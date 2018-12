Sähköauto Tesla Model 3 pian saatavilla Suomessa – hulppealla hintalapulla

Kuumeisesti odotettu uutuusmalli ei ole mikään kansanauto.

Tesla aloittaa Model 3 -sähköautomallinsa toimitukset Eurooppaan ja Suomeen ensi vuoden helmikuussa.

Uutuusmalli on kiistatta vuoden odotetuin auto. Model 3:n on tarkoitus olla Teslan ensimmäinen keskivertokuluttajalle suunnattu malli. Aikaisemmat mallit ovat hintansa vuoksi olleet tämän käyttäjäryhmän ulottumattomissa.

Moottori-lehden mukaan Tesla Model 3 on täyssähköinen kilpailija BMW 3-sarjalle, Audi A4:lle ja Mercedes-Benz C-sarjalle.

Uutuusmalliin on ladattu valtavat odotukset. Ilta-Sanomien mukaan automallia on varattu ennakkoon peräti 450 000 kappaletta. Teslan kokoonpanotehdas kamppailee parhaillaan täyttääkseen toimitusjohtajansa Elon Muskin lupaukset toimitusten aikataulusta.

Model 3:n hintalappu saattaa kuitenkin tuottaa pettymyksen. Odotettu uutuusmalli ei todellakaan ole mikään kansanauto hintansa puolesta. Tesla julkisti kahden Model 3 -mallin, eli Long Rangen ja Performancen, malliversioiden hinnat.

Long Range -malliversion hinta alkaa 60 500 eurosta ja tehokkaamman Performance-mallin 70 700 eurosta. Autotalli.comin mukaan lisävarusteineen Performance-mallin hinta saattaa nousta yli 84 000 euron.

Edullisempi takavetoinen ja lyhyemmän toimintasäteen standard-malli saapuu Suomeen vasta myöhemmin. Tässä malliversiossa on vain yksi sähkömoottori.

Kotimaassaan Yhdysvalloissa standard-mallin lähtöhinta on 35 000 dollaria eli 30 756 euroa. Long Rangen hinta on 53 000 dollaria eli 46 573 euroa.

Teslan Model 3 on niin sanottu pitkän kantaman malli. Tesla lupaa pitkän kantaman mallin 75 kilowattitunnin akuston riittävän 500 kilometrin ajoon. Yksi mallin erikoisuus on se, että mittaristo on korvattu kokonaan isolla 15-tuumaisella kosketusnäytöllä. Ratkaisu on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Tehokkaimman mallin suorituskyky puskee nollasta sataan vaivaisessa 3,5 sekunnissa.