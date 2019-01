USA:ssa jälleen vahva tuloskausi, analyytikot povaavat suunnan jatkuvan

S&P 500-indeksin arvostustaso houkutteleva, mikäli jakaa analyytikoiden näkemyksen USA:n talouskasvun jatkumisesta.

Alkavalla viikolla Helsingin pörssin tuloskausi jatkuu vilkkaana. Suurista pörssin yhtiöistä muun muassa Wärtsilä (30.1.), Elisa (31.1.), Nokia (31.1.), UPM (31.1.), Fortum (1.2.) ja Stora Enso (1.2.) raportoivat tällä viikolla tilinpäätöksensä.

Muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa tuloskausi on Suomen tapaan käynnissä. Yhdysvalloissa tuloskausi on sujunut jälleen kerran vahvasti. Viime viikon keskiviikkoon (23.1.2019) mennessä neljännen kvartaalin lukemansa oli raportoinut 76 yhtiötä S&P 500-indeksin yhtiöistä. Raportoineiden yhtiöiden keskimääräinen tuloskasvu on ollut 14,2 prosenttia ja liikevaihtojen kasvu 5,6 prosenttia. Kovimpiin kasvuprosentteihin ovat tähän mennessä yltäneet energiayhtiöt, joiden tulos on ollut keskimäärin peräti 61,1 prosenttia edellisvuoden neljättä kvartaalia korkeampi. Liikevaihdot energiayhtiöillä ovat kasvaneet 14,1 prosentilla edellisvuodesta.

Heikoimpaan suoritukseen S&P 500-indeksin sektoreista ovat sitä vastoin jääneet yhdyskunta-alan yritykset. Ne ovat olleet ainoa indeksin sektoreista, joiden tuloskasvu ja liikevaihto on ollut laskusuunnassa vuodentakaiseen verrattuna. Yhdyskuntahyödykealan yhtiöiden tulos oli keskimäärin 10,1 prosenttia miinuksella ja liikevaihto vastaavasti 3,4 prosenttia pakkasella.

Kokonaisuudessaan analyytikoiden odotuksiin nähden noin 78 prosenttia S&P 500-indeksin yhtiöistä on yltänyt tuloksen osalta ennakoitua parempiin lukemiin. Vastaava osuus liikevaihtojen osalta on 61 prosenttia. Tällä hetkellä näyttää siis siltä, että tuloskaudesta on jälleen tulossa plusmerkkinen niin tuloskasvulukujen kuin liikevaihtojen osalta. Edellisen kerran tulokset ja liikevaihdot laskivat rapakon takana vuoden 2016 toisella kvartaalilla.

S&P 500-indeksin arvostustaso on tällä hetkellä maltillisempi tuloksiin nähden kuin viime vuosina keskimäärin. Viime vuoden syksyn kurssilaskun myötä S&P 500-indeksin P/E hinnoitellaan tulosennusteilla tasolle 15,5 (23.1.2019). Odotuksien mukaan amerikkalaiset yritykset onnistuvat kasvattamaan tuloksiaan myös kuluvana vuonna. Analyytikot eivät odota Yhdysvaltain talouskehityksen kääntyvän vielä tänä tai ensi vuonna laskusuhdanteeseen. Mikäli sijoittaja on Yhdysvaltain talouskasvun jatkon osalta samaa mieltä analyytikkojen kanssa, S&P 500-indeksissä on edelleen nousuvaraa nykytasoilta. Sitä vastoin pessimistisemmät sijoittajat eivät voi pitää indeksiä houkuttelevana ostokohteena.