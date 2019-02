Handelsbanken: Lehto Group on hinnoiteltu arvostukseltaan houkuttelevasti

Rakennusyhtiön osakekurssista on sulanut vuodessa jo lähes 70 prosenttia.

Rakennusyhtiö Lehto Groupin loka–joulukuun tulos jäi reippaasti edellisvuodesta. Liikevoitto oli 15,3 miljoonaa, kun vuotta aiemmin se oli vielä 39,1 miljoonaa euroa. Tuloslasku ei kuitenkaan ollut mikään yllätys, sillä konsensusennuste oli 15,4 miljoonaa euroa, eli vain hieman toteumaa korkeampi.

Lehto Groupin kustannukset ovat karanneet odotettua korkeammiksi erityisesti peruskorjaushankkeissa.

”Strategiamme mukaisesti keskeisimmät kilpailukykytekijämme ovat suunnittelun johtaminen, vakioidut ratkaisut ja teollinen valmistus. Olemme todenneet, että eräillä liiketoiminta-alueilla näiden periaatteiden soveltaminen ei ole onnistunut ja asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu. Peruskorjauksessa käynnistimme vuosina 2017-2018 useita hankkeita. Projekteille on kertynyt huomattavasti suunniteltua enemmän kustannuksia, minkä seurauksena peruskorjaustoiminnalla on ollut konsernin tulokseen huomattava negatiivinen vaikutus. Myös hyvinvointitilojen projektien kannattavuus on heikentynyt räätälöityjen tuoteratkaisujen osoittautuessa arvioitua kalliimmiksi toteuttaa”, Lehto toteaa tilinpäätösraportissaan.

Lehto Groupin taloudellisen rakentamisen malli on silti toiminut hyvin yhtiön Housing ja Business Premises -yksiköissä, arvioi Handelsbanken aamukatsauksessaan.

Tämä malli on pankin mukaan tukenut yhtiön liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta, mutta marginaalit kohtasivat painetta viime vuonna heikosti sujuneiden projektien takia Renovation,´Social Care ja Educational Premises – yksiköissä.

Eliminoidut tappiot korjausprojekteista tukevat kuitenkin Handelsbankenin mukaan tuottoja tulevina vuosina, vaikka heikkenevä asuntomarkkina söisikin pois osan hyödyistä.

Yksi Lehdon vahvuus on tilauskertymä.

”Lehdon Q4-luvut ylittivät lievästi ennusteemme. Yhtiöllä on yhä vahva tilauskertymä (+22% vuodessa), mitä ovat tukeneet Housing ja Business Premises -yksiköt, vaikka yhtiö onkin ollut paljon entistä valikoivampi uusissa tilauksissaan pyrkiessään parantamaan kannattavuuttaan.”

Handelsbanken kuitenkin muistuttaa, että Housing -toiminnoissa rakenteilla olevien asuntojen myyntiaste on laskenut 49 prosenttiin vuoden takaisesta 85 prosentista eli tässä havaitaan selvää heikkenemistä.

Pankki antaa Lehto Groupille edelleen ostosuosituksen, mutta laski osakkeen tavoitehinnan 6,6 eurosta 6,0 euroon. Pankki heikensi osakekohtaisten tuottojen ennusteita vuosille 2019 – 2020 Housing-toiminnoissa kiristyneen hinnoitteluympäristön myötä.

”Näemme arvostuksen suhteessa kilpailijoihin erittäin houkuttelevana”, pankki toteaa. Lehdon konsensusennusteiden mukainen koko vuoden 2019 osakekohtaisen tuloksen ennuste on 0,58 euroa, joten P/E-kerroin on nykyisellä kurssinoteerauksella vain 7,6x.