Biometrinen tunnistautuminen – jättäisitkö salasanat ja pin-koodit unholaan?

Korttiyhtiö Visan tekemän tutkimuksen mukaan kuluttajat haluaisivat päästä eroon salasanaviidakosta ja löytää kätevämmän tavan tunnistautua.

Biometriikka tarkoittaa yksilöllisiin kehonpiirteisiin viittaavia tunnistustekniikoita.

Uudet biometriset tunnistautumistavat, kuten ääni, sormenjälki ja kasvotunnistus voivat olla erittäin käteviä tapoja kirjautua sisään erilaisille tileille ja tehdä maksusuorituksia. Kuluttajille ainakin jonkin verran tuttuja menetelmiä ovatkin sormenjälki (65%), ääni (41%), kasvot (31%), silmän skannaus (25%), käytökseen (25%) ja verisuoniin (14%) perustuvat mittaukset.

Biometrisiä tunnisteita käytetään jo esimerkiksi biometrisessa passissa. Kuntosaleilla saatetaan käyttää sormenjälkeä sisäänpääsyyn, ja samoin kännykän voi avata pelkällä sormen painalluksella. Biometrisia tunnisteita voitaisiin soveltaa myös maksutapahtumiin, ja olisikin helppoa ja nopeaa selvitä kaupasta ulos pelkällä sormen painalluksella. Tätä kuluttajat pitävätkin kyselyssä kätevimpänä biometriikan tapana suorittaa maksuja.

Myös muita innovatiivisia maksutapoja on tullut viime aikoina markkinoille, kuten maksupinssi.

Visan toteuttamaan kyselyyn osallistui tuhat amerikkalaista, ja siinä tutkittiin kuluttajien tietoisuutta ja asenteita biometrisia tunnisteita kohtaan. Voiko kuitenkaan amerikkalaisten asenteita yleistää myös suomalaisia koskeviksi? Joka tapauksessa kuluttajien piti arvioida, mitkä ovat biometristen tunnisteiden etuja.

Kärkeen nousi luonnollisesti se, ettei tarvitsisi muistaa eri salasanoja ja koodeja, identiteetin varmistamisen turvallisuus ja se ettei tunnistetta voi hukata.

Biometrinen tunniste on henkilökohtainen, ja vaikeasti jäljennettävissä. Identiteettivarkaus ei silti ole täysin poissuljettu vaihtoehto. Vaikka tunnistetta ei voi konkreettisesti varastaa, voidaan sen sähköinen jälki kopioida. Kyse on siis ainoastaan siitä, onko palveluntarjoajan tietoverkko turvallinen. Jos tietoja säilytetään jaetussa järjestelmässä tai esimerkiksi pilvipalvelussa, on tietomurron mahdollisuus aina olemassa.

Kun biometrisen tunnisteen tiedot on saatu murrettua, ei samaa tunnistetta voi enää ikinä käyttää missään yhteydessä. Käytännössä kyseessä on lähes sama asia, kuin jos käyttäisi yhtä salasanaa jokaisessa paikassa.

Tutkimuksessa 86 % osallistujista on kiinnostunut ottamaan biometriset tunnisteet käyttöön, ja jo enemmän kuin 65 % on näitä muodossa tai toisessa kokeillut. Kyselyssä 46 % vastaajista on sitä mieltä, että biometrinen tunniste olisi turvallisempi kuin perinteinen näppäilykoodi tai salasana.

49 % on kuitenkin huolissaan siitä, ovatko tunnisteet tietoturvaltaan riittäviä, ja voitaisiinko tunnisteiden tieto kaapata kovin helposti. Saman verran ihmisiä miettii olisiko hyötyä enää olemassa, jos tunnistautumista pitäisi yrittää monta kertaa. 40% puolestaan arvelee, että biometrisen tunnisteen salliva laite toisi lisäkustannuksia.

Kokonaisuudessaan biometrisia tunnisteita pidetään kuitenkin nopeampina kuin salasanoja.

