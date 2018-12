Pankin mukaan markkinoilla on nyt alettu yhä selkeämmin hinnoitella hitaampaa globaalia talouskasvua ja odotuksena on suhdanteen kääntyminen laskuun.

Osakemarkkinat ovat olleet vuoden viimeisenä päivänä positiivisissa tunnelmissa, kun USA:n presidentti Donald Trump lupaili merkittävästä edistyksestä kauppaneuvotteluissa Kiinan kanssa. Koko vuoden saldo on eteenkin osakemarkkinoilla jäämässä vaisuksi, viimeisen vuosineljänneksen rajun kurssilaskun seurauksena.

Lokakuussa alkanutta laskumarkkinaa on selitetty lähinnä kahdella tekijällä. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on kiristänyt rahapolitiikkaa asteittain ja 19.12. Fed päätti nostaa ohjauskoron 2,25 prosentista 2,5 prosenttiin. Keskuspankin ohjauskoron nosto on jo neljäs tänä vuonna ja se oli odotettu. Vuoden 2015 jälkeen Fed on nostanut ohjauskorkoaan jo kahdeksan kertaa. Tuolloin korko oli painettu nollaan.

Toinen sijoitusmarkkinoita hermostuttava tekijä on USA:n ja Kiinan kauppasota. Trump on tähän mennessä asettanut tullit kiinalaistuotteille, joiden tuonnin arvo on noin 250 miljardia dollaria eli noin puolet kaikesta Yhdysvaltain Kiinan-tuonnista.

Markkinatunnelmien heikentymisen seurauksena Handelsbanken päätti jo joulukuun alkupuolella laskea allokaatiosuosituksissaan osakkeet neutraalipainosta 15 alipainoon alipainoon. Allokaatiosuositusten muutosten taustalla oli kasvanut volatiliteetti. Handelsbankenin mukaan osakemarkkinoilla ei ole koettu marras-joulukuussa yhtä pahaa laskua kuin lokakuussa, mutta heilunta jatkuu.

Handelsbanken kertoi, että se laski osakeallokaatiossaan Yhdysvaltojen osakkeiden painoa ja kasvatti kehittyvien markkinoiden painoa. Myös korkopuolella pankki muutti painoa vähempiriskisiin korkopapereihin.

”Samalla laskimme korkoallokaation riskitasoa vähentämällä yrityslainojen painoa ja ottamalla tilalle valtiolainoja sekä rahamarkkinaa. Näiden muutosten jälkeen näkemyksemme on pysynyt ennallaan”, Handelsbanken toteaa tuoreimmassa aamukatsauksessaan.

Tärkein syy pankin varovaisuuteen on uhka USA:n ja Kiinan kauppasodan välittymisestä talouteen ja pörssiyhtiöiden tuloksiin laajemmin.

”Kauppasodan vaikutusten välittyminen reaalitalouteen on kasvava uhka, vaikka yritykset yleisesti kommentoivat pääosin muuttumattomista näkymistä. Tulosodotukset ovat mielestämme joka tapauksessa tällä hetkellä liian korkealle viritetyt etenkin Yhdysvalloissa.”

Odotukset tuloskehityksestä ovat pankin mielestä liian optimistisia. Yritysten liikevoittomarginaalit ovat jo nyt ennätyskorkeilla tasoilla ja konsensus odottaa niiden paranevan entisestään. Kannattavuuden kohentuminen vaatisi Handelsbankenin mukaan erittäin vahvaa myynnin kehitystä, mikä on epätodennäköistä globaalin makrokehityksen heikentyessä ja taloussyklin lähestyessä loppuvaihettaan.

Amerikkalainen CNBC-sivusto kertoi viime viikolla, että Wall Streetin analyytikot ovat alentaneet vuoden 2019 tulosennusteita yksinumeroisiin kasvulukuihin. Factsetin mukaan vielä jokin aika sitten konsensusennusteet odottivat ennätyksellistä 21 prosentin tuloskasvua jenkkiyhtiöille.

Kehittyvien markkinoiden osakkeita on puolestaan jo rankaistu poikkeuksellisen paljon, ja arvostukset alkavat olla houkuttelevilla tasoilla, pankki linjaa. Markkinoiden volatiliteetin pankki uskoo pysyvän koholla myös ensi vuoden puolella.