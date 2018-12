Deutsche Bank sijoittajien epäsuosiossa

Deutsche Bank on ollut kriisissä jo useita vuosia ja Eurooppa seuraa jännityksellä pankin tilanteen kehittymistä.

Hurjimmat otsikot ovat verranneet Deutsche Bankin tilannetta jo Lehman Brothersiin ja monet luottoluokittajat luokittelevat Deutsche Bankin roskalainaluokan kynnykselle, vaikka omaisuuserien suuruus taseessa on lähes 1,4 triljoonaa euroa. Vielä vuonna 2009 saksalaispankki oli maailman suurin valuuttakauppojen tekijä 21 prosentin markkinaosuudella 70 eri maassa.

Deutsche Bankin osakkeen arvo on laskenut edeltävän viiden vuoden aikana yli 77 prosenttia. Viimeaikaisimmat uutiset rahanpesuepäilyistä ja veroepäselvyyksistä ovat olleet sijoittajien päällimmäisinä huolina. Pankin ongelmat juontavat kuitenkin kauemmas ja syvemmälle kuin mitä viimeaikaiset uutisotsikot antavat ymmärtää.

Deutsche Bankin alamäki sai alkunsa, kun vuoden 2008 finanssikriisin aikana Yhdysvaltain oikeusministeriö antoi 7,2 miljardin dollarin sakot Deutsche Bankille väärän informaation antamisesta sijoittajille myytyjen kiinteistöjohdannaisten riskeistä ennen kriisiä. Vuonna 2013 sen sijaan Deutsche Bank jäi kiinni 5 muun pankin kanssa Euribor -ja Libor-korkojen manipuloinnista ja sai rangaistuksena 2,5 miljardin dollarin sakot. Samaan aikaan johtoa palkittiin avokätisesti suurilla bonuksilla ja osingoilla heikkenevän pääomarakenteen kustannuksella, mikä lienee yksi lisäsyy Deutsche Bankin ahdinkoon.

Viimeaikaiset otsikot rahanpesuepäilyt saivat alkunsa vuosina 2012-2015 kun Deutsche Bankin Venäjän haarakonttori todettiin syylliseksi rahanpesuun, mikä osoitti sisäisen valvonnan heikkouden ja haavoittuvaisuuden pankissa. Rahanpesuepäilyt saivat jatkoa muutama viikko sitten, kun poliisit tutkivat Deutsche Bankin pääkonttorin Frankfurtissa.

Pääsyyt Deutsche Bankin epäsuosioon sijoittajien keskuudessa eivät kuitenkaan ole erinäiset skandaalit, vaan johdannaiset. Deutsche Bank on ollut maailman suurin kaupankävijä johdannaismarkkinoilla ja pankin taseesta löytyy yli 40 triljoonan dollarin arvosta johdannaissopimuksia, mikä on yli 10 kertaa Saksan bruttokansantuote. Huonot johdannaissopimukset ovat rasittaneet pankin tulosta finanssikriisin jälkeen.

Warren Buffet aikanaan kuvaili johdannaisia “rahoittamisen joukkotuhoaseiksi”. Mikäli pankin johdannaiset aiheuttavat ongelmia, vaikutukset voivat levitä hyvinkin nopeasti rahoitusmarkkinoita pitkin muihin samoilla johdannaisilla kauppaa käyviin osapuoliin. Mikäli yksittäinen pankki omistaa suuren määrän johdannaisia, riski rahoitusmarkkinoilla on ilmeinen. Läpinäkyvyyden puute on yksi suuri syy siihen, miksi johdannaisia pidetään yleisesti ottaen riskisempinä sijoitusvälineinä kuin esimerkiksi osakkeita tai joukkovelkakirjoja.

Voisiko Deutsche Bank romahtaa? Pankki on tehnyt oikeita toimia huonon liiketoimintansa kitkemiseksi: Pankki on pienentänyt tasettaan lähdes triljoonalla eurolla vuodesta 2008 ja leikannut altistumistaan johdannaismarkkinoilla panostaen vähäriskisempiin sijoituksiin. Deutsche Bankin liiketoiminta on tuottanut tappioin sijasta voittoa koko vuoden 2018 ja tuottojen pieneneminen johtuu luonnostaan riskinoton vähentymisestä. Romahdus ei vaikuttaisi täten todennäköiseltä, varsinkaan kun CET1 on edelleen 14 prosentin luokkaa ja johdannaisten osuus riskipainotetuissa erissä on noin 8 prosenttia.

Kaikesta huolimatta, Deutsche Bank edelleen edustaa huolenaihetta Euroopan rahoitusmarkkinoilla ja uutisotsikot seuraavat pankin tilannetta hetkeämättä vielä jatkossakin. Mikäli pankki kuitenkin onnistuu strategiassaan ja kääntämään kelkkansa, uskovaisille sijoittajille voi olla luvassa tuottoja vuosien saatossa.