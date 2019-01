Sijoittajat odottavat torstaina Draghin kommentteja euroalueen taloustilanteesta

Korkomarkkinoilla voi olla painetta alaspäin, mikäli Draghi kertoo riskien kasvaneen ja talouskasvun hidastuvan.

Keskiviikkona käytiin osakekauppaa ilman suuria muutoksia keskeisissä länsimaiden osakeindekseissä. Euroopassa Euro Stoxx 50 päätyi niukasti 0,02 prosenttia miinukselle ja Stoxx Europe 600 laski 0,06 prosenttia.

Rapakon takana USA:ssa kurssit päätyivät loivasti plussalle.Keskeisistä osakeindekseistä S&P 500 kallistui 0,22 prosenttia, Dow Jones kohosi 0,70 prosenttia ja Nasdaq päätyi niukasti 0,08 prosenttia plussalle.

Helsingin pörssin päivä sujui tuoton osalta samantyyppisesti verrattuna muuhun Eurooppaan. Yleisindeksi OMX Helsinki sulkeutui päivän päätteeksi 0,04 prosenttia plussalle.

Torstaina osakekauppaa on käyty Aasiassa pääasiassa ilman selvää suuntaa. Japanissa osakkeet halpenivat niukasti, kun keskeinen Nikkei 225-indeksi päätyi 0,09 prosenttia miinukselle. Hong Kongissa sitä vastoin päivä on ollut loivasti plusmerkkinen. Hang Seng-indeksi sulkeutui torstaina 0,42 prosenttia plussalle.

Sijoittajat odottavat Draghin kommentteja euroalueen talouden riskeistä

Torstaina on vuorossa Euroopan keskuspankin korkokokous. Korkokokouksen osalta ei odoteta muutoksia euroalueen rahapolitiikkaan. Näin ollen ohjauskoron odotetaan pysyvän nollassa, talletuskoron -0,40 prosentissa ja maksuvalmiuskoron 0,25 prosentissa.

Sijoittajien huomio kiinnittyy EKP:n pääjohtaja Mario Draghin kommentteihin euroalueen talouden tilasta ja sen riskeistä. Joulukuussa Draghi kertoi, että heikentyneestä globaalista kysynnästä huolimatta, euroalueen yksityinen kulutus on jatkunut vahvana.

Joulukuun korkokokouksen jälkeen markkinoille on kantautunut lisää huonoja talousuutisia, joten Draghin kommentteja euroalueen riskeistä odotetaan mielenkiinnolla.

Draghi tulee todennäköisesti kertomaan, että euroalueen talouskasvu on kuluvana vuonna edelleen plusmerkkistä, mutta talouskasvun kulmakerroin on loiventumassa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että keskuspankilla on aiempaa vähemmän motivaatiota miettiä muutoksia rahapolitiikan kiristämiseksi.

Euroalueen korkomarkkinoilla on torstaina laskupainetta, jos Draghi myöntää euroalueen suhdanteen olevan heikentymässä mm. kauppasodan ja Kiinan talouskasvun hidastumisen vuoksi. Torstaina aamupäivällä Suomen aikaan mm. Saksan 10 vuoden valtionlainan tuotto noteerattiin tasolla 0,22 prosenttia.

Euroalueen korkokäyrä (ks. kuva alla) voi Draghin kommenttien myötä siis hieman tasaantua, mikäli kommenteista voi päätellä korkotason pysyvän nollassa ensi vuoden puolelle. Tällä hetkellä markkinat odottavat ensimmäisen ohjauskoron noston tapahtuvan ensi joulukuussa.

Lähde: Euroopan keskuspankki