Cargotecin osakekurssi painunut pohjamutiin – aloittaa omien osakkeiden ostot

Analyytikon mielestä Cargotecin osake on nyt halpa.

Cargotecin hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen viime maaliskuussa antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan.

Lastinkäsittelylaitteiden valmistaja ostaa yhteensä enintään 200 000 B-sarjan osaketta, jotka käytetään yhtiön osakepalkkio-ohjelmien palkkioiden maksuun. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Osakeostot alkavat aikaisintaan 20.12.2018. Yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaan hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 448 000 B-sarjan osaketta.

Cargotecin osakekurssi on laskenut tänä vuonna tähän mennessä jo yli 44 prosenttia. Analyysitalo Inderesin kuluvan vuoden tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on 11x ja tasepohjainen P/B-kerroin on 1,2x.

Cargotec alensi tulosohjeistustaan vuoden 2018 liikevoitolle ilman uudelleenjärjestelykustannuksia. Yhtiö arvioi nyt, että liikevoitto vuonna 2018 ilman uudelleenjärjestelykustannuksia on 235-245 miljoonaa euroa.

Aiemmin 8.2.2018 annetun tulosohjeistuksen mukaan Cargotec arvioi liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykustannuksia paranevan vuodesta 2017, jolloin oikaistu liikevoitto oli 259 miljoonaa euroa.

Liikevoiton jääminen ennakoitua alhaisemmaksi johtuu yhtiön mukaan Hiabin ja MacGregorin heikommasta tuloskehityksestä.

Tulosvaroitus oli hyvin ikävä yllätys kolmannen kvartaalin tulosraportin yhteydessä esitettyjen positiivisten kommenttien jälkeen, arvioi Inderesin analyytikko Erkki Vesola.

”Osittain kyseessä olivat toimitusten kasautumisesta johtuneet kiirekustannukset, mutta näyttää myös siltä, että operatiiviset ongelmat koskien erityisesti Puolan tehtaan alihankintaa ovat hyvin vaikeasti ratkaistavissa”, Vesola toteaa.

Inderes-analyytikon mukaan ennusteleikkausten jälkeenkin osake on halpa niin absoluuttisesti (2019e P/E on 10x) kuin suhteellisestikin (9-18 % alle verrokkien).

”Positiiviset kurssiajurit kuitenkin puuttuvat lähiaikoina ja yhtiön on hankittava näyttöä tuloskasvusta luottamuksen palauttamiseksi. Tähän saatetaan vaatia odotusten mukaiset Q1-Q2’19-raportit. Toisaalta pidämme myös osakkeen laskuvaraa pienenä”, Vesola toteaa.