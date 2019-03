Facebook tuomassa markkinoille oman kryptovaluuttansa

Facebook suunnittelee tuovansa markkinoille oman Facebook Coin -kryptovaluuttansa.

Aiheesta kertovat New York Times -lehden lähteet. Suomessa aiheesta kertoo Bittiraha.fi-sivusto. New York Timesin mukaan Facebookin tarkoituksena on luoda kryptovaluutta, joka onnistuu siinä, missä Bitcoin epäonnistui.

Facebookilla aikoo NYT:n mukaan yhdistää kolme erillistä pikaviestipalveluaan, WhatsAppin, Messengerin ja Instagrammin, luodakseen yhden yleisen pikaviestipalvelun. Tämän jälkeen Facebookin suunnitelmissa on integroida tähän uuteen palveluun oma kryptokolikkonsa, jota palvelujen käyttäjät voivat vaihtaa keskenään pikaviestimillä.

Facebookin uusi kolikko tulisi NYT:n mukaan olemaan niin sanottu vakaa kolikko, englanniksi stablecoin. Se olisi siis kryptovaluutta, jonka kurssi on sidottu johonkin fiat-valuuttaan, kuten vaikkapa dollariin. Facebookin kryptovaluutassa käytettäisiin kolmea eri valuuttaa, jotka todennäköisesti tulisivat olemaan joitain maailman merkittävimmistä fiat-valuutoista.

Jos Facebookin kryptovaluutan arvo olisi sidottu fiat-valuuttoihin, poikkeaisi se selvästi bitcoinista, jonka arvo suhteessa fiat-valuutoihin on vapaasti kelluva. Juuri bitcoinin vapaasti määräytyvä vaihtosuhde esimerkiksi dollariin nähden tekee siitä spekulatiivisen sijoituskohteen.

New York Timesin lähteet eivät osanneet sanoa, milloin Facebook aikoo lanseerata uuden kryptovaluuttansa, mutta luultavasti se tulee tapahtumaan joko tämän tai ensi vuoden aikana.

Uutistoimisto Bloomberg kertoi jo viime joulukuussa Facebookin suunnitelmista ottaa stablecoin käytöön WhatsApp-sovelluksen rahasiirroissa Intiassa.

