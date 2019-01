Sijoitusidea: Hennes & Mauritz

Vaatejätti Hennes & Mauritz on ruotsalainen menestystarina, joka on kuitenkin ollut viime vuosina ongelmissa. Miltä mahtaa näyttää muotiyhtiön tulevaisuus?

Vaatekauppana ja -brändinä tunnettu Hennes & Mauritz on varmasti tuttu jokaiselle henkilölle. Muotijätti työllistää maailmanlaajuisesti 171 000 työntekijää ja sillä on 4800 myymälää kaikkiaan 69 eri maassa. Lisäksi sillä on verkkokauppa yli 40 markkinalla.

H&M on monilla mittareilla Ruotsin suurimpia yhtiöitä. Ehkä myös tämän vuoksi H&M:n osake löytyykin monen ruotsalaisen sekä myös suomalaisen piensijoittajan salkusta.

Perssonin perhe pitää valtaa

H&M:stä ei voi puhua ilman Perssonien sukua. Yhtiön perusti Erling Persson vuonna 1947, ja hänen sukunsa on yhä vahvasti kiinni niin yhtiön omistamisessa kuin johtamisessakin. Erling Persson on siirtynyt jo ajasta iäisyyteen, mutta H&M:n hallituksen puheenjohtajana toimii Erlingin poika Stefan Persson ja toimitusjohtajana pojanpoika Karl-Johan Persson. Valta on siis kulkenut yhtiössä aina isoisältä lapsenlapselle asti.

Myös yhtiön omistus on vahvasti Perssonin perheen hallussa. Perhe on H&M:n suurin omistaja noin 47 prosentin osuudella osakkeista. Lisäksi heillä on käytössään noin 74 prosentin osuus äänivallasta. Tästä johtuen suurimmat Perssonit tekevät yksin suurimmat päätökset yhtiössä.

Perssonien jälkeen suurin osakkeenomistaja on Lottie Tham perheineen, joka omistaa noin 5,4 prosenttia osakkeista ja pitää hallussaan 2,6 prosenttia äänivallasta.

Kivijalka tökkii, kulutustottumukset muuttuvat ja eettisyys mietityttää

Viimeiset vuodet ovat olleet mollivoittoisia H&M:lle. Vielä helmikuussa 2015 kurssi liiti 360 kruunun kieppeillä, mutta nyt kurssi on jämähtänyt sahaamaan 150 kruunun molemmin puolin. Alimmillaan osake on käynyt jopa 120 kruunussa.

Yhtiöllä on ollut useita erilaisia ongelmia, joista päällimmäisenä kivijalkakaupan epävarma tulevaisuus. H&M on luottanut vankasti perinteisiin kivijalkakauppoihin verkkokauppojen sijaan, ja yhtiö onkin investoinut jatkuvasti uusiin kivijalkamyymälöihin eri puolille maailmaa. Markkinat eivät ole ottaneet uusia kivijalkakauppoja vastaan innolla, vaan vaatekauppamarkkinoiden siirtyminen yhä enemmän internettiin huolettaa H&M:n omistajia.

Lisäksi H&M:ää ovat kiusanneet vaatevarastojen alaskirjaukset sekä dollarin vahvistuminen. Keväällä 2018 yhtiöllä oli varastoissa vaatteita yli neljän miljardin euron edestä, ja varaston sisältö on pitkälti kiinni kruunuissa. H&M maksaa raaka-aineensa sekä alihankkijoidensa palkat yleensä dollareissa, joten dollarin vahvistuminen syö yhtiön kannattavuutta.

Myös kulutustottumukset ovat muuttaneet viime vuosina muotoaan. Vihreitä arvoja ajattelevat kuluttajat eivät enää kuluta halpavaatteita, vaan ostavat mieluummin kalliimmalla kestäviä vaatteita. Lisäksi eettiset syyt mietityttävät varmasti monia. Monet halpavaatteet tuotetaan osittain kehnoissa työoloissa, jonka vuoksi monet kiertävät halpavaateketjut eettisistä syistä. H&M:llä ei ole lainkaan omia vaatetehtaita, vaan kaikki tuotteet teetetään pääasiassa Aasiassa alihankkijoiden toimesta. Vaikka H&M valvoo alihankkijoidensa toimita tarkasti, erilaiset kohut ovat aina mahdollisia. Niiden ilmaantuminen saattaisi helposti näkyä kurssissa negatiivisesti.

Pois pörssistä?

Jonkinlaista valoa on kuitenkin kenties havaittavissa tunnelin päässä. H&M:n voimakaskurssilasku on synnyttänyt paljon huhuja siitä, että Perssonit olisivat ostamassa yhtiön ulos pörssistä. Huhu on toistunut tasaisin väliajoin eri lähteistä.

Viimeksi syksyllä 2018 brittiläinen Daily Mail uutisoi Perssonien neuvotelleen rahoituksesta H&M:n loppujen osakkeiden ostamisesta. Lehden mukaan neuvotteluja oli käyty niin Goldman Sachsin kuin myös JP Morganin kanssa. Perssonit ovat kieltäytyneet kommentoimasta näitä väitteitä medialle.

Tukea huhuille antaa myös Perssonin perheen viimeaikaiset sijoitukset. Perssonit ovat viimeisen kolmen vuoden aikana ostaneet aggressiivisesti H&M:n osakkeita, yhteensä yli kahdella miljardilla eurolla. Yksi spekuloitu syy H&M:n pörssistä poistumiselle voi olla se, että Perssonit ovat kyllästyneet pörssissä olemiseen sekä kvartaalikapitalismin ylläpitämiseen.

Toteutuessaan H&M:n lähteminen pörssistä avaisi varmasti mielenkiintoisia kurssiliikkeitä. Se nostaisi varmasti osakekurssia nykyisestä.

