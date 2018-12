Jouluralli on peruttu – FIM laski osakkeet neutraaliin painoon

Osakemarkkinoiden syksyn heikkous ei ole hellittänyt, toteaa FIM:n päästrategi myöntää.

FIM nosti osakkeet lievään ylipainoon markkinoiden lokakuisen turhan ripeän laskun jälkeen, kun odotuksissa oli markkinoita tukeva jouluralli. Nyt FIM painaa jarrua optimismissaan.

”Pienen noususpurtin jälkeen markkinat ovat kuitenkin painuneet alamäkeen talous- ja tulosnäkymien heiketessä, joten laskimme viime viikolla osakkeet takaisin neutraalipainoon. Odotamme reippaan heilunnan jatkuvan, sillä näkymiin tarvitaan lisää vakautta ja luottamusta ennen kuin osakkeiden pysyvän nousun ainekset ovat kasassa”, FIM:n päästrategi Lippo Suominen myöntää artikkelissaan.

Markkinoilla oli orastavaa odotusta ”helpotusrallista” ennen eilistä USA:n keskuspankin Fedin korkokokousta. Markkinoiden orastava optimismi oli kuitenkin toiveajattelua.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed nosti ohjauskoron odotetusti 2,5 prosenttiin. Osakemarkkinat reagoivat päätökseen rajusti. S&P 500 -indeksi laski eilen 1,5 prosenttia Fedin ilmoitettua koronnostosta.

FIM:n päästrategin mukaan sijoittajien tunnelmat ovat synkistyneet syksyn mittaan selvästi.

”Uutisvirrat taloudesta, kauppasodasta ja markkinoilta ovat heikentyneet odotettua nopeammin. Tiedot eivät indikoi, että mitään välitöntä talousromahdusta olisi näköpiirissä, mutta suunta on laaja-alaisesti sama, eli talouden parhaat kasvuajat ovat ohi”, Suominen toteaa.

Suomisen mukaan suuri kysymys tällä hetkellä on, miten paljon tahti hiipuu.

”Osakkeet on jo hinnoiteltu kasvutahdin taittumisen mukaan, mutta riskit pelättyä kovemmasta hidastumisesta ovat kasvaneet uutisvirran mukana.”

Osakkeiden arvostus on laskenut lokakuun alussa alkaneen kurssilaskun myötä, ja varsinkin suhteessa korkoihin osakkeet ovat edullisia. Suomisen mukaan arvostus houkuttelee kuitenkin vain, jos yritykset pystyvät vähintäänkin säilyttämään tuloskuntonsa.

”Kovaa tuloskasvua ei tarvita, mutta suunnan pitää kuitenkin olla ylöspäin. Ensi vuoden tuloskasvuennusteet ovat viime viikkoina kääntyneet alaspäin. Talouskasvun hiipuminen yhdessä kauppasotavarovaisuuden ja kustannuspaineiden nousun kanssa hyydyttävät tuloskasvua ensi vuonna. Toistaiseksi kasvuennusteet ovat edelleen kohtuullisen hyviä, mutta niitä korjataan parhaillaan alaspäin”, päästrategi toteaa.

FIM laski viime viikolla osakkeet neutraalipainoon suosituksissaan odottamaan tilanteen selkiytymistä.

”Osakkeiden pitkä nousu on jälleen tienhaarassa. Jos talous vakautuu, tarjoavat osakkeet selvästi parhaat tuottomahdollisuudet ensi vuonna. Jos talouden pitkä nousu on kuitenkin hyytymässä, on osakkeilla edessä lisäpudotusta”, Suominen kiteyttää.