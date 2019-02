Talenom löi kovat kasvuodotukset – Evli antaa osakkeelle ostosuosituksen

Evli nosti myös Talenomin osakkeen tavoitehintaa varsin reippaasti.

Tilitoimistopalveluita tarjoavalta Talenomilta osattiin odottaa kovaa tuloskehitystä loka-joulukuussa. Yhtiö nosti joulukuussa toistamiseen vuoden 2018 liikevoitto-ohjeistustaan. Parantuneen kannattavuusnäkymän taustalla oli edelleenkin teknologisen kehityksen tuoma ennakoitua kiivaampi toimintojen tehostuminen.

Jo kolmannen vuosineljänneksen tulos oli yllättävän kova. Yhtiön liikevoitto ylsi 1,9 miljoonaan euroon, kun analyysitalo Inderes oli odottanut 1,1 miljoonan euron liikevoittoa.

Talenomin kilpailukyky syntyy kirjanpidon automatisoinnista ja palvelun skaalautuvuudesta.

Tilitoimistopalveluiden tarjoajan loka–joulukuun liikevoitto ylsi lopulta vajaaseen 1,5 miljoonaan euroon, kun konsensusennusteen mukainen odotus oli 1,4 miljoonaa euroa. Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä liikevoitto oli 0,86 miljoonaa euroa. Talenom siis pystyi lyömään jopa kovat kasvuodotukset.

Yhtiön osinkoehdotus on odotusten mukainen. Talenomin hallituksen osinkoehdotus on 0,55 euroa per osake, kun analyytikoiden odotuksissa oli 0,56 euroa. Tuloskasvu näkyy myös osingon kasvuna, sillä vuosi sitten Talenom jakoi osinkoa 0,32 euroa osakkeelta.

”Vuosi 2018 oli yhtiölle sekä toiminnallisesti että taloudellisesti erittäin merkittävä. Teknologisen kehityksen myötä toimintamme tehostui ennakoitua kiivaammin, mikä johti oletettua voimakkaampaan kannattavuusparannukseen”, Talenomin toimitusjohtaja Jussi Paaso toteaa.

Vaikka kirjanpitolinjan kehitystyö jatkuu yhä viimeisten vaiheiden osalta, ei yhtiön tuotekehitystä ole rajattu yksinomaan kirjanpitolinjaan. Paason mukaan yhtiö jatkoi vuoden 2018 aikana uudistuksia myös asiakasjärjestelmiin.

Talenom arvioi liikevaihtonsa kasvun jatkuvan samalla tasolla kuin vuonna viime vuonna, jolloin se oli 18,0 prosenttia. Liikevoittoprosentin yhtiö odottaa edelleen hieman parantuvan vuoteen 2018 verrattuna, jolloin se oli 17,5 prosenttia.

”Talenomin Q4 tulos oli laajalti linjassa odotuksiimme”, toteaa Evli aamukatsauksessaan.

Evlin mukaan Talenomin ohjeistus ylitti Evlin odotukset yhtiön arvioidessa liikevaihdon kasvun jatkuvan samalla tasolla kuin vuonna 2018 (18,0%) ja liikevoittoprosentin liikevaihdosta (17,5%, 2018) parantuvan hieman vuoteen 2018 verrattuna. Evli nosti vuoden 2019 ja 2020 liikevaihdon kasvun ja liikevoittoprosentin ennusteita.

Kasvuyhtiö Talenomille voidaan hyväksyä Evlin mielestä myös korkeammat arvostuskertoimet.

”Ennakoitua nopeamman kasvun ja tuloskehityksen myötä näemme oikeutettuna hyväksyä hieman korkeammat P/E-kertoimet kun mitä aiemmin olemme hyväksyneet (~20x).”

Evli nosti Talenomin suosituksen tasolle osta aiemmalta pidä-tasolta. Osakkeen tavoitehinta nousi aiemmasta 19,2 eurosta 24,5 euroon.