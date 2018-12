Vuoden 2018 loppu oli haastava metsäyhtiöille

Metsäyhtiöt ovat olleet tämän vuosikymmenen kurssiraketteja, mutta tänä vuonna suunta on kääntynyt. Mitä on oikein tapahtunut?

Viimeiset viikot ovat olleet sijoittajille vaikeita. Osakekurssit ovat tulleet kaikkialla roimasti alas. Suomessa erityisesti metsäyhtiöiden osakkeiden hinnat ovat halventuneet selvästi.

Esimerkiksi Metsä Board antoi viikko sitten tulosvaroituksen liittyen vuoden 2018 viimeisen kvartaalin tulosohjeistukseen. Vielä aiemmin yhtiö oli ohjeistanut tuloksen kasvavan edelliseen kvartaaliin nähden, mutta tulosvaroitus kertoi tulosohjeistuksen jäävän heinä-syyskuun tasolle.

Markkinat eivät suhtautuneet tulosvaroitukseen suotuisasti. Torstain päätteeksi Metsä Boardin osake oli sukeltanut päivän aikana peräti 11,37 prosenttia. Lasku tarttui myös muihin metsäyhtiöihin. Stora Enson A-sarjan osake laski 8,66 prosenttia sekä R-sarjan osake 4,7 prosenttia. UPM-Kymmene selvisi metsäyhtiöistä vähimmällä, kun sen kurssi laski vain 2,48 prosenttia.

Metsä Board viestitti tulosvaroituksensa liittyvän sellumarkkinoiden epävarmuuteen Kiinassa. Loka–marraskuun toimitusmäärät ovat olleet Kiinassa arvioitua alhaisemmat ja myyntihinnat ovat laskeneet viime viikkoina.

Tämän vuosikymmenen johtotähtiä

Metsäyhtiöt ovat olleet 2010-luvun valopilkkuja. Metsäala haki reilu kymmenen vuotta sitten uutta tulevaisuuden suuntaansa, ja onnistui hyvin vastaamaan esimerkiksi paperin kysynnän heikentymisestä aiheutuviin haasteisiin.

Metsäala on tehnyt viime vuosina mittavia ja kalliita investointeja. Investoinneista suurin on tehty Metsä Groupin toimesta Äänekoskelle, jonka uusi Biotuotetehdas kustansi 1,4 miljardia euroa. Biotuotetehdas käynnistyi elokuussa 2017.

Metsäyhtiöitä vuosikaudet omistanut sijoittaja on varmasti huomannut nousun myös omassa salkussaan. Vuosien 2008-2018 välillä Metsä Boardin osakkeen hinta on 12-kertaistunut, UPM nelinkertaistunut sekä Stora Enso kolminkertaistunut. Lisäksi kyseiset yhtiöt ovat olleet vähintäänkin kelvollisia osingonmaksajia, joka kasvattaa omistajien tuottoja entisestään.

Edes metsäyhtiöiden viimeisimmät tulokset eivät ole nekään olleet lainkaan huonoja. Esimerkiksi UPM:n kolmannen kvartaalin tulos oli jälleen kerran erinomainen. UPM:n tulos on kasvanut putkeen jo 22 vuosineljännestä. Myös Stora Enso ja Metsä Board ylittivät molemmat kolmannella kvartaalilla analyytikkojen odotukset.

Synkkä syksy

Mennyt syksy on ollut haasteellinen metsäyhtiöille. Pelkästään marraskuun aikana metsäyhtiöiden arvostuksesta on sulanut noin kolmannes pois. Alkukesän kurssihuipuista on Metsä Boardin ja Stora Enson osakkeet ovat tulleet alas jo lähes 50 prosenttia.

Lasku ei ole ainoastaan suomalaisten metsäyhtiöiden ongelma. Myös kansainvälisten verrokkien arvostus on viime aikoina tullut selvästi alas, ja joidenkin metsäyhtiöiden P/E-luvut ovat valuneet jo alle kymmenen.

Metsä Boardin tulosvaroitus ei ole ollut ainoa negatiivinen uutinen metsäyhtiöiltä. Marraskuussa myös Stora Enso käynnisti YT-neuvottelut Oulun paperitehtaalla. Neuvottelujen piiriin kuuluu noin 500 työntekijää.

Haasteita edessä

Tällä hetkellä markkinat eivät tunnu uskovan siihen, että metsäyhtiöt voisivat vielä kasvattaa omia tuloksiaan. Tämän hetken sykli on hyvä ja tulokset korkealla. Samoin kaikki metsäyhtiöt ylittävät vielä omien taloudellisten tavoitteidensa mukaiset pääoman tuottotasot. Yhtiöt ovat P/E-luvulla mitattuina nyt halpoja, mutta tasepohjaiset arvostukset ovat kuitenkin yhä kohollaan.

Metsäyhtiöiden kyykkääminen johtuu hyvin pitkälle tulevaisuuden näkymistä. Selluliiketoiminta on ollut metsäyhtiöille merkittävin sektori, ja kasvu onkin tapahtunut pitkälti sellun kysynnän sekä hinnan kasvamisen ansiosta. Nyt sellun tulevaisuus ei ole yhtä kirkas kuin ennen, mikä näkyy metsäyhtiöiden osakekurssissa.

Yksi haasteista on ollut myös puun hinnan kasvaminen.Metsäalan suuret tehdasinvestoinnit ovat kasvattaneet puun kysyntää, joten puunhinta onkin syksyn mittaan lähtenyt pitkästä aikaa nousuun.

Pienenä valona tunnelin päässä voidaan pitää metsäyhtiöiden keskittymistä aiempaa enemmän kuluttajasektoriin. Näiden tuotteiden ei pitäisi olla yhtä syklisiä, kuin taannoinen paperituotanto oli. Paperia kuluu erilaisiin mainoksiin ja lehtiin, joita käytetään vähemmän syklien pohjalla. Esimerkiksi sellua käytetään pehmopaperin valmistukseen.