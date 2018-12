Kiinteistövälittäjä: Pääkaupunkiseudun vuokramarkkinoilla epäterveitä merkkejä

Asuntomarkkinat näyttävät kiinteistövälittäjän silmissä nyt selvästi erilaiselta kuin vuosi sitten.

Kiinteistövälittäjä Roni Arvonen kertoo myyneensä vielä vuosi sitten joulukuussa ”kaksinumeroisen määrän asuntoja”.

”Mitä tahansa avasi nettiin vähänkin oikeaan hintaan, puhelin soi taukoamatta ja kohteet myivät melkein poikkeuksetta ensiesittelystä tai sitä ennen. Esittelemieni asuntojen porraskäytävät näyttivät kenkäkaupoilta ja yli hintapyynnön meni suuri osa kohteista”, Roininen kirjoittaa blogissaan.

Asuntomarkkinoiden tilanne on Roinisen mukaan kuitenkin muuttunut. Jos tällä hetkellä asunnon laittaa myyntiin historialliseen dataan nähden oikeaan hintaan, on todennäköistä, ettei asunto mene kaupaksi sillä hintapyynnöllä.

Asuntomarkkinoiden tilanne on kiinteistövälittäjän mielestä ”odottava”.

”Asuntomarkkinoilla kyse ei ole siitä, miten asiat ovat vaan kyse on siitä, miten asiat ovat ihmisten mielissä. Korkojen nousua ei Juhana Brotheruksen Marraskuisen asuntomarkkinakatsauksen mukaan ole odotettavissa ennen 2020-lukua, mutta keskusteluni erityisesti näytöillä kävijöiden kanssa kertoo, että korkojen nousua pelätään jo nyt. Se on siis tosiasia – markkinoilla on kyse odotuksista, ei varsinaisesti nykytilasta tai edes faktoista. Psykologiasta.”

Pääkaupunkiseudulla uudiskohteiden suuri määrä näkyy pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilla.

”Totuus on, että pk-seudulla(kin) ihmiset ottavat hinnoissa turpaan ja usein. (Asuntotulon olemassaoloa en silti kiistä.) Etenkin Espoossa rakennuskanta alkaa olla vanhaa ja vastaavasti 2010-luvun asuntokauppaa hillitsee korkea uudiskohdetarjonnan määrä. Esimerkiksi Espoossa on tällä hetkellä tätä kirjoittaessani (12.12.2018 klo 11:27) pelkkiä 2016 tai uudempia kaksiota myynnissä Etuovella 916 kpl. Se on melkoinen määrä pelkkiä uusia pari vuotta vanhoja kaksioita. Tähän hetkeen ei varsinaisesti ole kovin kiva avata myyntiin omaa 2016 valmistunutta kaksiota Espoosta, sillä tarjontalaita on aikamoinen”, Roininen toteaa.

Roininen ei usko, että kaikkia myynnissä olevia uudisasuntoja on Etuovelle tai Oikotielle edes listattu.

”Jos rakennusliike myy kokonaista kerrostaloa, miksi myynnissä on usein vain yksi kutakin asuntotyyppiä? ”Hei mennääs katsomaan, mulla on tossa yksi kerrosta alempana samanlainen, sen voisit saada pari tonni halvemmalla eikä se ole netissä vielä.”

Kiinteistövälittäjän näkemyksen mukaan pääkaupunkiseudun vuokramarkkinat ovat tällä hetkellä epäterveet.

”Epäterveitä merkkejä ovat ainakin seuraavat, kun näitä on etenevissä määrin: vuokralainen saa muuttaa pois koska haluaa (ei 12 kk määräaikaisuutta), ei tarvitse maksaa vakuutta ollenkaan (normaalisti 1-2kk vakuus), suuret vuokratoimijat mainostavat asuntojaan kilpaa niin radiossa, tv:ssä kuin bussipysäkeillä, lemmikkejä saat tuoda joka paikkaan ja vuokrissa on tinkivaraa. Jos vuokrausasteet olisivat kovia ja vuokrakysyntää riittäisi pelkän Vuokraovi.comin kautta, ei tällaisia ilmoituksia näin paljoa olisi. (Lemmikit on kivoja, älä käsitä väärin.)”

Roinisen mukaan realistisen hintapyynnön asettavat myyjät ovat nyt entistä suurempia voittajia.

”Parempia aikoja ei silti kannata jäädä odottamaan”, kiinteistövälittäjä neuvoo.