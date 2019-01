Sijoittaminen voi tuoda vaurautta, mutta rikastuminen on hyvin vaikeaa

Ekonomistit laskivat, millaisia panostuksia tarvitaan, jotta sijoittamalla on mahdollista päästä miljonääriksi. Tuloksien mukaan rikastuminen ei ole helppoa.

Unelma rikastumisesta on varmasti monen sijoittajan motiivi. Sijoitussivustot, pankit ja sijoituspalveluita tarjoavat yritykset viljelevät sellaista myyttistä termiä kuin taloudellinen riippumattomuus. Se on elämäntilanne, jossa sijoittaja on onnistunut keräämään niin suuren pääoman, ettei työnteko ole enää välttämättömyys.

Pelkkä sijoitustuotoilla eläminen vaatii kuitenkin suurta sijoitussalkkua. Suuren sijoitussalkun kartuttamista pidetään mahdollisena unelmana, kun sen polttomoottorina käytetään korkoa korolle -efektiä ja tarpeeksi pitkää sijoitusaikaa. Usko näiden voimien ihmeelliseen tehoon on taloudellisen riippumattomuuden tavoittelun taustalla.

Pankit myyvät innokkaasti asiakkailleen kuukausisäästöratkaisuja, joissa asiakkaan käyttötililtä siirretään automaattisesti kuukausittain varoja sijoitusrahastoon. Säännöllinen sijoittaminen tasoittaa sijoitusmarkkinoiden nousut ja laskut ja poistaa ajallisen hajauttamisen ongelman. Pitkän ajanjakso ja osinkojen uudelleensijoittaminen kasvattavat vääjäämättömästi asiakkaan sijoitussalkkua.

Sijoittamalla on tietenkin mahdollista vaurastua, mutta rikastuminen onkin sitten huomattavasti vaikeampaa. Näin ainakin väittävät Akavan pääekonomistit Pasi Sorjonen ja Eugen Koev laatimiensa simulaatiokokeiden perusteella.

Sorjosen ja Koevin mielestä monet vaurastumislaskelmat sivuuttavat inflaation ja sijoituksiin liittyvän epävarmuuden.

”Nämä ovat vakavia puutteita, jotka heikentävät laskelmien uskottavuutta. Jo puolentoista prosentin vuotuinen inflaatio nostaa hintatasoa 56 prosenttia 30 vuodessa. Vaikka lopulta saisikin kasaan miljoona euroa, sen ostovoima ei 30 vuoden kuluttua vastaa läheskään nykyhetken miljoonaa. Lisäksi sijoitusten tuotot ovat todellisuudessa epävarmoja. Sijoitusten arvo ei kehity niin tasaisesti kuin monesti yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan. Pitkään sijoitusperiodiin sisältyy todennäköisesti sekä hyviä että huonoja jaksoja, mikä pitää ottaa eksplisiittisesti huomioon”, Sorjonen ja Koev toteavat Akavan artikkelissaan.

Sorjosen ja Koevin laatimassa simulaatiolaskelmassa henkilö säästää reaalisesti saman 100 euron summan joka kuukausi 30 vuoden ajan. Sijoitusten reaalituoton vuotuinen keskiarvo on neljä prosenttia ja standardipoikkeama 15 prosenttia. Näillä oletuksilla Sorjonen ja Koev ottavat huomioon sekä inflaation että epävarmuuden. Pääekonomistit siis simuloivat ostovoimaa epävarmuuden vallitessa, eivät nimellistä tuottoa varmalla tuottoprosentilla.

Simulaation tulokset ovat mielenkiintoisia.

Pääekonomistien mukaan paras arvaus varallisuudeksi 30 vuoden kuluttua on runsaat 73 000 euroa nykyhetken rahassa eli siis reaalisesti.

”Todennäköisyys saada enemmän tai vähemmän kuin tämä on yhtä suuri (kyseessä on siis kertymäfunktion keskikohta). Inflaation vuoksi todellinen rahasumma on tietenkin suurempi, mutta sen ostovoima on nykyrahassa hyvinkin juuri tuon noin 73 000 euron suuruinen”, Sorjonen ja Koev toteavat.

Kehnoin mahdollinen lopputulema laskelmissa on se, että runsaan kahdeksan prosentin todennäköisyydellä sijoitettua pääomaa ei saa kokonaan takaisin.

Tärkein tulos laskelmista on kuitenkin se, ettei miljonääriksi ei tule satasen kuukausipanostuksilla – ei vaikka ajanjakso on 30 vuotta.

”Arvioimme, että 5 prosentin todennäköisyydellä varallisuuden arvo on jakson lopussa noin 190 000 euroa tai sitä enemmän. Tähän summaan yltää hurjalla runsaan 9 prosentin vuotuisella reaalituotolla, mikä vaatii valtavasti hyvää onnea, onhan odotettu tuotto laskelmassa reilusti alle puolet siitä.”

Entä se rikastuminen miljonääriksi? Laskelmien mukaan sijoittaman pitäisi säästää ja sijoittaa reaalisesti peräti 1400 euroa kuukaudessa 30 vuoden ajan, jotta miljonääriksi pääsisi 50 prosentin todennäköisyydellä.