Baswaren pienomistajien kärsivällisyyttä koetellaan – ”uusi rahoittaja poimii hedelmät”

Baswaren tuore rahoitussopimus herättää kysymyksiä.

Basware kertoi kuluvalla viikolla allekirjoittaneensa rahoitussopimuksen Bregal Milestone LLP:n hallinnoimien rahastojen kanssa. Basware ottaa senior-ehtoisen, vakuudettoman 50 miljoonan euron pääomalainan, joka erääntyy syyskuussa 2024.

Lainan yhteydessä Bregal Milestone saa vastikkeetta 1 000 vapaasti siirrettävää optio-oikeutta, jotka ovat vaihdettavissa 1 000 000 yhtiön osakkeeseen, jotka edustavat noin 6,5 prosenttia Baswaren osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden.

Eniten ihmetystä on herättänyt lainan korkea hinta. Lainassa on 8,75 prosentin vuosittainen korkomarginaali, joka maksetaan puolivuosittain jälkikäteen käteisellä. Lainasta saatavat varat ovat 45 miljoonaa euroa.

OP toteaa aamukatsauksessaan, että lainan korkokustannus nousee neljään miljoonaan euroon ja se rokottaa pahasti Baswaren vielä varsin vaatimatonta kassavirtaa.

Baswarella oli vuoden 2018 lopulla 57 miljoonaa euroa korollista velkaa, josta lyhytaikaista velkaa on 17 miljoonaa euroa. Kassavaroja yhtiöllä oli vuoden lopulla vajaat 41 miljoonaa euroa ja lisäksi 10 miljoonan euron valmiusluotto. OP:n mielestä rahoitusjärjestely vaikuttaa siten järeältä ja myös valitettavan kalliilta suhteessa tarpeeseen.

Breval ”korjaa hedelmät”

Myös markkinoilla rahoitusjärjestely sai tylyn tuomion, sillä Baswaren osake painunut rahoitussopimuksen ilmoituksen jälkeen yli 18 prosenttia.

Viime aikoina Baswaren omistajat muutoinkin joutuneet nielemään negatiivisten uutisten karvasta kalkkia. Helmikuun lopussa Baswaren hallitus ilmoitti, että se on päättänyt yhdistymiskeskustelut Tradeshift Holdings Inc:n kanssa. Basware vahvisti marraskuussa ja joulukuussa 2018 julkistetuissa tiedotteissa, että se oli keskusteluissa Tradeshiftin kanssa Tradeshiftin mahdollisesta käteisostotarjouksesta Baswaren kaikista osakkeista. Yhdistyminen kaatui, koska Tradeshift ei saanut järjestettyä tarvittavaa rahoitusta.

Baswaren suurimpiin omistajiin kuuluva Arrowgrass on ilmoittanut hakevansa uutta omistajaa Baswarelle – joko teollista omistajaa tai pääomasijoittajaa. OP:n mukaan se on lietsonut epävarmuutta yhtiön ympärillä. Lisäksi muutosvaiheen yhtiössä läpivienyt Vesa Tykkyläinen jätti yhtiön maaliskuun alkupuolella.

Baswaren tämän hetken 24 euron markkinanoteerauksella osakkeen arvostustaso on OP:n mielestä matala. Pankin mukaan on selvää, että uusi rahoittaja poimii hedelmät lyhyellä tähtäimellä.

Myös sijoittaja ja sijoituskolumnisti Mikko Mäkinen ihmettelee Baswaren nostamaa kallista 8,75 prosentin korkomarginaalin lainaa.

”Onko tämä jonkin sortin myrkkypilleri vai yksinkertaisesti huono diili?”, Mäkinen kysyy.

Basware siirtyy alle neljän prosentin velanhoitokuluista 8,75% velanhoitokuluihin. Kaupan päälle annatte palttiarallaa 10 miljoonan euron arvoisen option osakkeisiin (vol 35) ? Onko tämä jonkin sortin myrkkypilleri vai yksinkertaisesti huono diili? — Mikko Mäkinen (@DaytraderSuomi) 20. maaliskuuta 2019

Baswaren tulorahoitus on kuralla

Miksi Basware siis oli valmis kalliiseen rahoitusjärjestelyyn, johon liittyy vieläpä osakkeiden osto-optio? Vastaus saattaa löytyä tutkimalla yhtiön rahavirtalaskelmaa.

Laskelma on karua luettavaa. Koko viime vuoden liiketoiminnan rahavirta oli pakkasella yli 6,2 miljoonaa euroa ja yksistään viimeisen vuosineljänneksen rahavirta yli 2,8 miljoonaa euroa miinuksella. Liiketoiminnan rahavirta oli pakkasella myös vuonna 2017 noin neljä miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta kertoo, kuinka paljon yhtiö pystyy generoimaan varsinaisesta liiketoiminnastaan käteistä. Jos liiketoiminnan rahavirta on positiivinen, pystyy yhtiö tulorahoituksella rahoittamaan investointejaan, lainojen lyhennyksiä ja pääoman palautuksia omistajille.

Jos puolestaan liiketoiminnan rahavirta on negatiivinen, joutuu yhtiö kattamaan erotuksen ottamalla lisää velkaa tai korottamaan omaa pääomaa. Myös investoinnit joudutaan rahoittamaan joko velalla tai oman pääoman korotuksilla.

Basware tosin sai viime vuonna luovutusvoittoja viime vuonna myydyistä liiketoiminnoista lähes 30 miljoonaa euroa, jonka avulla se on voinut kattaa negatiivisen liiketoiminnan rahavirran ja 11 miljoonan euron investoinnit.

Alma Talent Tietopalveluiden analyytikko Ari Rajala arvioi Arvopaperi-lehdelle, että Baswaren talous on kunnossa perinteisten rahoittajien näkökulmasta, mutta sen lainanhoitokyky on nykyisellään heikko. Tästä syystä yhtiö lienee kääntynyt Bregalin pääomalainan puoleen, Rajala epäilee.

Sijoittajien kannalta on tietenkin huolestuttavaa, ettei Basware pysty positiiviseen tulorahoitukseen. Nyt päätetty korkeakorkoinen pääomalaina ei helpota yhtiön liiketoiminnan rahavirran negatiivisuuden ongelmaa, sillä se nostaa yhtiön rahoituskuluja.

Basware on kasvuyhtiö, jonka on panostettava kasvuun. Kasvu edellyttää paitsi investointeja myös käyttöpääomaa. Nyt on nähty, että kasvun rahoittaminen vieraan pääoman ehtoisilla rahoitusjärjestelyillä tulee yhtiölle kalliiksi.

Siksi Tradeshiftin kanssa mönkään mennyt yhdistyminen oli Baswaren omistajien kannalta erityisen harmillinen asia.