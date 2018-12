Tällainen oli yksityissijoittajien pörssivuosi – Nokian sädekehä himmeni, Nordean kirkastui

Suomalaisten yksityissijoittajien pörssivuosi 2018 on päättymässä kurssiturbulenssin tunnelmissa.

Nordnetin keräämien tilastojen valossa kiinnostus osakesijoittamiseen on voimistunut selvästi syksyllä. Sijoittajakansa näkee kurssialamäen korjausliikkeenä ja uskoo vuoden 2019 olevan pienyhtiöiden vuosi.

Suomalaiset yksityissijoittajat eivät ole lamaantuneet osakemarkkinoille palanneesta heilahtelusta. Osakkeille vaihtoehtoisia houkuttelevia sijoituskohteita on edelleen niukasti tarjolla, joten sijoittajat ovat tavanomaista halukkaampia sietämään kurssiriskiä. Viime kevään tapaan on odotettavissa, että osinkotuotto kohoaa sijoituskohteiden valintakriteereissä yhä merkittävämpään painoarvoon.

Suomalaisten yksityissijoittajien määrä kasvoi syksyn kurssiturbulenssissa

Suomalaisten pörssiyritysten osakkeenomistajien lukumäärä kääntyi selvään kasvuun osakemarkkinoiden kurssiturbulenssin käynnistyttyä syksyllä. Euroclearin tilastojen mukaan omistajien lukumäärä kohosi sekä lokakuussa että marraskuussa. Ilmiö on havaittavissa myös voimassa olevien arvo-osuustilien lukumäärän kehityksen perusteella. Nordnetin asiakkaiden keskuudessa yleistuntuma tuntuu olevan se, että loppuvuoden heilahtelu tulkitaan ostopaikaksi eikä pörssin käänteen lähtölaukaukseksi.

Jokainen uutisvirtaa seuraava tietysti tunnistaa maailmantalouden riskit ja uhkakuvat, mutta vain harva edelleenkään löytää osakkeille vaihtoehtoisia edes jossain määrin houkuttelevia sijoituskohteita. Myrkyllinen cocktail muodostuisi markkinoille nopeasti nousevien korkojen ja laskevien tulosennusteiden yhdistelmästä. Tämä ei kuitenkaan toistaiseksi ole ilmeisin perusskenaario. Siksi ennakoin markkinatunnelmien asteittain rauhoittuvan ja on hyvin mahdollista, että saamme Helsingin pörssiin tammikuun helpotusrallin.

Yksityissijoittajat ostivat Nordeaa ja pörssin pienyhtiöitä

Syksyllä Suomeen kotipaikkansa muuttaneen ja korkealla osinkotuotollaan profiloituneen Nordean osake edusti marraskuussa jopa 80 prosenttia kaikista yksityissijoittajien ostoista. Nordea on noussut haastamaan Nokian sijoittajakansan ykkösosakkeena.

Molemmilla yhtiöillä on nyt yli 200 000 osakkeenomistajaa, ja Euroclearin tilastojen valossa Nokialla on enää reilut kymmenen tuhatta osakkeenomistajaa enemmän kuin Nordealla. Nykytahdilla pankkikonserni tulee lunastamaan itselleen sijoittajakansan ykkösosakkeen paikan jo ennen kevään osinkokautta. Vallankahvan vaihtumista edesauttaa osin sekin, että Nokia oli koko vuotta 2018 tarkastellen suomalaisten yksityissijoittajien selvästi nettomyydyin yksittäinen osake.

Päättyvänä vuonna Helsingin pörssilistalle tuli 2010-luvun mittapuulla tarkastellen ennätyksellistä tahtia uusia yhtiöitä. Suomalaisten yksityissijoittajien kiinnostus kohdistuikin läpi vuoden niin uusiin pörssitulokkaisiin kuin myös pörssissä jo listalla pidempään olleisiin kokoluokaltaan pieniin yhtiöihin. On todennäköistä, että monivuotisen nousutrendin jälkeen moni näkee parempaa nousupotentiaalia vähemmän vaihdetuissa kohteissa, joita analyytikot ja suursijoittajat eivät ehkä ole ehtineet koluta läpikotaisin.

Nokiaa myytiin selvästi eniten

Moni on odottanut Nokialta nopeammin tuloksia 5G-murroksesta. Tähän mennessä nähdyt suoritukset ovat tuloskatsausten osalta jääneet vain kädenlämpöisiksi. Muun pörssin lasketellessa Nokian osake on kaikesta huolimatta pitänyt pintansa melko hyvin, jopa turvasatamaan vertautuen. Tämä on saanut Nokian kallistumaan suhteessa muihin pörssiyhtiöihin, joihin pääomaa onkin vähitellen siirtynyt yksityissijoittajien salkuissa lisää.

Online-välittäjien 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta – vuosi 2018*

Ostetuimmat osakkeet Yhtiö Netto-

ostoarvo (EUR) Nordea 69 543 836 Outokumpu 16 447 489 Nexstim 13 698 488 Citycon 9 804 355 Orion B 4 874 404 Afarak Group 4 112 762 Componenta 4 194 675 Dovre Group 3 952 406 Stora Enso R 2 684 088 Finnair 2 032 091

Myydyimmät osakkeet Yhtiö Netto-

myyntiarvo (EUR) Nokia -28 034 547 Tecnotree -10 654 565 Technopolis -10 329 393 Amer Sports -2 352 653 Outotec -2 125 701 Caverion -2 101 569 Raisio V -1 773 123 Kone -1 647 578 Metsä Board B -1 576 140 Glaston -1 313 013

*Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka, aikaväli 1.1.2018 – 18.12.2018

Osakesäästäjien suosikkivalinta Nordnet nousi Osakesäästäjien Keskusliiton Välittäjä 2017 -tutkimuksessa jälleen arvopaperivälittäjien vertailun selväksi suosikiksi. Lue lisää

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.