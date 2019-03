Nordea laski Nokian suositusta – osake kivunnut vahvasti

Nokian lähiaikojen näkymät ovat pankin mielestä aiempaa epävarmemmat.

Nokian ohjeistus vuodelle 2019 oli vaisu ja varovainen. Yhtiön mukaan ensisijainen kohdemarkkina on vakaa 2019 ja kasvaa vuonna 2020. Aiemmin Nokia oli arvioinut kohdemarkkinalle kasvua jo tänä vuonna.

Nokian tavoitteena on menestyä edelleen kohdemarkkinaa paremmin. Nokiaa odottaa koko vuoden 2019 EBIT-marginaalin olevan on 9 – 12 prosenttia ja osakekohtaisen tuloksen 0,25 – 0,29 euroa.

Nordea pitää Nokian pitkän aikavälin näkymiä edelleen kiinnostavina 5G-teknologian monivuotisen investointiaallon myötä. Aamukatsauksessaan Nordea toteaa, että Nokian ruotsalainen kilpailija Ericsson on julkaissut useita 5G-verkkosopimuksia, kun puolestaan Nokia on julkaissut tilauksia niukemmin.

”Nokia onkin toimialan ainoita toimijoita, joka on antanut varovaisen näkemyksen ensimmäisen vuosipuoliskon 5G-investoinneista”, Nordea toteaa.

Myös Nokia itse myöntää, että operaattoreiden 5G-investoinnit painottuvat loppuvuodelle.

”Odotan Nokian koko vuoden tuloksen paranevan vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna, ja näkemyksemme nopeasta ja merkittävästä siirtymisestä 5G:hen pysyy muuttumattomana. Koska 5G-käyttöönotot jaksottuvat epätasaisesti koko vuodelle, odotamme vuoden 2019 alkupuolesta heikompaa, mutta loppuvuodesta selvästi vahvempaa”, Suri toteaa yhtiön koko vuoden tuloskatsauksessa.

Nokia uskoo, että pitkällä aikavälillä muodostuu suotuisa investointien kierre, kun operaattorit päivittävät verkkojaan eri alueilla – optisista verkoista makroradioverkkoihin, kiinteistä langattomista yhteyksistä pilvipalvelutekniikoihin, piensoluista IP-reititykseen, verkkoriippumattomiin ohjelmistoihin ja niin edelleen.

Nokia kärsii kuitenkin yhä 5G-vallankumouksen ensiaskeleiden hukkaamisesta, väitti Handelsbanken vastikään.

”Kävimme eilen läpi Mobile World Congress -tapahtuman tunnelmia. Tapasimme MWC:ssä myös Nokian johtoa. Tapaamisen perusteella saimme käsityksen, että yhtiö tuskailee yhä 4G/5G non-standalone -ratkaisujen kanssa. Tällä tarkoitetaan 5G-tekniikan siirtymävaiheen ratkaisuja, joissa 5G- päätelaitteet voivat hyödyntää jo olemassa olevaa 4G-verkkoinfrastruktuuria”, pankki toteaa aamukatsauksessaan 10.3.

Nordean tulosennusteet Nokian vuoden ensimmäiselle neljännekselle ovat jopa 18 prosenttia alle konsensuksen ja toiselle neljännekselle ennusteet ovat 10 prosenttia alle konsensuksen. Koko vuoden ennusteet sen sijaan ovat linjassa konsensusodotusten kanssa, joten Nordea odottaa parempaa toista vuosipuoliskoa.

Nokian osake on noussut kohtuullisen vahvasti viimeisen vuoden aikana alkuvuoden varovaisista näkemyksistä huolimatta. Osake on noussut vuodessa vajaan 17 prosenttia. Vuoden alusta 2018 osake on kivunnut jo 41 prosenttia.

Nordea laski Nokian painon kotimaisessa mallisalkussaan viiteen prosenttiin aiemmasta 7,5 prosentista. Pankki laski Nokian suosituksen tasolta osta tasolle pidä.