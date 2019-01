Diners Club-luottokortit poistuvat Suomesta

Diners Club-luottokorttien toiminta loppuu Suomessa.

Kansainvälinen Diners Club brändi jää kuitenkin elämään maailmalla ja Suomessa liikematkapalveluina yrityksille. Siispä Diners Club Matkatiliin liittyvä yhteistyö jatkuu ja se tulee toimimaan entiseen tapaan.

Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen menivät saunaan. He kaikki jättivät Diners Club -luottokorttinsa sinne. Diners Club-korteista luovutaan siis myös muissa Pohjoismaissa.

SEB-pankin korttiyhtiö, SEB Kort, on hallinnoinut Diners Club-luottokortteja tähän asti franchise-sopimuksella. Yritys aikoo keskittyä tulevaisuudessa ainoastaan Mastercard-tuotteisiin toukokuun lopusta lähtien. Yhdeksi syyksi he mainitsevat korttimarkkinoiden lisääntyneen sääntelyn.

On luonnollista sijoittaa enemmän voittavaan hevoseen. Mastercard-perheeseen kuuluu esimerkiksi yritysten käytössä oleva Eurocard-kortti. SEB Kort on Pohjoismaiden markkinajohtaja luottokorteissa juurikin Eurocard kortin vuoksi.

Tiettyjen tuotteiden tehostaminen ja muiden pois putsaaminen tuntuu olevan trendi finanssialalla, sillä Suomessa monet pankit ovat keskittäneet korttiohjelmiaan. Ohjelmia on keskitetty pääsääntöisesti Visalle ja Mastercardille.

Diners Club Nordic AB yhtiö itsessään sulautetaan osaksi emoyhtiötään, SEB Kortia. Uusia Diners Club luottokorttihakemuksia ei voi tehdä enää.

Myös Diners Clubin kauppiassopimukset puretaan ensi kesäkuussa, kun kortin käyttö lakkautetaan. Kauppiaat saavat asiakkaiden Diners Clubilla maksamistaan ostoksista ansionsa kotiutettua. Kauppiassopimukset siirtyvät tulevaisuudessa Nets Danmark A/S:lle.

Diners Club on maailman ensimmäinen luotto- ja maksukortti, joka syntyi 1950-luvulla Yhdysvalloissa. Vaikkakin Diners Clubin käyttö pohjoismaissa lakkaa, yhdysvaltalaiset, jotka käyttävät kyseistä luottokorttia, pystyvät yhä hyödyntämään sitä myös Pohjoismaissa. Ulkomaalaiset kortit siis jäivät yhä toimintaan Suomessa.

Diners Club Suomen valikoimaan on sisältynyt neljä erilaista luottokorttia: Diners Club Classic, Diners Club Premium, SAS Eurobonus Diners Club ja Finnair Plus Diners Club. Näistä kahdella, Diners Club Classicilla ja Premiumilla on voinut kerätä Diners Club pisteitä.

Muista käyttää kerrytetyt Diners Club pisteesi pois. Pisteet ovat käytettävissä 31.5.2019 asti. Pisteitä ei enää ole kertynyt 27.12.2018 jälkeen.

Diners Clubin maksukortit ovat olleet tunnettuja matkustelijan hyödyistään. Itse asiassa Diners Clubin maksukortit saivat kaksoisvoiton VertaaEnsin.fi:n toteuttamassa vuoden 2017 luottokorttivertailussa Paras luottokortti matkailijalle kategoriassa. Voiton vei tuolloin SAS Eurobonus Diners Club.

Jos olet kerryttänyt Finnairin pisteitä Finnair Plus Diners Club kortilla ja tahdot jatkaa lentopisteiden kerryttämistä, voit hankkia tilalle Finnair Plus Mastercard luottokortin.

