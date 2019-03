Et tule koskaan menestymään, jos et tee aikaa näille 6 asialle joka päivä

Menestyjät, kuten Elon Musk, kehottavat tekemään tilaa näille kuudelle asialle joka päivä.

Avain menestykseen on pysyä kärsivällisenä ja sitoutuneena. CNBC paljastaa kuusi seikkaa, jotka avaavat tietä menestykselle.

1. Lue kirja, joka ei liity suoraan työhösi

Lukeminen on yksi helpoimmista tavoista kokea elämää toisen ihmisen näkökulmasta ja se sparraa tärkeitä empatiataitoja, joita vaaditaan hyvältä ja tehokkaalta johtajalta. On kuitenkin tärkeää laajentaa omaa tietämystä oman asiantuntemuksen ulkopuolelle.

Tämä on yksi syy, miksi Elon Muskin lukulistalta löytyy fiktiota ja elämänkertoja. Musk kertoo kirjojen kasvattaneen hänet, vanhempiensa lisäksi.

2. Mene mukavuusalueen ulkopuolelle

Jos et koskaan kerää rohkeutta mennä mukavuusalueesi ulkopuolelle, et pääse kovin pitkälle elämässä. Se on merkki rohkeudesta.

Sanotaan, että vihaat esiintyä muiden edessä – ala puhumaan enemmän esimerkiksi tiimikokouksissa. Kun kohtaat pelkosi, puhumisesta muiden edessä tulee helpompaa ajan kanssa.

Mark Zuckerberg opetteli vuosia mandariinikiinaa, ja arvaa mitä? Lopulta hän oppi kielen. Muista, että pelko ja kasvu eivät voi tapahtua samanaikaisesti. Kasvua taas ei tapahdu ilman pelkoa.

3. Kuntoile säännöllisesti

Tom Corley tutki rikkaita ihmisiä viisi vuotta ja huomasi monia yhtäläisyyksiä. Säännöllinen kuntoilu oli yksi näistä yhtäläisyyksistä. ”Säännöllisesti kuntoilevilla ihmisillä on valtava kilpailuetu verrattuna niihin ihmisiin, jotka eivät kuntoile”, kertoo Corley. Heillä on muun muassa korkeampi älykkyysosamäärä, enemmän tahdonvoimaa ja jopa 20 prosenttia enemmän energiaa.

Useat itse uransa luoneet miljardöörit, kuten Oprah Winfrey ja Richard Branson, kuntoilevat joka päivä. Tutkimukset esittävät, että pienikin määrä liikuntaa voi pidentää elinikää.

4. Auta muita

Ajatus siitä, että ihminen menestyy yksin on myytti. Menestyneet ihmiset tarvitsevat muita ihmisiä ympärilleen ja he ymmärtävät, miten tärkeää on auttaa muita ihmisiä.

Bill ja Melinda Gates sekä Warren Buffett perustivat vuonna 2010 Giving Pledgen, joka on varakkaiden yksilöiden ja perheiden sitoumus antaa enemmän kuin puolet omaisuudestaan köyhyyden lievittämiseen ja parantamaan maailmanlaajuista terveyttä.

Toisten ihmisten auttaminen voi olla jotain hyvin pientäkin. Voit tarjoutua auttamaan ylityöllistettyä kollegaa tai vanhusta kantamaan raskasta kauppakassia. Jos olet liian kiireinen auttamaan muita, et luultavasti löydä aikaa menestyksellekään.

5. Käytä kilpailijoita motivaation lähteenä

Michael Jordan sanoi kerran: ”Pelaan voittaakseni todellisten pelien aikana ja jokaisessa harjoituksessa”. Jordan on edelleen yksi merkittävimmistä koripallon pelaajista kautta aikojen.

Katkeruus ja viha kilpailijoita kohtaan voi estää sinua menestymästä, mutta terve kilpailu toisten kanssa voi olla voimakas motivaation lähde.

6. Pidä kävelykokouksia ulkona

Kaikki tietävät, että vietämme liikaa aika älypuhelinten parissa. Jätä siis puhelin kotiin ja lähde ulos kävelylle.

American Psychology Associationin tutkimuksessa todettiin, että ulkoilu parantaa tuottavuutta ja ongelmanratkaisutaitoja.

Mark Zuckerberg, Richard Branson ja Googlen ja LinkedInin toimitusjohtajat rakastavat pitää kävelykokouksia. He ovat huomanneet, että liikkuminen auttaa uusien ajatusten ideoinnissa.

Lue myös: Miljonäärit paljastavat: Tämä kirja muutti elämäni.