14 ihmistä, joiden ura lähti nousuun vasta 40-vuotiaana

Inspiroidu menestyneiden ihmisten tarinoista, joiden ura lähti nousuun vasta vanhemmalla iällä.

Syntymäpäivä voi olla monelle muistutus siitä, että taas yksi vuosi on takanamme, ja haaveet unelmaurasta hautautuvat kauemmas ja kauemmas hamaan menneisyyteen. Onneksi on olemassa monta esimerkkiä menestyneistä ihmisistä, jotka todistavat, että ikä on vain numero.

Business Insider tuo esiin 14 inspiroivaa ihmistä, joiden ura lähti nousuun vasta vanhemmalla iällä. Koskaan ei ole liian myöhäistä toteuttaa omia unelmiaan.

1. Stan Lee

Stan Lee loi ensimmäisen sarjakuvansa The Fantastic Fourin, 39-vuotiaana vuonna 1961. Tulevina vuosina hän loi legendaarisen Marvel Universen, jonka supersankarihahmot kuten Spider Man ja X-Men, seikkailevat tänä päivänäkin lukuisissa elokuvissa.

2. Donald Fisher

Donald Fisher oli 40-vuotias, kun hän ja hänen vaimonsa Doris avasivat ensimmäisen Gap-myymälän San Franciscossa vuonna 1969. Heillä ei ollut alalta entuudestaan mitään kokemusta. Gapin vaatteet tulivat nopeasti hyvin suosituiksi, ja tänään yhtiö on yksi maailman suurimmista vaateketjuista.

3. Vera Wang

Vera Wang oli taitoluistelija ja toimittaja, ennen kuin hänestä tuli muotisuunnittelija 40-vuotiaana. Tänä päivänä hän on yksi maailman menestyneimmistä naispuolisista muotisuunnittelijoista.

4. Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson on ollut jo vuosia tunnettu Hollywood-tähti, mutta hän teki läpimurtoroolinsa vasta 43-vuotiaana Spike Leen elokuvassa Jungle Fever vuonna 1991.

5. Sam Walton

Sam Waltonin ura lähti tähtitieteellisen nousuun hänen ollessa 44-vuotias, kun hän perusti ensimmäisen Walmartin vuonna 1962. Tänä päivänä Walmart on yksi maailman suurimmista vähittäismyyjistä ja liikevaihdoltaan maailman suurin yritys.

6. Henry Ford

Henry Ford oli 45-vuotias, kun hän loi vallankumouksellisen Model T -auton vuonna 1908.

7. Charles Darwin

Charles Darwin eli suurimman osan elämästään luonnontieteilijänä ja vietti paljon aikaa yksin. Darwin julkaisi vallankumouksellisen teoksen On the Origin of Species ollessaan 50-vuotias vuonna 1859.

8. Julia Child

Julia Child työskenteli mainonnan ja median parissa, ennen kuin hän kirjoitti ensimmäisen keittokirjansa. Hän aloitti uransa julkkiskokkina ollessaan 50-vuotias vuonna 1961.

10. Jack Cover

Jack Cover työskenteli tutkijana NASA:ssa ja IBM:llä, ennen kuin hänestä tuli menestyksekäs yrittäjä. Cover keksi Taser-tainnutusaseen ollessaan 50-vuotias vuonna 1970.

11. Harry Bernstein

Kirjailija Harry Bernstein julkaisi läpimurto teoksensa 96-vuotiaana The Invisible Wall: A Love Story That Broke Barriers.

12. Ray Kroc

Ray Kroc möi pirtelökoneita, ennen kuin hän osti McDonald’sin 52-vuotiaana vuonna 1954. Hän kasvatti McDonald’sin maailman suurimmaksi pikaruokaravintolaketjuksi.

13. Harland Sanders

Harland Sanders oli 62-vuotias, kun hän alkoi solmimaan franchising-sopimuksia Kentucky Fried Chicken -pikaruokaravintoloille vuonna 1952. Hän möi franchising-liiketoiminnan 12 vuotta myöhemmin 2 miljoonalla dollarilla.

14. Tim ja Nina Zagat

Tim ja Nina Zagat olivat molemmat 51-vuotiaita lakimiehiä, kun he julkaisivat ensimmäisen kokoelmansa ravintoarvosteluja Zagat-nimellä vuonna 1979. Ikoninen Zagat-opas on edelleen suosittu ravintolaopas Amerikassa.