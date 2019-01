Tiistaina kiinnostavia luottamuslukuja Saksan taloustilanteesta

Saksan osakemarkkinat paineessa Kiinan hidastuvan talouskasvun vuoksi.

Viikon aluksi maanantaina osakekauppaa käytiin Euroopassa laskevin kurssein, mutta rapakon takana Yhdysvalloissa osakkeet kallistuivat. Euroopassa keskeisistä osakeindekseistä Euro Stoxx 50 laski 0,31 prosenttia ja Stoxx Europe 600 halpeni 0,19 prosenttia.

USA:n osakemarkkinat sulkeutuivat maanantaina plussalle. Keskeisistä osakeindekseistä S&P 500 kallistui 1,32 prosenttia, Dow Jones kohosi 1,38 prosenttia ja Nasdaq päätyi 1,03 prosenttia plussalle. Yksittäisistä S&P 500-indeksin sektoreista eniten kallistuivat energia (+1,93 %) ja teollisuus (+1,86 %).

Keskeisistä Euroopan markkinoista osakkeet laskivat maanantaina erityisesti Saksassa, jossa keskeinen osakeindeksi DAX päätyi 0,62 prosenttia miinukselle. Kyseisessä indeksissä on mukana lukuisia vientivetoisia yhtiöitä, joiden osakekurssit reagoivat negatiivisesti Kiinan maanantaina julkistettuun talouskasvulukemaan. Kiinan bruttokansantuote kasvoi 6,4 % viime vuoden neljännellä kvartaalilla, mikä oli heikoin lukema sitten vuoden 1990.

Tiistain mielenkiintoisimpiin tilastojulkistuksiin kuuluu saksalaisten sijoitusalan ammattilaisten talousluottamusta kuvaava ZEW-indeksi. Indeksi sai joulukuussa arvon -17,5. Joulukuussa kyselyyn osallistuneista 17 prosenttia oli sitä mieltä, että Saksan talouden näkymät paranevat seuraavan kuuden kuukauden aikana. Sitä vastoin 34,5 prosenttia uskoi taloustilanteen heikentyvän. Ekonomistit odottavat suhteellisesti hieman suuremman osan vastaajista olevan tammikuussa pessimistisiä talousodotusten suhteen. Konsensusennuste markkinoilla on, että ZEW-indeksi saisi tänään lukeman -18,4.

Helsingin pörssin tuloskausi alkaa keskiviikkona

Helsingin pörssipäivä sujui maanantaina plusmerkkisesti. Yleisindeksi OMX Helsinki PI kohosi päivän aikana 0,51 prosenttia. Helsingin pörssin tuloskausi alkaa huomenna keskiviikkona. Tuloskaudesta on tulossa varsin mielenkiintoinen, sillä kurssilaskun myötä yhtiöiden arvostustasot ovat viime kvartaaleja maltillisemmalla tasolla. Näin ollen kursseissa on tällä hetkellä selvästi nousuvaraa, mikäli yhtiöiden tuloskunto osoittautuu vahvaksi. Lisäksi sijoittajien näkökulmasta tilanne on viime kvartaaleja parempi siinä mielessä, että markkinat antavat maltillisempien arvostustasojen myötä helpommin anteeksi mahdollisen tulospettymyksen.

Yhtiöiden näkymiä tulevasta on myös syytä seurata tuloskauden yhteydessä. Mahdolliset muutokset näkymissä suuntaan jos toiseen ovat nykyisessä epävarmassa markkinaympäristössä kuitenkin nopeita. Näkymien perusteella ei siis voida tehdä vielä pitkälle meneviä johtopäätöksiä kuluvan vuoden kulun osalta, mutta sijoittajat antavat niille suuren painoarvon tulosjulkistuspäivän kurssiajurina.