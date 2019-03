Tässä maailman 25 rikkainta perhettä, joilla on yhteensä noin 1,1 biljoonan dollarin omaisuus.

Maailman rikkaimpien perheiden omaisuus on peräisin eri toimialoilta, kuten maatalousyrityksistä, mediakonserneista, vähittäiskaupasta ja teknologia-alalta.

Business Insider -sivusto listasi maailman 25 rikkainta perhettä. Lista ei ota huomioon ensimmäisen sukupolven omaisuuksia, eikä omaisuutta, jota hallitsee vain yksi perillinen tai omaisuuksia, jotka ovat saatu pääosin valtiolta.

25. Ferrero

Nettovarallisuus: 22,9 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Ferrero Group

Ferreron perhe on rakentanut omaisuutensa suklaalla. Ferrero Groupin juuret juontavat 1940-luvulle, kun he loivat maailmankuulun Nutellan.

24. Lauder

Nettovarallisuus: 24,3 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Estée Lauder

Estée Lauderin tuotemerkki syntyi vuonna 1947. Tänä päivänä yhtiö omistaa yli 30 eri kosmetiikkamerkkiä ja tuottaa noin 12 miljardia dollaria kosmetiikan ja parfyymien myynnillä.

23. Hearst

Nettovarallisuus: 24,5 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Hearst Corporation

Hearst Corporation omistaa useita sanomalehtiä, lähes 300 aikakauslehteä, TV- ja radioasemia sekä kaapelitelevisiokanavia.

22. Hoffman-Oeri

Nettovarallisuus: 25,1 miljardia dollaria.

Varallisuuden lähde: Roche

Hoffman-Oerin perheen vaurauden lähde on lääkealan yritys Roche Holding. Vuonna 2017 yritys tuotti noin 54,1 miljardia dollaria.

21. Duncan

Nettovarallisuus: 26 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Enterprise Products Partners

Duncan perheen omaisuus on rakentunut kaasu- ja öljy-yhtiö Enterprise Product Partnersin kautta.

20. Dassault

Netttovarallisuus: 27,8 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Dassault Group

Dassault-perhe saa rahansa Dassault Groupilta, jonka toiminta kattaa useita eri toimialoja. Yritys valmistaa muun muassa sotilaslentokoneita ja omistaa sanomalehtiä, kiinteistöjä ja ohjelmistoyrityksiä.

19. SC Johnson

Nettovarallisuus: 28,2 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: SC Johnson

Johnson perheen omaisuuden takana on SC Johnson-yrityksen tuottamat puhdistusaineet, kuten Pledge, Glade ja Windex.

18. Thomson

Nettovarallisuus: 30,9 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Thomson Reuters

Thomsonit ovat Kanadan rikkain perhe. Heidän omaisuus koostuu Thomson Reuters -konsernin tuotoista. Yritys tuottaa eri palveluita talousalalle.

17. Rausing

Nettovarallisuus: 30,9 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Tetra Pak

Rausing perheen omaisuus on peräisin pakkausteollisuus jätti Tetra Pakin tuotoista.

16. Lee

Nettovarallisuus: 30,9 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Samsung

Leet ovat Samsungin takana oleva perhe. Samsung on maailman suurin älypuhelinten valmistaja. Leet ovat yksi Aasian rikkaimmista perheistä.

15. Pritzker

Nettovarallisuus: 33,5 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Hyatt Hotels

Pritzkerin perheen vaurauden takana on Hyatt-hotelliketju.

14. Cox

Nettovarallisuus: 33,6 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Cox Enterprises

Cox Enterprises koostuu useiden eri toimialojen yrityksistä, kuten Cox Communications ja Cox Media Group, jotka toimivat muun muassa media-alalla ja autoteollisuudessa. Konsernilla on noin 20 miljardin dollarin tulot.

13. Kwok

Nettovarallisuus: 34 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Sun Hung Kai Properties

Sun Hung Kai Properties on yksi Hongkongin suurimmista kiinteistöyrityksistä.

12. Mulliez

Nettovarallisuus: 37,5 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Auchan

Mulliezin perhe omistaa Auchanin, joka on yksi Euroopan suurimmista supermarkettiketjuista.

11. Albrecht

Nettovarallisuus: 38,8 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Aldi

Albrechtin perheen omaisuuden takoo kauppaketju Aldi.

10. The Boehringer ja Von Baumbach

Nettovarallisuus: 42,2 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Boehringer Ingelheim

The Boehringer ja Von Baumbachin perheet omistavat saksalaisen Boehringer Ingelheim lääkealan yrityksen, joka on ollut olemassa jo yli 130 vuotta.

9. Cargill-Macmillan

Nettovarallisuus: 42,3 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Cargill Inc.

Cargill Inc. on maatalousliiketoimintaan keskittyvä yritys.

8. Quandt

Nettovarallisuus: 42,7 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: BMW

Quandt-perheen on sanottu olevan Saksan rikkain perhe, sillä he omistavat yli 50 prosentin osuuden luksusautoyritys BMW:stä.

7. Ambani

Nettovarallisuus: 43,3 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Reliance Industries

Reliance Industries omistaa maailman suurimman öljynjalostuskompleksin. Toimitusjohtaja Mukesh Ambani asuu 27-kerroksisessa 400 000 neliön jalkaisessa kartanossa Mumbaissa.

6. Wertheimer

Nettovarallisuus: 45,6 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Chanel

Muotimerkki Chanel tuotti vuonna 2017 9,6 miljardia dollaria.

5. Dumas

Nettovarallisuus: 49,2 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Hermès

Dumas-perheen omaisuus on peräsin luksus tavaramerkki Hermèsin tuotoista.

4. The Van Damme, de Spoelberch ja de Mevius

Nettovarallisuus: 54,1 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Anheuser-Busch InBev

Nämä kolme belgialaista perhettä ansaitsevat omaisuutensa olutyhtiö Anheuser-Busch InBeviltä.

3. Mars

Nettovarallisuus: 89,7 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Mars Inc.

Kenelle Mars-patukka ei olisi tuttu entuudestaan? Perheen omaisuus on peräisin karkkijätti Mars Incin tuotoista.

2. Koch

Nettovarallisuus: 98,7 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Koch Industries

Öljynjalostamoyritys Koch Industries tuottaa vuosittain noin 100 miljardia dollaria.

1. Walton

Nettovarallisuus: 151,5 miljardia dollaria

Varallisuuden lähde: Walmart

Vähittäiskauppajätti Walmart raportoi hiljattain 500 miljardin dollarin myynnistä, mikä tekee siitä maailman suurimman vähittäiskaupan.

Waltonin perheen omaisuus on jaettu seitsemän perheenjäsenen kesken. Joukossa on Alice Walton, joka on maailman rikkain nainen 43,7 miljardin dollarin omaisuudella.

