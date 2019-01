Onko osakeanalyysien ja konsensusennusteiden saatavuus uhattuna?

Sijoituspalvelualan sääntelyyn tuli EU:n Mifid II direktiivin myötä merkittäviä muutoksia.

Uuden sääntelyn tavoitteena oli muun muassa tuottaa läpinäkyvyys sijoituspalveluiden kustannuksiin. Kokonaisuutena sijoituspalvelualan tiukempi sääntely parantaa piensijoittajan asemaa suhteessa sijoituspalveluiden tuottajiin.

Tiukentuvaan sääntelyyn liittyy myös ongelmia. Sääntelyssä tai sen toteuttamisessa voi olla puutteita tai ”porsaanreikiä”, jolloin sääntelyn alkuperäistä tavoitetta esimerkiksi sijoituspalveluiden kustannustason suitsimisessa ei saavuteta. Tähän liittyvistä ongelmista voi lukea tarkemmin esimerkiksi Esko Immosen artikkelista.

Sijoituspalvelualan tiukentuvaan sääntelyyn liittyy myös huoli konsensusennusteiden saatavuudesta. Konsensusennusteet ovat analyytikoiden tuottamista ennusteista laskettuja keskiarvoja. Konsensusennusteita on ollut tapana laskea ja julkaista analysoitavan yrityksen keskeisimmistä tunnusluvuista, kuten osakekohtaisesta tuloksesta ja liikevaihdosta. Monelle sijoittajalle konsensusennuste on muodostunut tärkeäksi sijoituspäätöksen apuvälineeksi. Suuremmilla sijoituspalvelualan toimijoilla osakeanalyysitoiminta ja osakevälitys ovat perinteisesti toimineet yhdessä. Mifid II direktiivin mukainen sääntely rajoittaa analyysitoiminnan subventoimista osakevälityksen tuloilla.

Osakeanalyysin toimijoita, palveluita ja palkkioita.

Osakeanalyysitoiminta ja osakevälitys on jatkossa erotettava selkeämmin toisistaan. Tämän vaatimuksen tavoitteena on tuoda läpinäkyvyyttä analyysitoiminnan kustannuksiin. Lisäksi tarkoituksena on kohottaa analyysien riippumattomuutta ja laatua.

Uuden sääntelyn tuloksena moni raskaalla kulurakenteella toimiva, analyysejä tuottava taho saattaa jatkossa tuottaa analyyseja lähinnä maksaville asiakkaille, esimerkiksi yrityskauppoja suunnitteleville tahoille. Jotkut pankit saattavat luopua analyysien tuottamisesta kokonaan.

Supistuva yritysanalyysitarjonta saattaa huonontaa konsensusennusteiden laatua. Analyysien ja konsensusennusteiden tarjonnan hiipumisesta on kirjoittanut esimerkiksi Mikael Rautanen. Jää nähtäväksi, kuinka paljon osakeanalyyseja ja konsensusennusteita jatkossa tuotetaan irrallaan osakevälityksen tulovirrasta. Onneksi analyysien laatu on jatkossakin helppo todentaa vertaamalla konsensusennusteita tai yksittäisen analyytikon ennusteita yritysten osavuosikatsauksissa ilmoitettuihin toteutuneisiin arvoihin.