Tonttivuokran korotus voi tuoda taloyhtiölle ikävän yllätyksen

Tamperelaisen kerrostalon tontin vuokra nousee yli 11-kertaiseksi uuden maanvuokrasopimuksen myötä, kertoo Aamulehti.

Kalevan kaupunginosassa on viisi taloyhtiötä, joiden tonttivuokrat ovat erkaantumassa toisistaan merkittävästi. Alueella kahden taloyhtiön maanvuokrasopimus on pian päättymässä ja uuden maanvuokrasopimuksen tonttivuokra on nousemassa peräti 11-kertaiseksi aiempaan verrattuna.

Aiheesta kertoo ensimmäisenä Aamulehti. Lehden mukaan Tampereen kaupunki on jo aiemmin muutaman viime vuoden aikana korottanut kolmen vanhemman taloyhtiön tonttivuokria ja nousu on ollut enimmillään 8-kertainen.

Alueen ensimmäisen talon tonttivuokraa korotettiin vuonna 2016 ja se nousi 44 000 eurosta 98 000 euroon vuodessa. Uudemmista taloista toisen taloyhtiön vuokra nousee nyt 11 975 eurosta 131 747 euroon. Toisenkin taloyhtiön taas 10 500 eurosta 119 660 euroon.

Yhden taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Mervi Sulasmaa kertoo Aamulehdelle, että vastike saattaa kallistua 125 eurolla kuukaudessa tonttivuokran korotuksen tultua voimaan ensi kesänä.

Tampereen kaupunki perustelee hurjaa vuokrakorotusta sillä, että kerrostaloalue sijaitsee Sammonkadun varrella, jolle rakennetaan tällä hetkellä kiskoja Tampereen raitiovaunuliikennettä varten. Kaupunki perustelee taloyhtiöiden tonttivuokran 11-kertaista korotusta raitiotien aiheuttamalla asuntojen arvonnousulla.

Tonttivuokrien yllättävät korotukset johtuvat usein myös siitä, että maanvuokrasopimukset ovat kestoltaan varsin pitkiä.

Kovia taloyhtiöiden tonttivuokrien nousuja on nähty muissakin kasvukeskuksissa. Viime maaliskuussa esimerkiksi Helsingin Uutiset kertoi, että Helsingissä on jo useita vuosia käyty kiivasta kansalaiskeskustelua kaupungin ja muiden maanomistajien tekemistä isoista asuintonttivuokrien korotuksesta.

Sama keskustelu levisi alkuvuodesta myös Espooseen, ja ensimmäiset omakotitalotonttien vuokrakorotukset olivat edessä Laaksolahden Veinissä. Alueelle oli tulossa jopa 900 prosentin korotukset vuokrien nykytasoon verrattuna.

Helsingin Uutisten mukaan tonttivuokrat kallistuvat tulevina vuosina muuallakin Espoossa, mutta Veini on ensimmäinen, jossa 50 vuodeksi tehdyt vuokrasopimukset raukeavat.

Espoon teknisen toimen johtajan, Olli Isotalon mukaan Veinin suuri vuokrankorotus johtuu siitä, että elinkustannusindeksiin sidotut vuokrat ovat laahanneet markkinavuokrien perässä. Sama ongelma on myös Helsingissä.