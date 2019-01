Lähimaksamisella voi maksaa pian entistä suurempia ostoksia

​Lähimaksamisen raja nousee loppukeväällä 25 eurosta 50 euroon, kertoo Finanssiala. Onko lähimaksaminen turvallista?

Finanssialan mukaan lähimaksaminen on turvallinen ja nopea tapa maksaa, ja monet kuluttajat ovat toivoneet, että maksun rajaa voitaisiin nostaa. Myös kaupan ala on toivonut rajan nostoa.

Tähän asti kaupassa keskiosto on ollut noin 25 euroa ja polttoaineita ostaessa noin 45 euroa. Finanssialan mukaan Suomessa valtaosa pienistä maksuista on lähimaksuja.

Keväällä lähimaksamisen mahdollisuus laajenee, kun lähimaksamisen raja nousee 50 euroon ensi huhtikuussa. Muutos ei Finanssialan mukaan tapahdu kertarysäyksellä, vaan uusi raja päivittyy korteille ja maksupäätteisiin vähitellen.

”Kortin myöntänyt pankki ilmoittaa kuluttajalle, miten ja milloin suurempi lähimaksu kortilla on mahdollista”, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Kirsi Klepp.

Ensimmäiset lähimaksukortit otettiin käyttöön Suomessa jo vuonna 2013 ja kaikista korttitapahtumista yli 40 prosenttia on nykyään lähimaksuja. Useissa maissa lähimaksurajaa on Finanssialan mukaan nostettu jo aikaisemmin tai nostetaan lähitulevaisuudessa.

Lähimaksaminen on perinteistä korttimaksamista turvallisempaa, sillä rikollinen ei voi urkkia maksajan tunnuslukua, Finanssiala vakuuttaa. Aika ajoin kortinkäyttäjän on kuitenkin syötettävä kortti maksupäätteeseen ja annettava tunnusluku. Näin varmistutaan siitä, että kortti on oikeissa käsissä. Lähimaksamisen rajan nostaminen ei ole Finanssialan mukaan lisännyt väärinkäytösten määrää.

”Kaikkiin maksukortteihin on suhtauduttava kuin käteiseen, ne on säilytettävä huolellisesti: pitää tiedostaa, että jos kortti hukkuu, joku voi käyttää sitä maksamiseen. Kortin hukkumisesta pitääkin ilmoittaa viipymättä pankkiin. Lisäksi korttiin liitettyä tiliä kannattaa seurata sinne kuulumattomien tapahtumien varalta”, Klepp sanoo.

Kotimainen sähköisten taskuvarkauksien estämisen erikoistunut PaySec Finland Oy väittää kuitenkin, että pitkäkyntisillä on useita tapoja käyttää lähimaksukorttien tietoja rikolliseen tarkoitukseen.

Tunnettu it-alan tietokirjailija Petteri Järvinen ihmettelee yrityksen väitteitä lähimaksamisen turvattomuudesta. Korttitietojen kaappaamisen riski on Järvisen kukaan vähäinen.

”Ensinnäkään kortin lukeminen ei tietääkseni ole mahdollista metrin päästä — ei millään laitteella. Lukuherkkyyden lisääminen ei riitä, koska siru on passiivinen ja lukijan pitää lähettää siihen myös energiaa. Siksi metrin päästä lukemisen voi unohtaa. Joka toista väittää, näyttäköön siihen pystyvän laitteen sen sijaan, että siteeraa netissä liikkuvia väitteitä”, Järvinen lataa blogissaan.

