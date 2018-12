Markkinakuulumisia

Osakemarkkinat ovat olleet varsin hermostuneita loppuvuodesta. Syynä tähän on ollut pelko talouden hidastumisesta ja siten epävarmuuden lisääntyminen.

Kauppasuhteiden heikentyminen ja kauppasodan eteneminen on pitänyt markkinoita varuillaan jo pitkään, joskin Trump ja Kiinan Xi sopivat loppuvuodesta 90 päivän välirauhasta, jonka aikana he yrittävät laatia keskinäistä sopimusta. Tämä ei ole vielä riittänyt markkinoille ja sopimuksen syntymistä on epäilty. Jos sopimus saadaan aikaiseksi, niin se on merkittävä luottamuksen lähde taas markkinoille ja taloudelle ylipäänsä.

Toinen markkinoita huolestuttava asia on FED:n korkojen nostot ja niiden vauhti jatkossa. Markkinoilla pelätään, että FED nostaa jatkossa korkoja liian nopealla tahdilla. USA:n 10- ja 2-vuotisten lainojen korkokäyrä on tällä hetkellä lähellä nollaa ja tämän korkokäyrän kääntyminen negatiiviseksi on ainakin historiassa ennustanut taantumaa n. parin vuoden päähän alkavaksi. FED:n odotetaan miettivän ensi vuoden koron nostoja tarkasti.

Mm. edellä mainituista seikoista johtuen talouden luottamus ja ostopäällikköindeksit ovat olleet viimeisimpien tietojen mukaan hiukan odotuksia heikompia, joskin vielä positiivisia. Varsinkin Kiina raportoi odotuksia heikompia lukuja, mikä on lisännyt huolia maailman toiseksi suurimman talouden kasvun hidastumisesta. Kiinan rooli taloudenveturina on lähihistoriassa kasvanut merkittävästi.

Kiinan ja USA:n väliset kiistat ovat vaikuttaneet myös suoraan yksittäisille toimialoille muutenkin kuin tullimaksujen ja raaka-aine hintojen kautta. Kiinalaiset verkkovalmistajat ovat joutuneet vakoilusyytösten kohteeksi ja niiden tuotteita on jopa bannattu eri maiden markkinoilta. USA on ajanut tätä asiaa aktiivisesti ja rohkaissut muitakin länsimaita sulkemaan mm. Huaweita ulos markkinoilta. Tämä kiista ja sen toimet vahvistavat analyytikoiden mukaan varsinkin Nokian ja Ericssonin toimintaa globaalisti. Kiina ryhtyy varmasti vastatoimiin, varsinkin jos tilanne kärjistyy entisestään, mutta Nokia voidaan nähdä kokonaan ulkopuolisena tekijänä myös Kiinassa, jolloin sen toimia ei siellä rajoiteta.

EKP kertoi odotusten mukaisista toimista viime viikon lopulla. Ohjauskorko pidettiin ennallaan ja arvopapereiden osto-ohjelma lopetetaan vuoden vaihteessa. Arvopapereiden ostamista ei kuitenkaan täysin lopeteta, vaan erääntyvien sijoitusten pääoma sijoitetaan vielä takaisin markkinoille.

Metsäyhtiöt ottivat osumaa tämän viikon torstaina, kun Metsä Board antoi tulosvaroituksen. Tulosvaroituksen syynä oli sellumarkkinan odotettua heikompi kehitys, varsinkin Kiinassa.

Viime aikoina on nähty myös yrityskauppojen julkistuksia Helsingin pörssissä ja moni hyvä yhtiö on menossa kaupaksi. Kaupan kohteina ovat Amer Sports, Basware, Kotipizza ja Pöyry. Edellä mainitut yhtiöt ovat menossa ulkomaalaisomistukseen, Amer Sports Kiinaan, Basware Yhdysvaltoihin, Kotipizza Norjaan ja Pöyry Ruotsiin.

Yrityskauppojen määrän lisääntyminen on yksi merkki nousukauden huipentumisesta. Yritykset ovat tehneet nousukaudella tulosta ja varoja yrityskauppojen tekemiseen on olemassa. Kaupankohteina on tässä tapauksessa hyviä yhtiöitä, joista osa on erittäinkin kansainvälisiä ja kaikki omaavat laadukasta osaamista. Yrityskaupassa maksetaan yleensä hyvä preemio, jotta ostotarjous toteutuisi. Tästä muodostuu omistajille mukavaa tuottoa, joskin vapautuvalle pääomalle täytyy keksiä uusi kohde.

Osakekurssit ovat laskeneet jonkin verran viime aikoina ja mm. Helsingin pörssi on 9000 pisteluvun paikkeilla, kun se kävi parhaimmillaan yli 10 000. Eri yhtiöiden kohdalla on nähty koviakin liikkeitä ylös alas lyhyellä aikavälillä. Tässä vaiheessa sykliä laadukkaiden ja jopa defensiivisten yhtiöiden suosiminen kannattaa. Hyvät yhtiöt pystyvät siirtämään kustannusinflaatiota kuluttajahintoihin ja hyvällä mallilla oleva tase turvaa mm. korkotasojen noustessa. Vakaa liiketoiminta ja hyvä tuloskunto pitää arvostuskertoimia paremmilla tasoilla myös yleisessä laskussa. Mikään yhtiö ei tosin ole täysin immuuni yleiselle markkinalaskulle.

Osakemarkkinoille sijoittaessa kannattaa aina muistaa maantieteellinen sekä ajallinen hajauttaminen. Varsinkin epävarmoina aikoina hyvin tasapainotettu salkku luo turvaa. Liika hätiköiminen ei myöskään kannata, kuten viime kirjoituksessa esitin: JP Morganin tekemien tutkimusten mukaan noususyklin viimeiset ajat ovat merkittävässä osassa pitkän aikavälin tuoton muodostumisessa ja jo muutaman parhaimman nousupäivän ohittamalla menetti ison osan kokonaistuotosta.

Ennustaminen on hankalaa ja siksi ylimääräinen varallisuus kannattaa allokoida tiliä tuotavampiin omaisuusluokkiin huolellisesti, suunnitelmallisesti ja järkevästi. Varmaa on kuitenkin se, että tilillä omaisuus ei kasva ja lisäksi inflaatio nakertaa sitä.

Markkinoilla on helpompi olla, kun salkku on tasapainossa ja laadukkaasti hajautettu. Varainhoidon tärkeimpiä kohtia onkin kattava suunnittelu asiakkaan kanssa, johon kuuluu tulevaisuuden suunnitelmien kartoittaminen sekä riskitason määrittely. Mikäli sijoitusaika on edelleen pitkä ja riskiä halutaan ottaa, voidaan osakemarkkinoita pitää edelleen hyvällä painolla salkussa. Jos taas pääomaa pitää pyrkiä lyhyellä aikavälillä säilyttämään, niin varsinkin korkopuolen ja jossain tapauksissa vaihtoehtoisten sijoitusten painoa voidaan nostaa. Varainhoito on aina pitkäjänteistä huolehtimista.

Jos siis tällä hetkellä mietit ylimääräisten varojen, kuten veronpalautusten sijoittamista, niin kannustan hajauttamaan sijoituksia sekä maantieteellisesti että ajallisesti. Jos omistat jo sijoituksia, kuten suoria osakkeita, niin niiden tasapainotuksia on hyvä miettiä, sillä osakkeet ovat liikkuneet hyvin eri tavalla viime aikoina. Tästä syystä osakepainot ovat voineet erkaantua tavoitteesta. Kannattaa myös pohtia, että onko salkku tarpeeksi hajautettu eri toimialoille maantieteellisen hajautuksen lisäksi. Jos heilunta mietityttää ja osakkeiden kurssilasku pelottaa, niin kannattaa pohtia myös korko- sekä vaihtoehtoisiin sijoituksiin sijoittamista.

Fakta on, että talous kasvaa edelleen, mutta vauhti on aivan viime vuosia heikompaa. Talous ei ole kuitenkaan vielä ensi vuonna ajautumassa taantumaan, joten nyt nähdyt markkinaliikkeet ovat todennäköisesti karhumarkkinan alkamisen sijaan hetkellinen korjausliike, mikäli mitään odottamatonta ei markkinoilla tapahdu. Varsinkin poliittisia riskejä on tasaisin väliajoin ja osakesijoittajan on totuttava tiettyyn epävarmuuteen normaalina markkinakäyttäytymisenä. Pitkäjänteinen sijoittaja käyttää hyvät ostonpaikat hyväksi, mutta suunnittelee samalla tekemistä myös pidemmälle horisontille, eikä lähde hötkyilemään.

Artikkeli on julkaistu alun perin LinkedIn:ssä 15.12.2018.