Salkunhoitaja: Teollisuuden yskiminen näkyy kaikkialla

Viime viikolla ostopäällikköindeksit kertoivat karua viestiä erityisesti Saksan teollisuuden näkymistä. Helmikuun teollisuuden ennakkolukema päätyi tasolle 47,6, ennusteen oltua 50,0. Ostopäällikkölukema oli heikoin sitten vuoden 2014 ja kertoi teollisuuden alan päällikkötason työntekijöiden odottavan keskimäärin liiketoimintaympäristön heikentymistä.

Saksan talouskasvu on heikentynyt viime syksystä alkaen ja varsinkin teollisuudessa on näkynyt hidastumisen merkkejä.

Myös Yhdysvalloissa ostopäällikköindeksi on laskussa. IHS Markit yhtiön Yhdysvaltojen teollisuuden PMI-indeksi laski helmikuussa 53,7 pisteeseen tammikuun 54,9 pisteestä, mikä oli ekonomistien odottamaan 54,7 pistettä alhaisempi.

Kuten Saksassakin, myös Yhdysvalloissa odotukset kasvun hidastumisesta kohdistuvat teollisuuteen, eivät palveluihin.

It’s becoming increasingly evident that this is a manufacturing-driven slowdown. The gap between Manufacturing and Services #PMI’s is opening up everywhere. pic.twitter.com/NWslAj1H7Y