Varainhoitoyhtiö: Sijoittajien tunnelmat kääntyneet poikkeuksellisen nopeasti

Varainhoitokonserni eQ:n mukaa harvoin on nähty markkinoiden tunnelmien kääntyvän ylikuumenemishuolista taantumapeloiksi yhtä nopeasti kuin tänä syksynä.

eQ ruotii viikkokatsauksessaan odotuksia Yhdysvaltojen talouskasvusta ja keskuspankin politiikasta. Tunnelmat ovat nopeasti markkinoilla heikentyneet.

”Markkinakonsensus Yhdysvaltojen BKT-kasvulle on edelleen 2,6 % ja Fed odottaa talouden kasvavan 2,5 % 2019. Marraskuun luottamuskyselytkin (Markit) viittaavat noin 2,5 % kasvunäkymiin, mutta yritysten työllistämissuunnitelmissa on varovaisempi näkymä ja kauppasota on selkeästi rasittanut vienti- ja investointiaktiviteettia”, eQ toteaa.

Öljyn hinnan voimakas lasku vain pahentaa taantumaspekulointia, eQ arvioi. Tämä siitä huolimatta, että on epäselvää, kuinka paljon hinnan laskussa on tarjontatekijöitä ja paljonko kysyntätekijöitä.

Negatiiviset uutiset saattavat ruokkia pessimismiä.

”Riskinä on, että huolellisesti varjeltu luottamus alkaa rapautua ja yritysten perässä myös kuluttajat vetäytyvät kuoreensa. Ennakoivia indikaattoreita kannattaa siis seurata tarkkaan (kuluttajien luottamus, ISM)”, eQ toteaa.

Markkinoilla seurataan tiukasti myös keskuspankki Fedin liikkeitä. Se on kiristänyt rahapolitiikkaa, mutta keskuspankin uusimman kokouksen pöytäkirjat paljastivat sen näkemyksen muuttuneen aiempaa kyyhkysmäisemmäksi. Keskuspankki aikoo jatkaa koronnostoja, kunnes se saavuttaa ”neutraalitason”.

Markkinat tulkitsivat viittauksen neutraaliin siten, ettei neljättä koronnostoa tänä vuonna välttämättä tulisikaan. Tänä vuonna Fed on kiristänyt rahapolitiikkaa kolme kertaa, ja ohjauskorko on nykyisin 2,0–2,25 prosentin vaihteluvälissä.

eQ:n mukaan Fed ei voi myöskään unohtaa sitä, että rahoitusolosuhteet kiristyvät, kun dollari on vahva, yrityslainojen riskipreemiot nousevat ja osakemarkkinat laskevat (negatiivinen varallisuusvaikutus).

”Fedin joulukuun kokous voi tulla liian nopeasti rahapolitiikan kääntämiseksi, mutta jos koronnostoja jatketaan kyyhkymäinen kommentti ja maaliskuun tauko ovat sen jälkeen todennäköisiä.”

Varainhoitoyhtiön mukaan Euroopassa keskuspankkiirit ovat olleet varovaisia kommenteissaan heikon kolmannen vuosineljänneksen jälkeen.

”Saksan ja euroalueen kasvu on kärsinyt heinä-elokuussa autosektorin ongelmista, mutta Markit-luottamuskyselyn mukaan myös tilausnäkymät ja vientikysyntä ovat pehmentyneet. Markkinakonsensus onkin laskenut euroalueen kasvuennusteen 1,6 prosenttiin eli alle EKP:n odottaman 1,8 % kasvun.”

eQ:n mukaan on selvää, että keskuspankit eivät muuta politiikkaansa osakemarkkinaheilahtelun vuoksi. Jos ne kuitenkin arvioivat talouskasvun jäävän keskuspankkiurien alapuolelle, rahapolitiikan päätöksiä joudutaan uudelleen arvioimaan.