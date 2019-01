Nokia-puhelinyhtiö pääsi yhteistyöhön operaattoreiden kanssa Pohjois-Amerikassa

Nokia-puhelimia valmistava ja markkinoiva HMD Global julkisti aloittavansa yhteistyön kolmen johtavan pohjoisamerikkalaisen matkapuhelinoperaattorin kanssa.

Näistä Verizon ja Cricket Wireless toimivat Yhdysvalloissa sekä Rogers Communications, Inc. Kanadassa. Kaksi uutta operaattorikohtaista Nokia-älypuhelinmallia on kuluttajien saatavilla Yhdysvalloissa jo tammikuussa, ja kolmannen uutuustuotteen myynti alkaa lähiviikkoina Kanadassa.

Verizon on Pohjois-Amerikan operaattorikentässä markkinajohtaja ja sillä on yli 50 miljoonaa asiakasta. Cricket on kokonaan AT&T:n omistama maanlaajuinen operaattori.

Espoolainen HMD Global muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. HMD on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella.

Yhteistyö amerikkalaisoperaattoreiden kanssa on sikäli merkittävä saavutus, että Nokia ei siinä oikein koskaan onnistunut, kertoo Talouselämä.

Nokia 3.1 Plus on ensimmäinen HMD:n Nokia-puhelin, joka toimii Cricketin maanlaajuisessa 4G LTE -verkossa. Se tarjoaa kuluttajille suuren näytön, kahden päivän akunkeston, ergonomisesti muotoillun sormenjälkisensorin sekä NFC-yhteensopivan Google Payn. Verizonin ensimmäinen Nokia-puhelin, Nokia 2 V on eurooppalaisesti muotoiltu viihdepuhelin kahden päivän akunkestolla.

”Operaattoreiden asema jakelukentässä Pohjois-Amerikassa on vahva, ja Nokia-puhelinten ilmestyminen johtavien operaattorien hyllyihin kasvattaa jakelupeittoamme ja näkyvyyttämme Pohjois-Amerikassa erittäin merkittävästi”, kertoo HMD Globalin varatoimitusjohtaja Pekka Rantala.

HMD Global on rakentanut vahvojen kumppaneiden ekosysteemin kuvaus- ja kamerateknologiaan (ZEISS Opticsin kanssa), ohjelmistoihin (ensiluokkaisella Android-käyttökokemuksella) sekä valmistukseen.

Nokia 3.1 Plus tuli myyntiin jo perjantaina 25.1. Cricket Wirelessin myymälöihin ja verkkokauppaan. Sen suositeltu vähittäismyyntihinta on hieman alle 160 dollaria. Nokia 2 V tulee myyntiin Verizonin myymälöihin ja verkkokauppaan tammikuun lopussa.