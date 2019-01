Sijoitusstrategi: Osakemarkkinoiden kurssiheilunta nakertaa luottamusta ja luo riskin itseään ruokkivasta kierteestä

Nordean päästrategin mukaan kiristyvä rahapolitiikka ja kasvava talousepävarmuus hermostuttivat sijoittajia. Nordea laski osakkeet peruspainoon.

Vuosi 2018 päättyi melkoiseen vuoristorataan, kun kiristyvä rahapolitiikka ja kasvava talousepävarmuus hermostuttivat sijoittajia. Kasvanut epävarmuus on lisännyt kurssiheiluntaa, mutta kurssiheilunta saattaa myös itsessään lisätä vaikeuksia sijoitusmarkkinoilla.

Nordean pääanalyytikon, Antti Saaren mukaan lisääntynyt kurssiheilunta voi myös pahimmillaan itsessään lisätä talouteen liittyviä huolia.

”Kovemmat markkinaliikkeet ovat tavallisia, kun taloussuhdanne alkaa ikääntyä ja korot ovat ehtineet nousta jonkin aikaa. Liiallinen heilunta heikentää kuitenkin yritysten mahdollisuuksia rahoittaa toimintaansa ja nakertaa siten luottamusta ja talousnäkymiä”, Saari toteaa Nordean viikkokatsauksessa.

Nordea ei usko, että kovemmat markkinaliikkeet olisivat vielä tehneet tuhojaan, mutta riskit itseään ruokkivasta kierteestä ovat nousseet viime aikoina.

Talousepävarmuuden lisäännyttyä myös tulosnäkymiä on leikattu Saaren mukaan tavallista tiuhempaan tahtiin.

”Näkymien leikkaukset sinänsä ovat tavallisia, mutta nyt niitä on tullut reilummin kuin yleensä, mikä on lisännyt sijoittajien epävarmuutta. Hermostuneisuutta on lisännyt vielä osaltaan se, että kasvutahti oli joka tapauksessa hidastumassa viime vuoden hurjista, USA:n veroalen nostamista, luvuista”, päästrategi toteaa.

Nordea uskoo, että tänä vuonna USA:ssa päästään lähelle normaalia, noin viiden prosentin tuloskasvua. Saaren mukaan tämä riittäisi reippaaseenkin nousuun pörssikurssien nykytasoilta, kun markkinoilla on hinnoiteltu selvästi heikompaa tulevaisuutta.

”Mielestämme alkaneesta sijoitusvuodesta tulee edelleen todennäköisemmin hyvä kuin huono. Epävarmuus näkymistä on kuitenkin kasvanut riittävästi, että suosittelemme vetämään hetken henkeä selvempää sijoitussäätä odotellessa ja laskemme osakkeet peruspainoon”, Saari kertoo.

Videolla Antti Saari käy läpi markkinatilannetta. Markkinoiden heilunta lisääntyi joulukuussa merkittävästi. Mihin nyt kannattaa sijoittaa? Kannattaako heilunnasta ylipäätään välittää?