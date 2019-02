Warren Buffett myöntää: Osakeindeksin lyöminen on vaikeaa

Ihmeiden aika ei ole ohi. Osakepoiminta on käynyt Omahan oraakkelille vaikeammaksi.

Maailman tunnetuin sijoittaja, Warren Buffett, on tullut tunnetuksi vankkumattomana osakesijoittamisen puolestapuhujana. Nyt hän myöntää, että osakkeilla vertailuindeksin voittaminen on vaikeaa.

CNBC:n haastattelussa Buffett kertoo, että hänellä on ollut vaikeuksia lyödä S&P 500 -osakeindeksi.

Todellakin, viime vuosina Buffett on hävinnyt vertailuindeksille tuotossa. Viimeisen 10 vuoden aikana Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn osakekurssi on laahannut S&P 500 -tuottoindeksin perässä. Tuottoindeksiin lasketaan mukaan myös osingot.

Buffettin yhtiön osakekurssi ei tietenkään suoraan kerro yhtiön salkun tuottoa, mutta koska kyseessä on sijoitusyhtiö, heijastelee yhtiön kurssinoteeraus yhtiön salkun tuottojen muutoksia.

Pitemmällä aikavälillä Berkshiren kirja-arvo on noussut lähes kaksinkertaisesti S&P -indeksiin verrattuna. Buffett kuitenkin myöntää uusimmassa sijoittajakirjeessään, että kannattavien sijoituskohteiden löytäminen on käynyt sitä vaikeammaksi, mitä suurempi Buffettin sijoitusyhtiö on.

Buffett kertoo sijoittajakirjeessään metsästävänsä ”elefantinkokoista” yrityskauppaa. Tosin tällaisen ostokohteen löytäminen ei ole Omahan oraakkelin mukaan kovin todennäköistä, koska hinnat ovat kohonneet pilviin.

Sijoituskohteiden löytämisen vaikeudesta kertoo jotain sekin, että Berkshiren kassavarat ovat nousseet jo 112 miljardiin dollariin. Korkeat kassavarat selittänevät osaltaan, miksi Buffettin sijoitusyhtiöllä on ollut vaikeuksia indeksin voittamisessa. Taustalla on kuitenkin muitakin syitä.

S&P 500 -indeksissä on nyt aiempaa suurempi paino teknojättiläisillä. S&P 500 -indeksin markkina-arvoltaan suurimmat yhtiöt ovat Microsoft, Apple, Amazon ja Google. Buffett on tullut tunnetuksi teknologiayhtiöiden karttajana ja siksi Berkshiren salkussa on huomattavasti pienempi paino teknologiasektoria kuin S&P 500 -indeksissä.

Buffett omistaa yhtiönsä kautta nykyään Applea, mutta aiemmin hänen suosikkiosakkeensa teknolgiasektorilta oli IBM, joka ei ole loistanut samanlaisilla kasvuluvuilla kuin FAANG-osakkeet.

S&P 500 -indeksiin sijoittava passiivinen indeksirahasto on Buffettin mukaan edelleen paras tapa sijoittaa tavallisille sijoittajille sijoittaa Yhdysvaltoihin. Indeksisijoittamisen puolesta hän on puhunut ennenkin.

Buffett uskoo, että S&P 500 tulee menestymään tulevina vuosikymmeninä paremmin kuin 30-vuoden velkakirjat, joiden vuosituotto on tällä hetkellä noin kolme prosenttia.