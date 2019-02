Analyytikko ihmettelee takinkäännöstä – keskuspankki epäonnistui surkeasti viestinnässään

Fedin pääjohtaja Jerome Powell .

Yhdysvaltojen keskuspankin yllättävä takinkäännös kummastuttaa Nordean pääanalyytikkoa.

Yhdysvaltain keskuspankki Fedin avomarkkinakomitea tiedotti viime keskiviikkona pitävänsä ohjauskorkonsa ennallaan 2,25–2,5 prosentin vaihteluvälillä. Keskuspankki on nostanut ohjauskorkoa viime vuonna peräti neljä kertaa, joista viimeisin korotus oli joulukuussa. Ilmoitus ohjauskoron pitämisestä ennallaan ei ollut markkinoille yllätys, sillä keskuspankki on jo aikaisemmin vihjannut hidastavansa rahapolitiikan kiristyksiä tänä vuonna.

Yhdysvaltain talous jatkaa kasvua, mutta tulevaisuuden näkymät ovat Fedin nyt aiempaa epävarmemmat.

Kuva: Yhdysvaltojen keskuspankin ohjauskorko.

Avomarkkinakomitea kertoi olevansa ”kärsivällinen” rahapolitiikassa tehtävien muutosten suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että rahapolitiikkaa ei välttämättä kiristetä tänä vuonna. Linjaus on selkeästi erilainen kuin viime vuonna, jolloin avomarkkinakomitea antoi ymmärtää, että rahapolitiikkaa kiristettäisiin vielä tänä vuonna kahdesti.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell joutui myös vakuuttelemaan, ettei Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin esittämä kritiikki keskuspankin kiristävää rahapolitiikkaa kohtaan ole vaikuttanut keskuspankin päätökseen pitää ohjauskorko ennallaan.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi blogissaan, että Fedin täyskäännöksen jälkeen korkojen suunta on entistä enemmän auki.

”Näyttää kuitenkin yhä selvemmällä, että USA:ssa pitkin korkojen huiput ovat jääneet jo taakse, mikä rajoittaa myös eurokorkojen nousumahdollisuuksia”, Gerich toteaa.

USA:n keskuspankin tämän viikon kokous oli pääanalyytikon mukaan ”nopea täyskäännös”. Haukka muuttui yllättäen kyyhkyksi.

”Kun vielä joulukuussa signaloitiin koronnostojen jatkumista, tammikuun kokouksessa pääjohtaja Powell ei suostunut edes sanomaan, ovatko koronnostot koronlaskuja todennäköisempiä jatkossa. Aiemmin hieman haukkamaisena pidetystä Powellista kuoriutuikin samanlainen kyyhky, kuin monet hänen edeltäjänsä ovat olleet”, Gerich toteaa.

Powellin epävarman viestin perusteella vaikutti Gerichin mukaan aika lailla siltä, että keskuspankilla ei ole tällä hetkellä hajuakaan siitä, mitkä ovat seuraavat askeleet rahapolitiikan suhteen: talousdatan kehitys määrää.

Pääanalyytikko ei anna hyviä pisteitä keskuspankin viestinnästä.

”Kommunikointi on kuitenkin haastava laji, jossa Fed epäonnistui tällä kertaa surkeasti. On vaikea nähdä, että talousnäkymät olisivat muuttuneet kuudessa viikossa niin paljon kuin Fedin täyskäännös indikoi. Tilanne rahoitusmarkkinoilla on itse asiassa rauhoittunut ja rahoitusolosuhteet ovat keventyneet Fedin joulukuun kokoukseen verrattuna. Yksi heikko havainto teollisuuden ISM-indeksissä ja liittovaltion sulku tuskin vaikuttavat keskipitkän aikavälin näkymiin niin paljon, että rahapolitiikan suunnitelmat pitäisi miettiä täysin uusiksi.”

Fedin linjan pehmentyminen tukee riskinottohalukkuutta lähitulevaisuudessa. Gerichin mukaan on täysin mahdollista, että markkinoiden rauhoituttua Fed päättää nostaa ohjauskorkoaan vielä kesällä, vaikka ovi koronnostoille lähitulevaisuudessa onkin käytännössä naulattu kiinni.

Yksi johtopäätös Fedin linjauksesta on kuitenkin selvä: epävarmuus kasvaa.

”Epävarmuus tulevasta on kuitenkin kasvanut: tuulimyllyn tavoin heiluva keskuspankki voi helposti muuttaa mieltään uudelleen”, Gerich toteaa.