Japanin talous alkanut kärsimään USA:n ja Kiinan välisestä kauppasodasta

Tuoreet Japanin kauppataseen luvut ja maan keskuspankin inflaationäkemys kertovat globaalin kysynnän heikentymisestä.

Osakemarkkinoilla tiistai oli laskupäivä niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, kun sijoittajien riskinottohalukkuus heikentyi USA:n ja Kiinan kauppasotahuolien vuoksi. Euroopan keskeisistä osakeindekseistä Euro Stoxx 50 halpeni 0,39 prosenttia ja Stoxx Europe 600 päätyi 0,36 prosenttia miinukselle. Yhdysvalloissa keskeiset indeksit laskivat Eurooppaa enemmän; S&P 500 halpeni 1,42 prosenttia, Dow Jones pakitti 1,22 prosenttia ja Nasdaq päätyi 1,91 prosenttia pakkaselle.

Tiistaina julkistettiin Saksassa ZEW-indeksi, joka kuvaa saksalaisten sijoitusalan ammattilaisten luottamusta maan talouteen. Indeksi päätyi lukemaan -15,0, ennusteen oltua -18,4. Joulukuussa ZEW-indeksi sai lukeman -17,5. Saksalaissijoittajien pessimistisyys maan taloutta kohtaan vähentyi hieman siis tammikuussa. Tutkimukseen vastanneista 17 prosenttia oli sitä mieltä, että Saksan taloustilanne paranee seuraavan kuuden kuukauden aikana. Positiivisen näkemyksen omaavia sijoittajia oli nyt 5,4 prosenttiyksikköä joulukuuta enemmän. Sitä vastoin 34,5 prosenttia piti talouden heikentymistä todennäköisenä. Jäljellä olevat 48,5 prosenttia vastanneista odottaa taloustilanteen pysyvän ennallaan.

Japanin keskuspankki alensi inflaatioennusteitaan

Japanin keskuspankki kertoi aamuyöllä Suomen aikaan korkokokouksensa annista. Keskuspankki päätti odotetusti pitää ohjauskoron ennallaan -0,10 prosentissa.

Alhaisen inflaation kanssa jo vuosikymmeniä tuskaillut Japanin keskuspankki alensi korkokokouksen yhteydessä maan inflaatiokehitykseen liittyviä ennusteitaan. Keskuspankki arvioi nyt maan niin kutsutun pohjainflaation olevan huhtikuussa alkavan maan budjettikauden (tilikauden) aikana vuositasolla 0,9 prosenttia. Vastaavasti vuoden 2020 kaudelle odotus on nyt 1,4 prosenttia. Taustalla on huoli maailmankaupan hyytymisestä globaalin talouskasvun mahdollisesti heikentyessä. Pohjainflaatiolla tarkoitetaan kuluttajahintojen muutosta, josta on putsattu pois ruoan energian hintojen muutos.

Japanin keskuspankki uskoo riskeistä huolimatta maan talouskasvun olevan edelleen plusmerkkistä kuluvana vuonna ja vuonna 2020. Maan talouskasvu on liikkunut viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin 0-2 prosentin haarukassa.

Japanin keskiviikkona julkistetut kauppataseen luvut kertoivat nekin omalta osaltaan globaalin kysynnän ainakin tilapäisestä heikentymisestä. Maan vienti laski joulukuussa 3,8 prosentti vuositasolla (ennuste -1,9 %) ja tuonti kasvoi 1,9 prosentilla (ennuste 3,7 %). Japanin tärkeä kauppakumppani Kiina kärsii tällä hetkellä USA:n aloittamasta kauppasodasta, mikä näkyy myös Japanin ja Kiinan välisessä kaupassa.

