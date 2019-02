Menestys vaatii uhrauksia: 10 yrittäjän tarinaa

Menestys ei tule helpolla. Lue, mitä uhrauksia nämä 10 yrittäjää tekivät unelmiensa saavuttamiseksi.

Menestys vaatii uhrauksia, raportoi The Oracles -sivusto. Nämä 10 ihmistä tekivät suuria uhrauksia menestyksensä eteen.

1. Lopetin rakkaan harrastukseni

Grant Cardone pelasi golfia kolme kertaa viikossa ennen vuotta 2008. Hän lopetti harrastuksensa, sillä se sai hänet lepäämään liikaa laakereilla. Grant halusi omistaa enemmän aikaa työlleen ja keskittyä vaurauden kasvattamiseen.

Grant Cardone on myyntiasiantuntija, joka on rakentanut 500 miljoonan dollarin kiinteistöimperiumin ja on tunnettu suositusta kirjastaan Be Obsessed or Be Average.

2. Hankin päivätyön pelastaakseni yritykseni

Barbara Corcoran kertoo vuodesta, jolloin hänellä oli todella tiukkaa taloudellisesti. Kukaan ei ostanut kiinteistöjä ja Corcoranin yritys oli pulassa. Hän nieli ylpeytensä ja hankki päivätyön, jotta voisi maksaa takaisin velkoja ja muita kustannuksia. Kuusi kuukautta myöhemmin hän oli ansainnut 100 000 dollaria – summa, joka pelasti lopulta Corcoranin yrityksen.

Barbara Corcoran on tunnettu Leijonan luola -ohjelmasta.

3. Viivytän välitöntä mielihyvää

Gary Vaynerchuk on oppinut, että on tärkeää uhrata lyhytaikaisia iloja pitkän aikavälin unelmien vuoksi. Gary uskoo siihen, että hänen tulee uhrata koko huomionsa uuden yrityksen toiminnalle ainakin yrityksen ensimmäisen vuoden ajaksi. Vaynerchukin mukaan uhrauksen tuloksista voi nauttia jo muutaman vuoden kuluttua.

Gary Vaynerchuk on VaynerMedian perustaja ja toimitusjohtaja. Yritys työllistää yli 700 työntekijää ja sen vuotuinen liikevaihto on yli 100 miljoonaa dollaria.

4. Sijoitin viimeisetkin pennit yritykseeni

Yuli Zivillä kesti lähes kaksi vuotta käynnistää yritysideansa liiketoiminnaksi. Hän sijoitti viimeisetkin penninsä yhtiöön, sillä uskoi sen menestykseen.

Yuli Ziv on Style Coalitionin perustaja ja toimitusjohtaja. Hän on tunnettu myös suositusta kirjastaan Blogging Your Way to the Front Row.

5. Muutin pois perheeni luota

John Hanna ja hänen perheensä asuivat erossa eri sukulaisten luona säästääkseen rahaa. Johnille oli kova paikka olla erossa pojastaan, mutta hänestä päätös oli tarpeen perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Tänä päivänä Johnin poika työskentelee isänsä kanssa ja uhraus tuotti tuloksia.

John Hanna on Fairchild Groupin toimitusjohtaja ja tunnettu kirjastaan Way of the Wealthy.

6. Annoin kaikkeni yritykselleni

Pekka Koskinen teki monia uhrauksia, kun hän perusti ensimmäisen startup-yrityksensä Snoobin. Pekka oli juuri valmistunut yliopistosta ja hänellä ei ollut yhtään rahaa. Koskinen sai työpaikan yliopistosta tutkijana, jonka palkalla hän rahoitti yrityksensä toimintaa. Koskinen työskenteli yli vuoden tekemällä päivätyötä ja pyöritti samalla yritystään, kunnes sai kerättyä tarpeeksi rahaa lopettaakseen päivätyön. Näin hän pystyi antamaan kaiken huomionsa yritykselleen.

Pekka Koskinen on Leadfeederin perustaja ja toimitusjohtaja.

7. Luovuin negatiivisista ihmissuhteista

Nafisé Nina Hodjatista puoliso, perheenjäsen tai ystävä, joka ei tue menestystäsi, voi koitua tuhoksi. Hänestä negatiivisista ihmissuhteista luopuminen voi olla tuskallista, mutta lopulta sen arvoista. Kannustava puoliso voi Ninan mukaan auttaa sinua menestymään niin elämässä kuin liiketoiminnassakin.

Nafisé Nina Hodjat, The SLS Firmin perustaja ja toimitusjohtaja.

8. Selätin konkurssin

Gary Nealonin ensimmäinen yritys päätyi konkurssiin. Menetettyään luottotiedot, Garyn tuli tehdä töitä tuplasti enemmän, jotta sai käännettyä toisen yrityksensä liiketoiminnan voittoisaksi. Ensimmäinen vuosi oli uuvuttava, uneton ja haastava, mutta se kannatti.

Gary Nealon on Nealon Solutionsin ja The Rox Groupin puheenjohtaja.

9. Yksinkertaistin elintapojani

Tom Shieh vuokrasi vaimonsa kanssa kotinsa, ja he muuttivat hänen vanhempiensa kellariin asumaan. He käyttivät vain noin 10 prosenttia tuloistaan elinkustannuksiin ja loput he sijoittivat yrityksensä toimintaan. Kuvittele, missä olisit viiden vuoden päästä, jos sijoittaisit nyt 90 prosenttia tuloistasi yritykseesi?

Tom Shieh on Crimcheckin toimitusjohtaja.

10. Uhrasin aikaani hyväntekeväisyyteen

Joe Kakatyn yritys vie suurimman osan hänen ajastaan, mutta Leukemia & Lymphoma Society -hyväntekeväisyysjärjestön pyytäessä hänen apuaan keräämään varoja syöpätutkimukseen, Joe hyppäsi mukaan ennakkoluulottomasti. Joen koko perhe osallistui varojen keruuseen. Vaikka tämän ajan uhraaminen ei auttanut Joen yritystä taloudellisesti, se vaikutti häneen valtavasti henkilökohtaisella tasolla.

Joe Kakaty on Poker Centralin perustaja ja puheenjohtaja.