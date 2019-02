Mentaalitilinpito helpottaa ajattelua, mutta johtaa vääriin johtopäätöksiin.

Ihmisen tapa ajatella on yllättävän epärationaalinen.

Ihminen ei ole täysin rationaalinen olento. Sijoittamisen psykologia on syytä ottaa vakavasti, koska ihmisten tekemät ajatusvirheet ovat merkittävän kokoisia. Markkinapsykologia selittää jopa kolmanneksen osakekurssien hintaheilunnasta.

Yksittäisen sijoittajan kohdalla merkitys voi olla vieläkin suurempi. Kokemus yhdestä onnistuneesta listaumisannista voi johtaa siihen oletukseen, että kaikki listautumisannit olisivat lähes takuuvarmoja rahantekomahdollisuuksia.

Sijoittajan tulisi käyttää järkeä, muttei maalaisjärkeä. Sijoittajapsykologian tutkimuksen löydöksistä on hyvä olla perillä, koska tulosten avulla pystyy kyseenalaistamaan oman ajattelutapansa hyödyllisyyttä.

Mentaalitilinpito

Yksi ihmisten ajatusvirheeksi luokiteltava tapa on niin sanottu mentaalitilinpito. Rahallinen resurssi sisäistetään eri ”tileille” kuuluvaksi ja päätökset tehdään sen mukaan.

Yhtenä esimerkkinä mentaalitilinpidosta ovat veronpalautukset. Veronpalautus koetaan ylimääräisenä tuloeränä, jonka voi tuhlata kohteisiin mihin rahaa ei olisi käyttänyt, mikäli saman rahan olisi saanut pienissä erissä hiukan alhaisempana veronkantoprosenttina.

Mentaalitilinpito vaikuttaa kulutukseen

Vastaavasti vaikkapa synttärilahjaksi saatu sata euroa on helpompi tuhlata turhuuksiin, kuin töillä ansaittu sata euroa. Silti sata euroa on aina sata euroa riippumatta siitä mistä se on saatu.

Mentaalitilinpito vaikuttaa myös kulutukseen. Jos olet baarissa ostamassa olutta ja katsot, että siitä pyydetään 15 euroa niin todellakin olet valmis säästämää sen kymmenen euroa kävelemällä toisella puolella katua olevaan toiseen baariin.

Mutta jos olet ostamassa tuhannen euron tietokonetta ja saat tietää, että vastaavan saisi kymmenen euroa halvemmalla toisesta liikkeestä saatat hyvinkin päätyä erilaiseen ratkaisuun. Samalla vaivalla saisi kuitenkin kummassakin tilanteessa säästettyä sen saman kymmenen euroa.

Mentaalitilinpitoon liittyvä lokerointi yksinkertaistaa ajattelua ja helpottaa päätöksentekoa. Kokonaisuuden kannalta se voi kuitenkin johtaa kyseenalaisiin johtopäätöksiin.