Jättipankki: Netflix nousee kolmanneksen vuonna 2019

Netflixin toinen perustaja ja toimitusjohtaja Reed Hastings.

Goldman Sachs toistaa ostosuosituksensa suoratoistopalvelu Netflixin osakkeelle.

Tilausvideopalvelua tarjoavan Netflixin osake on kokenut kovia viime kuukausien kurssirytinässä. Viimeisen puolen vuoden aikana yhtiö on menettänyt yli 27 prosenttia markkina-arvostaan, kun samalla ajanjaksolla S&P 500 on tippunut hieman yli 11 prosenttia.

Yhtiön osakekurssi kävi viime heinäkuussa yli 400 dollarissa, mutta osakekurssi on romahtanut sen jälkeen alle 300 dollarin.

Halpa osakelappu Netflix ei mojovan kurssilaskunkaan jälkeen ole. Toteutuneella tuloksella laskettu P/E-kerroin on huikea 208x. Osakkeen tuloskasvuun on tulevaisuudessa ladattu siis aimo annos odotuksia.

Osakkeen kovasta hintalapusta huolimatta jättiyhtiö Goldman Sachs uskoo Netflixiin. Sen mielestä yhtiö on yksi vakuuttavimpia sijoituskohteita internet-liiketoimintaan keskittyvistä yhtiöistä.

Jättipankki uusi ostosuosituksensa Netflixille ja antaa osakkeelle edelleen tavoitehinnaksi 400 euroa. Tällä tavoitehinnalla osakkeessa olisi perjantain päätöskurssiin verrattuna yli 34 prosentin tuottopotentiaali.

Lisäksi Goldman Sachs lisäsi internet-yhtiön analyytikkojensa laatimalle listalle, johon se kelpuuttaa vain muita yhtiöitä merkittävämpää kasvupotentiaalia tarjoavia yhtiöitä.

”Netflixin osakkeen laskettua 36 prosenttia ennätyksestään heinäkuussa, ja S&P 500 -indeksin laskettua 10 prosenttia samalla ajanjaksolla, uskomme Netflixin tarjoavan yhden parhaista riski/tuotto -suhteista Internet-sektorilla”, pankin analyytikko Heath Terry totesi perjantaina.

Terryn mukaan Golsman Sachs uskoo edelleen, että Netflixin panostukset sisältöön, teknologiaan ja jakeluun tulevat nostamaan käyttäjämääriä Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti selvästi yli konsensusodotusten.

Vaikka Netflixillä on paljon käyttäjiä Yhdysvalloissa ja Euroopassa, näkee analyytikko silti käyttäjämäärissä kasvuvaraa. Netflix-sovelluksen latausmäärät nousivat Yhdysvalloissa joulukuussa uuteen ennätykseen siitä huolimatta, että jo 50 prosenttia Yhdysvaltojen kotitalouksista käyttää Netflixiä.

Jättipankin uudistettua ostosuosituksensa, nousi Netflixin osake huikeaan 9,7 prosentin nousukiitoon perjantaina Nasdaq-pörssissä. Tosin kurssinousua selittää myös markkinoiden yleinen elpyminen Yhdysvaltojen odotettua paremman työllisyysdatan ja keskuspankin pääjohtajan markkinoita rauhoittelevan puheen ansiosta.

