Miksi hakea yrityslainaa muualta kuin pankista?

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

Melkein poikkeuksetta yritykset tarvitsevat jossain vaiheessa lainarahoitusta.

Tarve voi syntyä jo liiketoiminnan alkumetreillä tai vaihtoehtoisesti yritystoiminnan kasvuvaiheessa. Rahoituksen saaminen yritykselle ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, sillä pankit ovat kiristäneet lainanmyöntökriteereitään vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

Pankkien yrityslainat ovat usein edullisimpia markkinoilla olevia yrityksille myönnettäviä rahoituksia, mutta ne edellyttävät ennen kaikkea yritystoiminnan kannattavuutta ja melkein poikkeuksetta sekä henkilötakausta että reaalivakuuksia. Lainaprosessi on usein myös aikaa vievä.

Vaihtoehtona yrityslaina netistä

Vaikka pankista tarjottaisiin yritykselle tyhjää kukkaroa, kasvu ja investoinnit ovat silti mahdollisia. Netistä saatavien yrityslainojen tarjonta on yritysten onneksi nimittäin lisääntynyt lähiaikoina. Vaikka korko netin kautta haettavissa yritysluotoissa on usein korkeampi kuin pankkilainoissa, tarjoavat ne kasan muita etuja – kunhan tarjoajia muistaa vertailla.

Front Kasvurahoitus on yksi uusimmista alle 50 000 euron yritysluottoja netissä tarjoavista palveluista, joka toimii yhteistyössä Front Financen kanssa. Vaikka Front Kasvurahoitus määrittää lainan koron yksilöllisen riskiarvion perusteella, ei lainan korko muiden toimijoiden tapaan valitettavasti ihan pärjää pankkien edullisimmille koroille. Listasimme alle kyseisen palvelun muita etuja suhteessa pankin tarjoamiin yrityslainoihin.

1. Nopea lainaprosessi

Netissä toimivien yrityslainapalvelujen valttina on nopea lainaprosessi. Yrityslainan tarve voi olla akuutti, jolloin pankin lainaprosessille ei yksinkertaisesti ole aikaa. Front Kasvurahoitus lupaa räätälöidyn rahoitustarjouksen jopa saman työpäivän aikana ja rahat maksetaan yrityksen tilille välittömästi.

2. Ei reaalivakuuksia

Pankeista poiketen netistä haettaviin yritysrahoituksiin ei aina tarvita reaalivakuuksia. Esimerkiksi juuri Front Kasvurahoitus myöntää yrityslainat ilman reaalivakuuksia, mutta vaativat yrittäjältä omavelkaisen takauksen.

3. Helpompi lainansaanti

Pankkien lainanmyöntökriteerit eivät ole kaikille yrityksille suotuisat. Pankit edellyttävät yrityksiltä kannattavaa toimintaa, mikä ei aina välttämättä ole niin yksinkertainen todentaa. Netistä saatavissa yrityslainoissa lainan myöntökriteerit ovat usein suopeammat ja laina irtoaa helpommin.

4. Henkilökohtainen rahoitusneuvoja

Yllättävää, mutta myös netin kautta haettavissa yrityslainoissa voi saada henkilökohtaista ja räätälöityä palvelua. Front Kasvurahoitus ilmoittaa erottuvansa muista muun muassa asiakaspalvelullaan. He nimeävät jokaiselle yritykselle rahoitusasiantuntijan, johon voi olla yhteydessä kaikissa yrityksen rahoitukseen liittyvissä asioissa.

5. Mahdollisuus lyhennysvapaisiin

Pankkien tarjoamissa lainoissa on matalan koron lisäksi se hyvä puoli, että ne ovat lainaehdoiltaan usein hyvin joustavat. Netin kautta saatavista yrityslainoista löytyy myös vaihtoehtoja, joissa on panostettu joustavuuteen. Esimerkiksi juuri Front Kasvurahoituksen yrityslainoissa on mahdollisuus lyhennysvapaisiin ja mm. lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun.

Mikä sitten painaa yrityksillä vaakakupissa eniten – edullinen korko, nopea lainaprosessi vai helpompi lainansaanti?