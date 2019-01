USA:n teollisuuden ISM-indeksi laski yllättävän rajusti

USA:n teollisuuden luottamusindikaattori ISM

Yhdysvaltojen teollisuuden aktiviteettia kuvaava ISM-indeksi romahti joulukuussa poikkeuksellisen rajusti.

Jenkkimarkkinoilla oli eilen kylmää kyytiä, kun USA:n teollisuuden ISM-indeksi laski joulukuussa 54,1 pisteeseen marraskuun 59,3 pisteestä. Lukema oli huomattavan paljon sijoitusammattilaisten odotuksia alhaisempi, sillä analyytikot odottivat 57,5 pisteen lukemaa.

Näin suuria ISM-indeksin laskuja on Yhdysvalloissa totuttu näkemään vain taantumien aikoina. RBS-yhtiön ekonomisti Michael Girard totesi, että joulukuun ISM-indeksin romahdus viisi pistettä on historiallisesti hyvin harvinainen. Vuoden 1980 jälkeen näin suuria laskuja indeksissä on nähty vain neljä kertaa.

ISM-indeksin uusia tilauksia kuvaava alaindeksi romahti vielä rajummin, kun lukema laski marraskuun lukemista 11 pistettä lukemaan 51,1.

Negatiivista yllätystä lievensivät hiukan tuoreet työllisyysluvut. Joulukuussa yksityisen sektorin työpaikkojen määrä kasvoi 271 000 työpaikalla, kun ekonomistien konsensusennuste oli 180 000 uutta työpaikkaa. Joulukuun uusien työpaikkojen määrä oli suurin lähes kahteen vuoteen Yhdysvalloissa.

ISM-indeksin romahdus yhdessä Applen poikkeuksellisen ja yllättävän tulosvaroituksen kanssa teki eilen rumaa jälkeä jenkkimarkkinoilla.

S&P 500 -indeksi romahti lähes 2,5 prosenttia ja teknologiaindeksi Nasdaq 100 laski vieläkin enemmän, 3,36 prosenttia.

O-ou! Myös USA:n talousnäkymät sukeltavat. Teollisuuden luottamus sukelsi nopeinta vauhtia sitten 2008 kriisin. Taso yhä kohtuullinen, mutta euforia haihtui nopeasti. 😓 #talous #kauppasota pic.twitter.com/ajzfOz5xHt — Juhana Brotherus (@JuhanaBrotherus) 3. tammikuuta 2019