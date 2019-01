3 kotimaista pörssiyhtiötä tarjoaa hulppeat osinkotuotot

Kuva: Ramirent Oyj.

Kolme kotimaista pörssiyhtiötä tarjoaa yli seitsemän prosentin osinkotuottoa.

Sijoitussivusto Piksu ja sen yhteistyökumppanit ovat laatineet ennusteet valikoiduista Helsingin pörssin yhtiöistä. Listaus sisältää myös vuoden 2018 tuloksesta keväällä maksettavista osingoista.

Korkea osinkotuotto ei ole kuitenkaan aina tae vakaasta osinkotuotosta, vaan se saattaa olla merkki myös ongelmista. Kyse on tällöin niin sanotusta osinkoansasta. Osinkosijoittajan onkin seurattava muitakin tekijöitä kuin vain osinkotuottoa.

Jos yhtiön osinkotuotto on hyvin korkea, se saattaa yksinkertaisesti johtua siitä, että sijoittajat odottavat yhtiön leikkaavaan tulevaa osinkoaan. Toteutuneen osingon ja nykyisen pörssikurssin suhteena laskettu osinkotuotto voi siis olla korkea johtuen laskeneesta osakekurssista suhteessa toteutuneeseen osinkoon.

Hyvää osinkoa maksavat yhtiöt tuovat kuitenkin vakautta osakesalkkuun, ja jos yhtiö kykenee ylläpitämään vakaata osinkovirtaa tai jopa kasvavaa osinkoa, on se usein pitkällä aikavälillä kärsivälliselle sijoittajalle hyvä merkki.

Nordea – osinkotuotto 8,8%

Nordean osinkotuotto on noussut korkeaksi siitä yksinkertaisesta syystä, että pankin osakekurssi on laskenut syyskuun alusta lähes 32 prosenttia.

Kurssilaskun taustalla on pankin odotettua suuremmat vaikeudet tuloksen kasvattamisessa. Nordean liikevoitto laski selvästi kolmannella vuosineljänneksellä ja jäi alle analyytikoiden odotusten.

Pankin liikevoitto oli heinä-syyskuussa 866 miljoonaa euroa, mikä on peräti 21 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Factsetin mukaan Nordeaa seuraavien analyytikoiden konsensusodotus oli 903 miljoonaa euroa.

Perinteistä pankkitoimintaa kuvaava rahoituskate oli 1072 miljoonaa euroa ja se laski paikallisissa valuutoissa laskettuna kahdeksan prosenttia vuodentakaisesta lukemasta. Kulu/tuotto-suhde heikkeni 51 prosentista 56 prosenttiin. Muut tuottoerät sisältävä liiketoiminnan tuotot kutistuivat 2046 miljoonaan euroon eli 12 prosenttia vuotta aiemmasta paikallisissa valuutoissa laskettuna.

”Kolmas neljännes oli haasteellinen, emmekä ole tyytyväisiä tuottokehitykseen. Rahoituskate pysyi vakaana, mutta palkkiotuotot ja erityisesti nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä jäivät heikoiksi. Tämä johtui lähinnä vaikeista markkinaolosuhteista ja yritysten vähäisestä aktiviteetista”, Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull toteaa.

Kuluneen neljänneksen tuotot tuottivat pettymyksen, ja niissä näkyy vuoden kolmannelle neljännekselle tyypillinen kausivaihtelu, Koskull arvioi.

Ramirent – osinkotuotto 7,9%

Myös konevuokraaja Ramirentin osake on kokenut kovia viime aikoina. Vuodessa yhtiön markkina-arvosta on hieman alle 23 prosenttia. Kesäkuun alusta osakekurssi on tippunut 32 prosenttia.

Kolmannella vuosineljänneksellä sekä liikevaihto että erityisesti tuloksen kehitys ylitti Ramirentin omat odotukset, ja yhtiö onnistui päihittämään edellisen vuoden kovat vertailuluvut selvästi. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia, kasvun ollessa erityisen vahvaa konevuokrauksessa. Vertailukelpoinen liiketulosmarginaali oli 19,6 prosenttia ylittäen vuoden 2020 taloudellisen tavoitteen, joka on 16 prosenttia.

Vahva kysyntä kaikilla markkinoillamme jatkui vuosineljänneksen aikana ja myynnin jakauman hyvä kehitys sekä parantunut operatiivinen tehokkuus paransivat marginaaleja, arvioi Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka.

Ramirentin osakekurssia rasittaa yhtiön syklisyys. Esimerkiksi analyysitalo Inderes odottaa konevuokrauksen kysynnän taittuvan laskuun Ramirentin päämarkkinoilla ensi vuonna, minkä vuoksi tuloksessa on selvää laskupainetta.

Inderesin analyytikko Petri Aho arvioi, että Ramirentin päämarkkinoilta, Ruotsista ja Suomesta (yht. noin 70 % vuoden 2019e liikevaihdosta) saatujen ennakoivien indikaattorien perusteella on hyvin todennäköiseltä, että uudisrakentamisen aloitukset kääntyvät vuoden 2019 aikana asuntorakentamisen vedolla selvään laskuun ja myös yleinen talouskehitys hiipuu.

Citycon – osinkotuotto 7,1%

Kiinteistösijoitusyhtiöt ovat perinteisesti hyviä osinkojen maksajia. Cityconin osinkotuottoa nostaa osakkeen pitkäaikainen laskutrendi. Ennen finanssikriisiä vuonna 2007 osakekurssi kävi jopa yli neljässä eurossa, mutta sen jälkeen osakekurssi on vähitellen laskenut nykyiseen alle 1,7 euroon. Kiinteistöyhtiön markkina-arvosta on siis sulanut lähes 58 prosenttia vajaan 11 vuoden aikana.

Inderesin analyytikko Jesse Kinnunen uskoo vuosien 2018-2020 jäävän tuloksellisesti välivuosiksi Cityconille, mutta ennustaa yhtiön pystyvän ylläpitämään nykyistä osinkoaan näinä vuosina.

Citycon kolmannen kvartaalin osavuosikatsauksessaan jatkavansa ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myyntejä ja lähivuosina myynnit ovat 200 – 400 miljoonaa euroa eli 5 – 9 prosenttia Cityconin sijoituskiinteistöstä.

Myynneistä saatavat varat Citycon aikoo käyttää taseen vahvistamiseen ja uusiin kiinteistökehityshankkeisiin. Tässä strategiassa yhtiön kiinteistöportfolion laatu paranee ja kokonaisriskiprofiili laskee, arvioi Kinnunen.

Cityconin tasepohjainen P/B-arvostuskerroin on painunut tasolle 0,6x, mikä on jopa kiinteistösijoitusyhtiöille alhainen. Jokerina Cityconissa on mahdollinen yrityskauppa. Jesse Kinnusen mukaan on mahdollista, että yhtiön pääomistaja tulee tekemään ostotarjouksen Cityconista.

Muita korkeaa osinkotuottoa tarjoavia kotimaisia pörssiyhtiöitä löytyy esimerkiksi Nordnetin laatimasta osinkolistasta.

