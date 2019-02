Tippaaminen eri maissa

Monissa maissa tippaaminen on yleinen käytäntö, ja sitä odotetaan kaikilta asiakkailta niin ravintoloissa, baareissa, hotelleissa ja jopa kampaajalla.



Suomessa tipataan harvoin, sillä se ei ole tapana kulttuurissamme. Ulkomailla suomalaisetkin muistavat usein jättää tarjoilijalle hieman juomarahaa, mutta esimerkiksi hotellihuoneen siivoojan tai taksikuskin tippaaminen saattaa unohtua.

Tippaaminen voi olla kuitenkin olla yhtä loukkaavaa kuin tippaamatta jättäminen. Tämä riippuu suuresti oleskelumaasta.

Jokaisessa maassa on hieman toisistaan poikkeavat tippauskäytännöt. Palvelut, joista kuuluu tipata vaihtelevat myös maittain, samaten jätettävän juomarahan määrä. Yleinen hyvä tippaussääntö on, että ravintoloissa laskuun tulisi lisätä tippinä noin 10–15 prosenttia loppusummasta.

Poikkeuksia kuitenkin on: Yhdysvalloissa tarjoilijoiden palkat koostuvat lähestulkoon pelkistä tipeistä, ja silloin 15 prosentin tippiä pidetään miniminä. Japanissa taas tippaamista voidaan pitää jopa loukkaavana. Ennen matkaa tulee siis perehtyä kyseisen maan tapoihin.

Muutamia esimerkkejä eri maista ympäri maailmaa:

USA & Kanada:

Osa lomabudjetista kannattaa varata tippaamiseen: Ravintolalaskuun tulisi lisätä aina päälle n.15–20 prosenttia. 10 prosenttia on loukkaavan pieni tippi ravintolassa, sillä tarjoilijoiden palkat koostuvat pääasiassa tipeistä.

Myös etukäteen tippaaminen voi toimia, jos haluaa päästä esimerkiksi hyvään pöytään ravintolassa. Hotellihuoneen siivoojalle tulisi jättää 2-3 dollaria per päivä, ja laukunkantajalle 1-2 dollaria laukusta. Takseissa tulee myös tipata, n. 15 prosenttia.

Pohjoismaat:

Ei vakiintunutta tippauskulttuuria, kuten ei Suomessakaan. Tippiä voi jättää vapaaehtoisesti hyvästä palvelusta kiitoksena.

Eurooppa:

Monesti ravintolan laskuun sisältyy palvelumaksu ympäri Eurooppaa, mutta sen lisäksi on kohteliasta jättää 5-10 prosentin tippi.

Esimerkiksi Saksassa rahan jättämistä pöydälle pidetään epäkohteliaana, mutta Ranskassa tippaaminen tulee tehdä juuri näin: pöydälle huomaamattomasti jättäen. Ranskassa tippaaminen on kiellettyä joissakin paikoissa, mutta yleensä siitä on silloin ilmoitettu. Pelkästä kahvista ei tarvitse jättää tippiä.

Ympäri Eurooppaa hotellihuoneen siivoojalle on hyvä jättää 5 – 10 euroa per viikko. Belgiassa vain hienoissa ravintoloissa tulee tipata 10 prosenttia, mutta muissa paikoissa tippaaminen on täysin vapaaehtoista.

Aasia:

Tippauskulttuuri vaihtelee laajasti ympäri Aasiaa. Esimerkiksi Kiinassa, Malesiassa, Etelä-Koreassa ja Singaporessa ei odoteta tippiä. Joskus ravintoloissa lisätään erikseen 10 prosentin palvelumaksu laskuun, mutta sen päälle ei odoteta tippiä.

Vapaaehtoinen tippaaminen kuitenkin hyväksytään paitsi Japanissa. Siellä tippaamista pidetään epäkohteliaana, ja tarjoilija voi juosta perääsi palauttamaan tipin. Thaimaassa odotetaan pientä, n. euron tippiä ravintolan laskun päälle. Hotellihuoneen siivoojalle tulisi jättää pari euroa (n. 100 bahtia) viikkoa kohden.

Malesiassa ja Etelä-Koreassa ei tippauskulttuuria tunneta myöskään hyvin.

Australia ja Uusi Seelanti:

Voit tipata n. 5-10 prosenttia, jos olet erittäin tyytyväinen palveluun.

Afrikka:

10 prosentin tippi on hyvä nyrkkisääntö ympäri Afrikkaa, Arabiemiraateista Etelä-Afrikkaan.

Etelä-Amerikka:

10 prosentin tippi on kohteliasta jättää. Costa Ricassa, Brasiliassa ja Perussa ravintolalaskuun lisätään 10 prosentin palvelumaksu, mutta sen lisäksi voi jättää vapaaehtoisesti hieman tippiä jos palvelu on ollut erityisen hyvää.

Tippaaminen luottokortilla

Tiesitkö että luottokortilla voi myös tipata? Esimerkiksi Yhdysvalloissa missä tippaaminen on lähes pakollista. Siellä on laskuihin merkitty valmiiksi loppusumma esimerkiksi 15 %, 17 % ja 20 % tipin kanssa, joista asiakas voi valit sopivaksi kokemansa tipin määrän.

Laskuun voi myös kirjoittaa muun haluaman tipin määrän, joka veloitetaan luottokortiltasi. Luottokortti on muutenkin hyvä ja turvallinen maksuväline matkalla, ja siihen saattaa kuulua jopa matkavakuutus.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.