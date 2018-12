Vuoden kasvuyritysjohtaja valittu – toimitusjohtaja on startup-yrityksissä avainasemassa

Sijoituspalveluyritys Springvest valitsi Mikko Honkasen Vuoden Kasvuyritysjohtajaksi.

Vainu.io-yrityksen toimitusjohtaja Mikko Honkanen on valittu Vuoden 2018 Kasvuyritysjohtajaksi. Kunniakirjan luovutti Terhi Vapola yhdessä Petteri Kilpisen kanssa Menestyjät-seminaarissa Finlandia-talolla. Palkitsemisraadin puheenjohtajana toimi enkelisijoittaja Leena Niemistö.

”Hienoa, että tällainen uusi kategoria on syntynyt. Se kertoo kasvavasta arvostuksesta kasvuyrityksiä kohtaan. Johtajana voi onnistua monella eri tavalla. Itse pidän erityisen tärkeänä kykyä innostaa ja energisoida muita. Siinä etenkin aktiivinen kommunikointi korostuu”, sanoo 35-vuotias toimitusjohtaja Mikko Honkanen ilahtuneena palkinnosta.

Vainu.io-yritys on perustettu 2014 ja työllistää noin 200 henkilöä. Vainu myy yritystietokantaa reaaliaikaisen myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen, jotta parhaat prospektit ja liidit pystytään tunnistamaan.

Mikko Honkasen mukaan Vainulla johtaminen on tiimityötä, jossa korostetaan terveen järjen käyttöä. Esimiesrooleihin kasvetaan yrityksen sisältä.

Omaan johtamiseensa hän on saanut eväitä jo varhain jalkapallovalmentajan ja erotuomarin rooleista. 35-vuotias toimitusjohtaja kerää voimia työntekoon perheestä, urheilemalla säännöllisesti ja nukkumalla hyvin.

Johtajan merkitystä ei voi liioitella startup-yrityksissä

Springvest Oy halusi palkinnolla tuoda esiin toimitusjohtajan roolia, joka erityisesti kasvuyritysten menestymiselle on keskeinen.

”Toimitusjohtajan merkitys yritykselle on aina suuri, mutta etenkin kasvuvaiheessa se on ratkaisevan tärkeä. Startup-yritys lähtee perustajatiimin ideasta ja sen kehittämisestä. Kun yritys aloittaa kasvuvaiheen ja tarvitsee A-kierroksen rahoitusta, toimitusjohtajan rooli on avainasemassa”, Springvestin toimitusjohtaja Terhi Vapola selittää.

Vapolan mukaan hyvä toimitusjohtaja saa rahoittajat tai sijoittajat uskomaan yritykseen ja sen kasvuun.

Tärkein rahoituskierrokselle valittavan kasvuyhtiön valintakriteeri on pätevä ja kokenut ydintiimi. Vain ne toimitusjohtajat ja tiimit, jotka onnistuvat toteuttamaan suunnitelmansa käytännössä, voivat tuoda sijoittajalle voittoa.

Springvest kiinnittää erityistä huomiota kasvuyhtiön toimitusjohtajan ja koko avaintiimin kokemukseen, taustoihin ja vahvuuksiin omassa liiketoiminnassaan.

Muut finalistit poikkeavat johtamistyyleiltään

Ehdolla Vuoden kasvuyritysjohtajaksi oli myös Jyri Roselius, Piceasoftin toimitusjohtaja. Piceasoft keskittyy mobiililaitteiden elinkaaren ohjelmistoihin käyttöönotosta takaisinmyyntiin. Se oli Deloitten listalla nopeimmin kasvaneiden teknologiayritysten kirkkain kasvuraketti nousten ykkössijalla vuonna 2017.

Jyri Roselius haluaa tarjota vastuuta ja kasvumahdollisuuksia nuorille kyvyille, ja arvostaa yrityskulttuurissa me-henkeä:

”Uskon tavoitteelliseen toimintaan, tavoitteiden pitää olla kovat.”

By Pia´s yhtiön toimitusjohtaja Marjaana Järvinen vastaa tuotannon kaikista vaiheista ja johtaa yritystä parivaljakkona perustajan ja designistä vastaavan Pia Erlundin kanssa. He ovat lifestyle-brändin rakentajia, osaavat käyttää somea ja ottavat asiakkaat osaksi yhteisöä. Hyvä tulos perustuu kustannustehokkuuteen.

”Moni kuvittelee, että vaatebisneksessä kuljetaan catwalkeilla, mutta tämä on kovaa työtä. Emme panosta sesonkeihin, vaan tuotamme joustavasti koko ajan uutta. Johdan peliä sisältä. Teen nopeasti päätöksiä ja ratkaisuja”, Marjaana Järvinen kuvailee johtamistapaansa.

Tuomas Tenkanen, Mobidiag Oy:n toimitusjohtaja oli myös ehdolla Kasvuyritysjohtajaksi.

Mobidiag syntyi uudestaan, kun kolme yritystä fuusioitiin vuonna 2013. Yhtiöllä on Tenkasen mukaan uniikki positio. Se kehittää diagnostiikkaa, jolla selvitetään taudin aiheuttaja nopeasti ja näin auttaa taistelussa antibiooteille vastustuskykyisiä ”superbakteereja” vastaan.

”Suomen yritysmaailmassa analysoidaan aivan liian pitkälle asiat. Kansainvälistyvän kasvuyrityksen pitää sietää epävarmuutta ja mennä eteenpäin. Ovia aukeaa matkalla. Johtaja on osa tiimiä ja asiantuntijaorganisaatiota pitää johtaa innostuksella. Viestintä luo yhteistä kulttuuria”, Tuomas Tenkanen kuvailee johtamistapaansa.

Vuoden Kasvuyritysjohtajan palkinto luovutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Springvestin tarkoitus on vuosittain valita toimitusjohtaja, jonka vaikutus yrityksen kasvuun ja menestymiseen on merkittävä.