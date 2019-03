Handelsbanken: Valmetin kasvutrendi jatkuu

Valmet on ollut menestystarina omistajilleen. Handelsbanken uskoo yhtiön menestykseen myös jatkossa.

Valmet irtautui Metsosta vuoden 2013 lopussa. Syntynyt uusi pörssiyhtiö on ollut pitkäaikaisen osta ja pidä -sijoittajan todellinen kruunun jalokivi. Irtautumisen jälkeen Valmetin osakekurssi on noussut lähes 260 prosenttia. Lisäksi matkan varrella notkahduksia on ollut vähän.

Syy osakkeen huikealle menestystarinalle on selvä. Sellu-, paperi-, ja energiateollisuudelle teknologiaa tarjoava Valmet on ollut kova tuloksen kasvattaja. Metsosta irtautumisen jälkeen yhtiön liikevoitto on kasvanut viisinkertaiseksi, toteaa Handelsbanken aamukatsauksessaan.

”Meille on selvää, että johto on onnistunut tekemään kaikki liiketoiminnot kannattaviksi ja vahvistaa jatkuvasti myyntitarjontaansa”, Handelsbanken toteaa aamukatsauksessa.

Pankki uskoo Valmetin positiivisen trendin jatkuvan ja ennakoi peräti 10 prosentin vuotuista liikevoiton kasvua vuosina 2019 – 2021. Handelsbankenin mukaan Valmetin tilauskertymä on vahva ja GL&V:n yritysosto tarjoaa lisää puhtia myyntiin.

Handelsbanken arvioi Valmetin liikevoittomarginaalin yltävän 8,7 prosenttiin tänä vuonna.

Valmet kertoi vastikään allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaan se ostaa kanadalaisen GL&V:n. GL&V toimittaa teknologioita ja palveluita sellu- ja paperiteollisuudelle maailmanlaajuisesti. GL&V toimittaa teknologioita, parannus- ja optimointipalveluja, koneuusintoja ja varaosia sellu- ja paperiteollisuudelle maailmanlaajuisesti.

”Tämä yritysosto sopii erinomaisesti Valmetin strategiaan – se kasvattaa Valmetin globaalia palveluliiketoimintaa, täydentää teknologiatarjoomaamme sekä vahvistaa paikallista läsnäoloamme ja osaamistamme erityisesti Pohjois-Amerikassa”, kertoi Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine.

Handelsbankenin mielestä GL&V:n hankinta on strategisesti erittäin sopiva, sillä se vahvistaa Valmetin palveluintensiteettiä ja laajentaa tarjontaa. GL&V:n liikevaihdosta 70 prosenttia tulee Pohjois-Amerikasta, kun Valmetilla oma myynti Pohjois-Amerikassa on vain 20 prosenttia.

Valmetin liikevoitosta peräti 80 – 90 prosenttia tulee pankin arvion mukaan automaatiosta ja palveluista, joten ne ovat erittäin kestävällä pohjalla. Valmet on onnistunut myös korjaamaan heikkoutensa, Handelsbanken uskoo.

”On käynyt yhä selvemmäksi, että projekteissa heikko suoriutuminen alkaa olla historiaa ja Valmet on kyennyt parantamaan laatuaan.”

Yhtiön vahva suhde sellu- ja paperiyhtiöihin on Handelsbankenin mukaan tärkeä, kun ne kehittelevät uusia materiaaleja. Yhtiön vakava suhtautuminen kestävään kehitykseen on lisäksi tiedostavien sijoittajien mieliin.

Handelsbankenin suositus Valmetin osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehintaa pankki nosti 23 eurosta 25 euroon.