Mihin miljardöörit kuten Jeff Bezos käyttävät rahojaan?

Jahteja, autoja ja taloja ympäri maailmaa. Näin superrikaat miljardöörit tuhlaavat omaisuuttaan.

On arvioitu, että amerikkalaisilla miljardööreillä olisi varaa käyttää 80 miljoonaa dollaria vuodessa, kun keskiverto amerikkalainen tienaa vähemmän kuin 60 000 dollaria vuodessa.

BusinessInsider tutustui tarkemmin, mihin miljardöörit käyttävät rahansa.

1. Omat lentokoneet

Miljardöörit ovat kiireisiä ihmisiä ja monet helpottavat matkustamista omalla lentokoneella. Jeff Bezos omistaa 65 miljoonan dollarin arvoisen Gulfstream-lentokoneen. Mark Cubanin oma lentokone kustansi vaivaiset 40 miljoonaa dollaria. Cubanin ostos pääsi myös Guinnessin ennätyskirjaan suurimpana ostoksena, joka on tehty Internetin välityksellä.

Jotkut superrikkaat eivät tyydy lentämään taivaalla. BusinessInsider tuo esiin rikkaiden uusimman leikkikalun, joka lentää veden alla.

2. Autot

Moni miljardööri kerää vanhoja vintage-autoja. Bill Gates on tunnettu luksusautojen keräilijä. Hänen ensimmäinen iso ostos Microsoftin perustamisen jälkeen oli Porsche 911 -auto.

Elon Musk on myös kiintynyt autoihin. Hän osti vuonna 2013 James Bond -elokuvassa esiintyneen Lotus Esprit -auton 920 000 dollarilla. Hänen autotallistaan löytyy myös Tesloja, Ford Model T ja Jaguar E-Type Series 1 Roadster.

Jos rikkaat haluavat välttää ruuhkat, he voivat ajaa luksusautojaan The Thermal Clubilla Kaliforniassa, jossa on yli 7 kilometrin kilparata. Jäsenyys klubille maksaa 85 000 dollaria.

3. Hulppeat jahdit

Kaikki miljardöörit eivät matkusta lentäen tai maalla – he matkustavat omilla luksusjahdeilla.

Shadid Khan omistaa 312-jalkaisen Kismet-veneen, jonka voi vuokrata omaan käyttöön 1,29 miljoonalla dollarilla.

Venäläinen miljardööri Roman Abramovich omistaa maailman toiseksi suurimman jahdin Eclipsen, jonne voi laskeutua helikopterilla tai tanssia omassa diskossa. Eclipsen arvo on 1,9 miljardia dollaria.

Australialainen miljardööri Clive Palmerin vene on Titanicin kaksoiskappale. Titanic II:n rakennus maksoi noin 600 miljoonaa dollaria.

4. Tontit ja kiinteistöt

Miljardöörit kasvattavat miljardejaan sijoittamalla kiinteistöihin. Jotkut rikkaiden hevosetkin elävät kuin kuninkaat, ja tallit voivat olla kymmenien miljoonien dollareiden arvoisia.

Michael Bloomberg omistaa jopa 15 taloa ympäri maailmaa. Hänen Lontoon asunnon arvo Knightsbridgessä on 18 miljoonaa dollaria.

Bill Gatesin koti Seattlessa on 125 miljoonan dollarin arvoinen. Jeff Bezos on yksi Amerikan suurimmista maanomistajista ja hänellä on viisi kotia ympäri Yhdysvaltoja. Hänen Washingtonin asunnossa on meneillään 12 miljoonan dollarin ”pieni” remontti.

5. Urheilujoukkueet

Jotkut kaupungit ovat niin tärkeitä superrikkaille, että he ostavat paikallisia urheilujoukkueita. Cuban osti Dallas Mavericksin 285 miljoonalla dollarilla vuonna 2000.

Jerry Jones omistaa Dallas Cowboys -seuran, josta hän maksoi 140 miljoonaa dollaria. Tiimin arvo oli vuonna 2017 4,8 miljardia dollaria.

6. Media ja tiedotusvälineet

Bezos osti Washington Postin vuonna 2013 250 miljoonalla dollarilla. Salesforcen toimitusjohtaja ja perustaja Marc Benioff ilmoittivat syyskuussa 2018 vaimoineen ostavansa Time Magazinen 190 miljoonalla dollarilla käteisellä. Taskurahaa!

7. Taide

Jotkut rikkaat investoivat taiteeseen. Gates osti kotiinsa Winslow Homer -maalauksen 36 miljoonalla dollarilla vuonna 1988. Alice Walton on valtava taiteen ystävä. Hänellä on jättimäinen yksityinen taidekokoelma, johon kuuluu muun muassa Andy Warholin teoksia. Hän osti yhden Georgia O’Keefen maalauksen 44,4 miljoonalla dollarilla.

8. Hyväntekeväisyys

Monet miljardöörit lahjoittavat omaisuuttaan hyväntekeväisyyteen. Gates on lahjoittanut Bill ja Melinda Gates -säätiön kautta 36 miljardia dollaria hyväntekeväisyyteen.

Zuckerberg investoi vaimonsa kanssa 3 miljardia dollaria tutkimukseen, joka keskittyy parantamaan kaikki maailman sairaudet vuosisadan loppuun mennessä.

Warren Buffett on hyvin säästeliäs miljardööri, mutta hänkin on lahjoittanut yli 28,5 miljardia dollaria hyväntekeväisyyteen koko elämänsä aikana.

