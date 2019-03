Kotimainen Elisa ja eteläkorealainen matkapuhelinoperaattori LG Uplus ovat allekirjoittaneet yhteistyömuistion Mobile World Congress 2019 messuilla Barcelonassa.

Yhteistyömuistiossa määritellään innovaatioihin, startup-yhteistyöhön, palveluihin ja verkostoautomaation kehittämiseen tähtäävä kumppanuus, Elisa kertoo tiedotteessaan.

Sekä Elisa että LG Uplus aikovat panostaa 5G-verkkoon vahvasti vuoden 2019 aikana. Yhteistyömuistio auttaa matkapuhelinoperaattoreita varmistamaan verkon laadunja edistämään 4G- ja 5G-verkon automaation kehittämistä. Osapuolet tekevät myös yhteistyötä etsiessään uusia liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisten startup-yritysten kanssa.

Elisa ja LG Uplus ovat ennenkin toimineet yhteistyössä startup-yritysten kanssa parantaakseen toimintaa ja palvellakseen asiakkaita. Yhteistyömuistio tukee ja hyödyttää Elisaa ja LG Uplusia sekä startup-yrityksiä yhteistyökuvioissa tulevaisuudessa.

”Olemme vaikuttuneita Elisan ketterästä tavasta kehittää uusia palveluita startupien kanssa ja heidän verkostoautomaatioinnovaatioistaan. Yhteistyö Elisan kanssa auttaa meitä ylläpitämään verkkoamme tehokkaammin, ja se hyödyttää myös asiakkaitamme”, kertoo Hyunhwoi Ha, LG-konsernin hallituksen varapuheenjohtaja ja LG Uplusin toimitusjohtaja.

Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila toteaa, että LG Uplus on edelläkävijä 5G-palveluissa ja 5G-teknologioiden käyttöönotossa.

”Uskomme, että tämä yhteistyö auttaa niin meitä kuin LG Uplusiakin kehittämään ja parantamaan 5G-verkkoa sekä olemassa olevia verkkotoimintoja”, Mattila kommentoi.

Elisan mukaan kilpailuympäristö on ollut tiukka, ja matkaviestinliittymien vaihtuvuus on suurta kampanjoinnin takia. Älypuhelinten myynti jatkui vahvana, mutta myös datan ja suurempien 4G-nopeuksien kysyntä on jatkunut voimakkaana.

Kilpailu kiinteän laajakaistan markkinoista lähinnä kiinteistöliittymissä on ollut edelleen tiukkaa. Suotuisa kehitys IT- ja IPTV-viihdepalveluiden markkinoilla on jatkunut. Myös IoT- ja muiden digitaalisten palveluiden kysyntä kasvaa.

Elisa ennustaa liikevaihdon arvioidaan olevan kuluvana vuonna vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi. Yhtiö odottaa matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden kasvattavan liikevaihtoa.

Elisa odottaa vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan kuluvana vuonna vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi.