Näin säästät kymppitonnin vuodessa – rahabloggaajan 3 vinkkiä

Rahasta ja säästämisestä bloggaava Julia Thurén kertoo Me Naiset -sivustolla, miten hän onnistuin säästämään vuodessa 10 000 euroa ilman osake- ja rahastotilejä.

Hyvätuloiselle kymppitonnin säästäminen vuosittain ei ole temppu eikä mikään, mutta Thurén onnistui siinä 2000 euron kuukausinettopalkalla. Thurén kertoo Me Naiset -sivuilla käyttäneensä nettopalkastaan elämiseen 1000 euroa kuukausittain ja 300-500 euroa hän laittoi säästöön uuden kodin hankkimista varten.

Säästämällä Thurén sai kokoon 6000 euroa ja loput 4000 euroa hän hankki tekemällä sivutöitä muun muassa luennoimalla ja kirjoittamalla.

2000 euron nettotulot riittävät Thurénille mainiosti. Juliaihminen-blogissaan hän pohtii, kuinka paljon rahaa hän tarvitsee elämiseen.

”Olen pohdiskellut, mikä on minulle sitten tarpeeksi hyvä elintaso. Tällä hetkellä olen kahlinnut itseni muutamiin juttuihin, joihin menee jonkun verran rahaa: Haluan, että kaupasta on aina varaa ostaa hedelmiä ja vihanneksia, ja ne on vähän kalliimpia kuin säilykkeet. Lisäksi olen tullut siihen tulokseen, että vasta viimeisessä hädässä luovun kotisiivoojasta, oman kodin imuroiminen ja vessan peseminen ovat niin karmaisevia asioita (jostain sairaasta syystä minusta oli ihan mukavaa yliopistoaikoina siivota muiden ihmisten koteja). Lisäksi haluan säästää koko ajan vähäsen, 200 euroa tai enemmän rahastoihin ja osakkeisiin kuukaudessa.”

Julia Thurén kertoo säästövuotensa perusteella kolme vinkkiä, jotka auttavat säästämään rahaa. Bloggaajan mukaan kaikkia kuluja pitää harkita tarkkaan. Lisäksi säästämisestä pitää tehdä rutiini.

”Saadakseen 10 000 euroa kokoon pitää olla säännölliset tulot ja tietää, mistä ne tulevat. Sama koskee menoja”, Thurén kertoo.

Kolmas vinkki on eri sijoitusvaihtoehtojen vaihtoehtojen tutkiminen. Bloggaajan mielestä sijoittaminen ei ole vain rikkaiden harrastus, vaan jo 20 eurolla kuukaudessa kannattaa harkita sijoittamista.