Baswarelle 50 miljoonan euron laina lähes 9 prosentin korolla – osakekurssi syöksyy

Baswaren osakkeenomistajat eivät riemastuneet yhtiön lainajärjestelystä kansainvälisen pääomasijoittajan kanssa.

Basware on allekirjoittanut rahoitussopimuksen Bregal Milestone LLP:n hallinnoimien rahastojen kanssa. Basware ottaa senior-ehtoisen, vakuudettoman 50 miljoonan euron lainan, joka erääntyy syyskuussa 2024 ja laskee myös liikkeeseen niin sanotun at-the-money optio-oikeuksia.

Bregal Milestone LLP toimii sijoitusneuvonantajana 400 miljoonan euron rahastolle, joka sijoittaa varojaan pääasiassa Eurooppaan. Bregal Milestone tarjoaa pääomaa vähemmistösijoituksina ja strategista tukea johtaville kasvuyhtiöille.

Varat tullaan käyttämään yleisiin liiketoimintatarpeisiin, sisältäen Yhtiön olemassa olevien velkojen uudelleenrahoittamisen, sekä tulevaan kasvuun.

Rahoitussopimus on räätälöity Baswaren tarpeisiin ja varat vahvistavat Baswaren tasetta, sekä tukevat yhtiön kasvua ja edistystä kohti positiivisen kassavirran luontia keskipitkällä aikavälillä, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Lainassa on 8,75 prosentin vuosittainen korkomarginaali, joka maksetaan puolivuosittain jälkikäteen käteisellä. Lainasta saatavat varat ovat 45 miljoonaa euroa. Laina on seniori-ehtoinen, vakuudeton ja sen laina-aika on 5,5 vuotta, mikä pidentää merkittävästi Baswaren lainasalkun keskimääräistä maturiteettia.

Lainan yhteydessä Bregal Milestone saa vastikkeetta 1 000 vapaasti siirrettävää optio-oikeutta, jotka ovat vaihdettavissa 1 000 000 yhtiön osakkeeseen, jotka edustavat noin 6,5 prosenttia Baswaren osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden.

Kunkin optio-osakkeen käteismerkintähinta on 29,9158 euroa, joka vastaa Baswaren osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettujen päivittäisten keskihintojen keskiarvoa viideltä päivältä 13.3.-19.3.2019. Merkintähintaa tarkistetaan osinkoa maksettaessa sekä muilla tavanomaisilla omistuksen laimentumiselta suojaavilla tarkistuksilla optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti.

Optio-oikeudet annetaan Bregal Milestonelle lainan noston yhteydessä, arviolta 2.4.2019. Optio-osakkeiden merkintäaika alkaa välittömästi optio-oikeuksien antamisesta ja päättyy 22.8.2024. Baswaren hallitus on päättänyt optio-oikeuksien antamisesta 15.3.2018 pidetyn Baswaren varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla.

”Olemme innoissamme yhteistyöstä Bregal Milestonen kaltaisen pitkäaikaisen sijoittajan kanssa, joka näkee Baswaren potentiaalin ja on allokoimassa merkittävän määrän pääomaa Baswaren strategian tukemiseen. Rahoitussopimus on räätälöity Baswaren tarpeisiin ja varat vahvistavat Baswaren tasetta, sekä tukevat meidän kasvua ja edistystä kohti positiivisen kassavirran luontia keskipitkällä aikavälillä”, hehkuttaa Baswaren hallituksen puheenjohtaja Ilkka Sihvo.

Sijoittajat eivät olleet järjestelystä innoissaan, sillä Baswaren osake lähti tänään jyrkkään, yli 15 prosentin laskuun. Rahoitussopimuksen myöntänyt Bregal Milestone saa lainalle osakesijoitusta pienemmällä riskillä korkean tuoton sekä mahdollisuuden hyötyä Baswaren mahdollisesta kurssinoususta.