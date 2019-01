Frexit tulossa? Euroalue kaatumassa? Miten käy sinun eurotalletuksellesi?

Tämä ei ollut todellakaan mikään clickbait, sillä nyt alkaa olla tosi kyseessä. Jos joltain on jäänyt vielä huomaamatta, niin ranskalaiset haluavat lähteä pois Euroopan Unionista ja eurosta.

Jo kohta kaksi kuukautta jatkuneet mielenosoitukset ovat siis muutakin kuin polttoaineverosta johtuvia ja näihin mielenosoituksiin on osallistunut jo lähes miljoona ranskalaista.

Mitä keltaliivit haluavat?

Keltaliivit ovat asettaneet tavoitteikseen mm. eron Euroopan Unionista ja eron eurosta. Kyseessä ei siis ole mikään polttoaineverosta tuohtunut aktivistiryhmä vaan protestoijilla on kovia tavoitteita. Suurin osa heistä on tavallisia työntekijöitä, joiden elinkustannukset ovat kohonneet aivan sietämättömiksi EU:n aikana. Yli puolet ranskalaisistakin hyväksyy jo keltaliivien tavoitteet, joten heillä on jo kansan tuki. Ranskan presidentti Emmanuel Macronia taas jahdataan jopa hänen lomaillessaan hänen saaressa sijaitsevaan linnan porteille saakka. Sen lisäksi tiedotusvälineet, keskuspankkin ja Ranskan entinen pääministeri Alain Juppekin alkaa olla myös mielenosoittajien ajojahdin kohteena.

https://medium.com/@william.skordelis/the-yellow-vest-official-charter-the-work-of-high-school-students-e68392a3544

Macronin tilanne haastava

Eikö Ranskan presidentti Emmanuel Macron voi tilanteelle mitään? Kyllä. Hän on joutunut lupaamaan jo miljardien edestä apua köyhille ja eläkeläisille. Mutta se ei riitä, sillä Ranskassa halutaan ulos koko euroalueelta. Macronin ongelma on, että hän vain unohti maksaa muutamalta viime vuodelta esimerkiksi poliiseille ylityökorvaukset, joten järjestyksenpidon suhteen haasteita Ranskassa on riittänyt. Poliisien ammattiliitto on puolestaan kehoittanut poliiseja liittymään keltaliiveihin mukaan. Lakimiesliitto on myös kehoittanut jäseniään liittymään mukaan keltaliiveihin. Eikä tilannetta helpota yhtään Macronin ylimielinen asenne kansaansa kohtaan.

Keltaliivejä onkin jo lähes miljoona ja tuhansia on jo pidätetty, mutta mielenosoitukset eivät vain lopu. 17. marraskuuta mielenosoittajia oli 282 000, 1. joulukuuta heitä oli yli 130 000 ja saman verran mielenosoittajia oli myös 8. joulukuuta.

https://ewn.co.za/2018/12/09/over-1-700-arrested-in-latest-yellow-vest-protests-in-france

Keltaliivit ovat myös levinneet ympäri Eurooppaa. Mm. Saksassa 160 000 rautatietyöntekijää liittyi mukaan keltaliiveihin joulukuussa. https://www.dailysabah.com/europe/2018/12/10/germany-hit-by-rail-strikes-after-wave-of-yellow-vest-protests-in-france

Ranskalaiset ovat taloutena edelleen Euroopan yksi johtavista valtiosta ja sen kansalaiset ovat ylpeitä omasta kansallisuudestaan ja heidän omista oikeuksistaan. Mielenosoitukset ovat viime viikkoina olleet rauhoittumaan päin, mutta tämä on todella vakava varoitus euroalueelle, sillä tavalliset kansalaiset haluavat jo ulos euroalueelta niin Ranskassa kuin Saksassakin.

Euroalueen ongelmat vakavia

Miksi siis pörssikurssit laskivat niinkin rajusti viime kuukausina? Oliko kyse siitä, että Kiinan ja USA:n välien kiristymisen lisäksi pelättiin myös euroalueen kaatumista? Siinä olisikin hyvä syy ennätysmäiselle kurssilaskulle. Nousukausikin näyttää muutenkin olevan ohi pörssissä ja karhumarkkinaan ollaankin jo siirrytty joulukuusta lähtien.

Eikä euroaluekaan ole mitenkään vakaalla pohjalla. Euro-indeksi on laskenut jo vuodesta 2009: https://fi.investing.com/indices/investing.com-eur-index

Iso-Britannia on sekin lähdössä EU:sta Theresa May:sta huolimatta. Italia, joka on yksi maailman suurimmista talouksista on tunnetusti heikossa hapessa. EU:n virkamiehet taas lisäävät sääntelyä kuin viimeistä päivää. Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kuitenkin vaikuttaa jo luovuttaneen, koska hän nykyisin lähinnä alkoholisoituu avoimen julkisesti.

Mutta Suomiko silti pitäytyy eurossa loppuun saakka? Sillä Suomihan tykkää olla heikomman puolella oli sitten kyse talousliitosta tai maailmansodasta. Kaveria ei jätetä vaikka kaveri jättää Suomen? Sotakorvauksista se metalliteollisuuskin Suomeen syntyi, joten eiköhän odotella uutta YYA-sopimusta kaikessa rauhassa. Sieltä ne ehdot kyllä sanellaan, että mitä maksaa ja kenelle. Voi kuitenkin olla, että köyhä Suomi ei nyt koko euroalueen velkotaakkaa pysty maksamaan vaikka kuinka mieli tekisi.

Euromääräiset talletukset

Tämä ei siis ole mitään teatteri. Isoja asioita on siis tapahtumassa. Mutta mitä tämä tarkoittaa meidän euromääräisille talletuksille? Se onkin iso kysymysmerkki, sillä euroalueen kaatuminen tarkoittaisi euron uudelleen arvostamista. Kaatuisiko euro sitten niin, että sen arvo lähenisi nollaa vai tehtäisiinkö velkajärjestely?

Todennäköisintä on, että tehtäisiin velkajärjestely, jossa kaikkien euromaiden varat arvostettaisiin uudelleen, koska euroalueen velkojille pitäisi tietysti maksaa myös nämä velat takaisin. Velkojenmaksu tosin ei onnistuisi enää euroissa vaan se pitäisi tehdä jossain muussa valuutassa tai sellaisina varoina, jotka velkoja hyväksyy kuten korkeampina veroina, maa-alueina, valtionyhtiöinä, raaka-ainevaroina ja kiinteistöinä. Pankit taas joutuisivat keräämään oman varallisuutensa heidän asiakkailtaan, koska pankitkaan eivät ole turvasatamia euron kaatuessa.

Miten sitten on euromääräisten velkojen osalta? Laskevatko nekin samaa tahtia kuin euroalue. Tätä varmaan kannattaa kysyä omalta pankinjohtajalta, sillä pankkien omat taseet alkavat hälyttää nekin punaista, jos euromääräiset talletukset ja velat alkavat menettämään rajusti arvoaan. Velka ottaessa voi olla euromääräistä, mutta kriisitilanteessa velka voidaan arvostaa johonkin muuhun kuin sen hetkiseen euromääräiseen kurssiin. Voi kuullostaa epäloogiselta, mutta kriisitilanteessa toimitaan luonnollisesti normaalista poikkeavalla tavalla.

Kuullostaako tämä velkajärjestely jotenkin tutulta? Olisiko ollut niin, että Kreikka oli euroalueelle hyvä esimerkki tulevasta. Mutta mitä siitä euroalue oppi? Komission puheenjohtaja Juncker ainakin oppi, että hän voi vetää julkisesti kännit, koska millään ei ole enää mitään merkitystä. Mutta pitäisikö meidän ottaa Junckerista mallia vai tehdä jotain talletusvarallisuudellemme?

Hajautuksestahan on sijoituspiireissä puhuttu iät ja ajat, mutta nyt asteittainen hajautus voisi olla jopa ajankohtaista. Turvasatamina monesti ollaan myös totuttu pitämään jalometalleja, raaka-aineita sekä vahvan taseen omaavia yhtiöitä pörssissä. Myös bitcoin saattaisi mahdollisia riskejä hajauttaa. Myös sijoitukset kiinteistöihin tai laskumarkkinan yhtiöihin voisivat tulla ajankohtaiseksi.

Miten markkinat sitten reagoivat tällaisiin uhkiin? Monesti aikaisemmin ennen todellista laskukierrettä on nähty vielä hurjat nousut, jonka jälkeen on markkinat ovat laskeneet vielä rajummin. Mutta saa tosiaan nähdä, että mitä tällä kertaa tapahtuu.

Kannattaako siis huolestua? Ei, sillä suomalaiset ovat parhaimmillaan tällaisina aikoina ja ovat tottuneet suojautumaan mahdollisilta riskeiltä. Kunhan vaan muistaa järkevän hajautuksen ja kysellä esimerkiksi pankinjohtajalta neuvoja mahdollisiin euroalueen kriisitilanteisiin.

Ei siis huolta. Uusi vuosi on siis koittanut markkinalle. Pistäkääpä siis turvavyöt kiinni, sillä tästä vuodesta voi tulla ikimuistoinen!

Hyvää uutta vuotta 2019!

Henri Väkeväinen