Pankkitilin avaaminen Euroopassa

Maailma pienenee, kun erilaiset yhteydet paranevat. Päivä päivältä vuorovaikutus helpottuu eri puolilla maailmaa olevien yritysten, ihmisten, alueiden ja valtioiden välillä.

Myös pankkitilin avaaminen Suomen rajojen ulkopuolella on suositumpaa kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Ihmisten vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa on kiihdyttänyt pankkitilien avaamista Euroopan eri maissa entisestään.



Palkanmaksu toisessa maassa voi usein olla syynä paikallisen käyttötilin tarpeelle. Käyttötilillä tässä kirjoituksessa tarkoitetaan tiliä, jolla voi hoitaa maksuja tililtä tilille, käteisnostoja ja talletuksia.



Jokaisella on oikeus tavanomaiseen käyttötiliin Jos asustelet laillisesti Euroopan unionin jäsenmaassa, sinulla on oikeus avata tavanomainen käyttötili. Ulkomaalainen pankki ei voi kieltäytyä avaamasta käyttötiliä siksi, että asut toisessa EU-maassa. Säästötilit ovat asia erikseen.



Joissakin EU-maissa on perusteltava käyttötilin tarve, jos haluat avata käyttötilin asuinmaasi ulkopuolelle. Perusteluksi yleensä kelpaa esimerkiksi työskentely oman asuinmaan rajojen ulkopuolella.



Tietyissä EU-maissa jos sinulla on jo käyttötili toisessa pankissa, pankki voi kieltäytyä käyttötilin avaamisesta.



Pankki voi myös erityistapauksessa kieltäytyä avaamasta sinulle käyttötiliä jos pyyntö ei vastaa vaatimuksia, jotka on säädetty terrorismin ja rahanpesun rahoituksen torjuntaan koskevissa EU-säännöissä.



Pääsääntöisesti kuitenkin EU-kansalainen saa avata pankkitilin toisessa EU-maassa. Pankin on tarjottava asiakkaalle verkkomaksupalvelut ja maksukortti. Luottojärjestelyä pankin ei tarvitse tarjota. Pankki perii käyttötilistä vuosimaksun monissa EU-maissa.



Jos sinulla on tili suomalaisessa pankissa ja haluat siirtää tämän tilin pankkiin toisessa EU-maassa, ota yhteys pankkiin, johon haluat siirtää tilisi. Ilmoita, että haluat siirtää toistuvaissuorituksesi uuteen pankkiin. Uuden pankin on autettava sinua järjestelyissä siirtoa varten.



He siirtävät vanhan pankkisi suoraveloitukset ja pysyväistoimeksiannot uudelle tilille, ja ilmoittavat tiliasioinnin siirrosta sosiaalivakuutuslaitokselle ja työnantajalle. Uuden pankin on myös ilmoitettava suoraveloitukset palveluntarjoajille, joilta saat laskuja.



Jos olet jo siirtänyt käyttötilin Euroopan Unionin maasta toiseen, uusi pankki on korvausvelvollinen matkapuhelinoperaattorilta tai aikakauslehdeltä saapuvista maksumuistutuksista. Olettaen tietenkin, että maksumuistutukset syntyvät ajalta, jolloin suoraveloitusten on ollut tarkoitus siirtyä uuteen pankkiin ja maahan.



Euroopan unionin rajojen sisällä talletuksiasi suojaa talletussuoja sataan tuhanteen euroon saakka tai vastaavaan määrään paikallisena valuuttana. Pankit tietenkin itse vastaavat luotettavuudellaan omien asiakkaidensa omaisuudesta, mutta talletussuoja tulee avuksi erityistilanteessa, jossa pankki ei esimerkiksi pysty jatkamaan toimintaansa.



Talletussuojan yläraja on tallettaja- ja pankkikohtainen. Jos sinulle on monta eri tiliä samassa pankissa, talletussuoja turvaa vain sataan tuhanteen euroon saakka. Jos taas avioparilla on yhteinen tili niin tällöin talletussuoja on tuolle tilille 200 000 euroa.



Ennen tilin avaamista pankin on annettava sinulle niin kutsuttu maksuja koskeva tietoasiakirja, josta selviää kaikki mahdolliset tiliin liittyvät maksut. Pankin täytyy myös antaa vähintään kerran vuodessa sinulle asiakirja, josta selviää kaikki palvelumaksut.



Maksuja koskevan tietoasiakirjan kanssa on helppo vertailla eri pankit jos kyseisessä maassa ei ole rahoitustuotteiden vertailupalvelua.

