Lentoyhtiö Norwegianin osake vapaassa pudotuksessa

Norwegian Airin osakkeen arvosta on noin puolessa vuodessa sulanut jo lähes 66 prosenttia.

Osakkeen syöksy on kiihtynyt tammikuun loppupuolelta alkaen ja maanantaina osake rysähti 15 prosentin syöksyyn.

Laskun taustalla on lentoyhtiön ilmoitus osakeannista, jonka turvin tappiollinen yhtiö yrittää kerätä noin 307 miljardia euroa lisää pääomia sijoittajilta. Reutersin mukaan rajun kurssilaskun taustalla on erityisesti uusien osakkeiden hinta. Yhtiö ilmoitti myyvänsä uusia osakkeita hintaan, joka oli kolmannes yhtiön perjantaisesta pörssinoteerauksesta.

Lentoyhtiö kertoi tehneensä yli 300 miljoonan euron tappion viime vuoden loka-joulukuussa.

Norwegianin osakkeenomistajat voisivat ostaa jokaista omistamaansa osaketta kohden kaksi osaketta. Uusien osakkeiden hinta on 33 kruunua, mikä on selvästi alle nykyisen noin 91 kruunun markkinanoteerauksen.

Norwegian tarvitsee rahaa hallitsemattoman kasvunsa rahoittamiseen. Se on ostanut uusia lentokoneita tahtiin, joka on nostanut sen velkataakkaa. Nyt kriisiyhtiö on joutunut pidättäytyvänsä uusien koneiden hankinnasta ja myyvänsä pois vanhoja koneitaan sekä karsivansa reittejään.

Koneiden myyminen ei kuitenkaan ole mikään helppo rasti, sillä tammikuussa British Airwaysin omistajayhtiö IAG ilmoitti vetäytyvänsä hankkeesta. IAG jätti norjalaisyhtiöstä kaksi tarjousta, mutta Norwegianin pääomistajat pitivät tarjousta liian alhaisena.

Osakeanti toi yhtiölle lisäaikaa, mutta yhtiön ongelmien juurisyyt eivät sillä ratkea. Perusongelma on polttoaineen hinnannousu sekä koneiden ja lentojen ylitarjonta ja alan kova kilpailu. Jotain kilpailun kovuudesta kertoo se, että viime vuonna lentoyhtiöistä kaatuivat muun muassa Primera Air, Cobalt Air, Sky Work ja VLM, kertoo Taloussanomat.

Samaan aikaan kotimainen Finnair porskuttaa. Yhtiö julkisti loka–joulukuulta selvästi odotettua paremman tuloksen.

Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos laski loka–joulukuussa 9,2 miljoonaan euroon vertailukauden 22,9 miljoonasta eurosta. Yhtiötä seuraavat analyytikot odottivat kuitenkin viiden miljoonan euron tappiota liiketuloksessa.